Blinken'in ziyareti sonrası sıradaki konuk Hamas: Erdoğan, Heniye ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Türkiye ziyareti sonrası Hamas lideri İsmail Heniye ile bir görüşme yapacağı öne sürüldü.

Son Güncelleme:
Blinken'in ziyareti sonrası sıradaki konuk Hamas: Erdoğan, Heniye ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşmek için 5 Kasım akşamı Türkiye'ye gelmişti.

Fidan ile Blinken arasında yapılan görüşmede başta İsrail-Filistin savaşı ve bölgesel görüşmeler ele alındı.

Blinken, mevkidaşıyla yaptığı görüşme sonrası dün Türkiye'den ayrıldı.

Bu görüşme sonrası Türkiye'nin, Hamas ile de bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Einav Halabi'nin aktardığına göre, Hamas liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacakları görüşme öncesinde Salı günü(bugün) Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Haberde Filistinli kaynaklara dayandırılan bilgiye göre toplantı, İsmail Heniye'nin Gazze'deki savaşın siyasi ve güvenlikle ilgili sonuçlarını tartıştığı son İran ziyaretiyle bağlantılı.

Heniye, Erdoğan'la en son iki hafta önce görüşmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Hamas ABD Recep Tayyip Erdoğan İsrail Filistin
Son Güncelleme:
Türkler'in yeni İstanbul'u oldu. Valizini alanın yerleştiği yeni ülke Türkler'in yeni İstanbul'u oldu. Valizini alanın yerleştiği yeni ülke
CHP'deki genel başkan değişimine ilişkin AKP'den açıklama CHP'deki genel başkan değişimine ilişkin AKP'den açıklama
Yeniden Refah yine mi pazarlıkta el yükseltiyor? 100 belediye başkan adayını açıklayacaklar Yeniden Refah yine mi pazarlıkta el yükseltiyor?
İbrahim Tatlıses ATV'yi kızdıracak! FOX TV paylaşımıyla büyük ses getirdi İbrahim Tatlıses ATV'yi kızdıracak! FOX TV paylaşımıyla büyük ses getirdi
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme takvimi belli oldu SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme takvimi belli oldu
2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para ve kariyer onların olacak 2024 yılının en şanslı burçları belli oldu
Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!
73 yıllık inşaat devi iflasını istedi: Yüzlerce çalışanı işsiz kalacak! 73 yıllık inşaat devi iflasını istedi: Yüzlerce çalışanı işsiz kalacak!
'Mistik Mustafa' her şeyi itiraf etti: Dilan Polat'tan 'mesajları sil' talimatı 'Mistik Mustafa' her şeyi itiraf etti: Dilan Polat'tan 'mesajları sil' talimatı