'CHP 100. yıl' internet sitesi açıldı

CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünün ardından "CHP 100. Yıl" internet sitesi açıldı. 9 Eylül 2023 tarihinde açılacağı duyurulan sitede partinin 100 yıllık tarihi, Türkiye yakın siyasi tarihinden önemli gelişmelerin olduğu olaylarla birlikte kullanıcılara sunuldu.

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'CHP 100. yıl' internet sitesi açıldı

CHP'nin 100. yıl dönümünün ardından "CHP 100. Yıl" sitesi, kullanıcıların hizmetine açıldı. 9 Eylül 2023 tarihinde açılacağı duyurulan sitede, parti tarihine yer verildi. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan devrimlerin ve ebedi Genel Başkan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde CHP’nin kuruluşunun ele alındığı internet sitesinde, “dünden bugüne 100 yıllık deneyim, 100 yıllık birikim ve 100 yıllık gelenek” anlatılıyor.

Cumhuriyet'in ve CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte CHP'de genel başkanlık yapan İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra internet sitesinde, 38’inci Olağan Kurultayı’nda CHP’nin 8. Genel Başkanı seçilen Özgür Özel’e de yer verildi.

CHP’nin kurumsal internet sitesinden ve https://100yil.chp.org.tr/ adresinden erişime açılan sitede, CHP 100. Yıl Hatıra Parası ve Hatıra Pulu da kullanıcılara sunuldu. Hatıra objelerini edinmek isteyen vatandaşlar internet sitesinde yer alan “Hatıra Koleksiyonu” bölümüne bilgilerini girerek hatıra para ve pulunu temin edebilecek.

Sitede ayrıca CHP’nin 100. yıl kurumsal kimlik kılavuzu erişime açıldı. İnternet sitesinde yer alan “Fotoğraflarla 100 Yıl” bölümünde ise CHP tarihine ilişkin fotoğraflar ve videolar yer alıyor. CHP’nin 100. yılına özel hazırlanan ve 9 Eylül’de tanıtımı yapılan internet sitesine ilişkin CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu “Dünyada 100. yaşına erişmiş sayılı siyasi partiden birisi olma şerefine sahip, Büyük Atatürk’ün bizlere emaneti olan CHP'nin 100. kuruluş yıl dönümü anısına hazırladığımız bu internet sitesi, içerisindeki bilgilerle Cumhuriyet’i ve kurucu değerlerimizi var gücüyle hedef alanlara karşı, halkımızın özellikle gençlerimizin partimizi daha iyi tanımasını ve anlamasını sağlayacaktır” dedi.

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