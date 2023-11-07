Blinken'in ziyareti sonrası sıradaki konuk Hamas: Erdoğan, Heniye ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşmek için 5 Kasım akşamı Türkiye'ye gelmişti.

Fidan ile Blinken arasında yapılan görüşmede başta İsrail-Filistin savaşı ve bölgesel görüşmeler ele alındı.

Blinken, mevkidaşıyla yaptığı görüşme sonrası dün Türkiye'den ayrıldı.

Bu görüşme sonrası Türkiye'nin, Hamas ile de bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Einav Halabi'nin aktardığına göre, Hamas liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacakları görüşme öncesinde Salı günü(bugün) Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Haberde Filistinli kaynaklara dayandırılan bilgiye göre toplantı, İsmail Heniye'nin Gazze'deki savaşın siyasi ve güvenlikle ilgili sonuçlarını tartıştığı son İran ziyaretiyle bağlantılı.

Heniye, Erdoğan'la en son iki hafta önce görüşmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem