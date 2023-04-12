Bir zamanlar Bahçeli'nin sağ koluydu: Oktay Vural, İYİ Parti'ye neden katılmadığını yıllar sonra anlattı

2016 yılından bu yana aktif siyasette yer almayan deneyimli politikacı Oktay Vural, Independent Türkçe'den Dora Mengüç'ün sorularını yanıtladı. Türkiye siyasetinde bir çölleşme olduğu tespiti yapan deneyimli siyasetçi; politikanın "hesabı" hale gelmesi, kendi milliyetçilik algısı, MHP ve İYİ Parti'ye bakış açısı, meclisin etkinliği, yapay zekâ-demokrasi ilişkisi ve Türkiye'nin gelecek yüzyılı ile ilgili tespitler yaptı.

Vural'a göre seçimler kesinlikle çantada keklik değil, iktidarın seçim kanunu hesabı ters tepti ve mevcut sisteminden hareketle "Kötüyü defetmek, iyiyi getirmekten evla"...

Vural'ın Mengüç'ün sorularına verdiği yanıtlardan bazıları şöyle:

Muhalefet partilerine ilk başta İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na, daha sonrasında CHP'ye aynı şekilde bazı saldırılar düzenlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in grup toplantısında kürsüden boş mermi kovanları attı. Siz hem seçimlere giderken muhalefete yönelik saldırıları hem Akşener'in buna göstermiş olduğu tepkiyi nasıl yorumlarsınız?

Tabii sonuçta böyle bakıldığında maalesef bu kutuplaşma söylemleri önemli ölçüde çeşitli toplum kesimlerini etkiliyor, harekete geçiriyor. Şu ya da bu saikle... Bizim zamanımızda da rahmetli Türkeş Bey, "Tepedeki çatışma alttaki gerginliğe sebebiyet veriyor, dolayısıyla tepede bir uzlaşma olursa altta rahatlar" diyordu. Maalesef tepedeki söylemler şu ya da bu şekilde bundan etkilenen kesimleri harekete geçirebiliyor. "Bunun amacı budur, odur" demeden. Dolayısıyla en önemli şey siyasetin bu noktada düşmanlaştırıcı söylemlerden, hakaret söylemlerinden uzaklaştırılması...

Siz, "Akşener bu saldırı karşısında sakin ve itidalli kalmalıydı" diyorsunuz bu doğrultuda?

Hayır, aksine... Böyle bir şey olduğu zaman, bunu doğuran saikleri ortadan kaldırmak lazım. Sonuçta bu şekilde yapıldığında Sayın Akşener'in kürsüden gösterdiği tepki bir metafordur. Dolayısıyla bunların karşısında dik durulacağını, dirençli hale dönüşüleceğini ifade ediyor.

"Bir kuvvet karşısında biz dik durmaya devam edeceğiz" diyor bir bakıma ve bu bir metafor olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla böyle bir olgu... Hedef gösteren söylemlerin tetiklediği durumlara karşı toplumsal bir direnci ortaya koymak amacıyla yaptığını düşünüyorum.

Siz uzun yıllar MHP'de siyaset yaptınız. Partinin grup başkanvekilliğini yaptınız. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 2016'nın ocak ayında Sayın Bahçeli'nin rahatsızlığı nedeniyle yıllar sonra MHP grubunu yöneten ilk kişi de siz olmuştunuz. Herkes sizin MHP'den ayrılmanızla ilgili çeşitli yorumlar yaptı. Peki ya, İYİ Parti'ye neden katılmadınız? Neden aktif olarak siyasetin içinde değilsiniz?

O süreç içerisindeki gelişmelere katkı sağlayamayacağımı, katkı sağlayacak bir ortamı bulamayacağımı düşünerek hareket ettim. Dolayısıyla bir bir muhasebenin neticesindeydi. Onlarla ilgili değerlendirmenin neticesinde hareket ettim.

Yani 2018'in başında kurulan Cumhur İttifakı'nın içinde daha fazla yer almak istemediniz...

Bazı unsurlar var ama yani sonuçta o süreçlere katkı sağlayabileceğimi düşünmedim. Tabii siyasi partilere girmeyle ilgili birtakım taleplerde, arzularda bulunuldu açıkçası. Çok saygıdeğer görüyorum. Bazen işte siyasetin karı nedir diye düşünüldüğünde sanki bana gönüllerde bıraktığınız yer gibi geliyor. Hani Mevlana'ya sormuşlar ya gözden ırak olsan gönülden de ırak olursun diye. Gönüllere girdikten sonra ırak olsan neye yarar?

Açıkçası ben siyasetten geçinen bir kimse değilim. Siyaset için geçinen bir kimseyim. Dolayısıyla yani benim kişisel bir arayışım yok. Toplumsal gelişmelere katkı sağlamakla ilgili fikir ve düşüncelerimi paylaşma arayışım var. Toplum nezdinde işte yaygın olarak hakkımda olumlu düşünceleri olanlara fikirlerimi iletmek istiyorum. Bu da bu da siyaset alanı. Dolayısıyla zaten siyaset içindeyiz.

Yani size bir teklif gelmedi mi? Geçen senenin ekim ayında İYİ Parti'ye geçeceğiniz yönünde bazı iddialar dile getirilmişti zira...

Bunlarla ilgili bir değerlendirme yapmak istemiyorum açıkçası. Katkı sağlama arayışlarına ben saygı duyuyorum. Aktif siyasette değilim ama her konu hakkında fikirlerimi söylüyorum. Bu zeminin nasıl olacağı, hangi safhasında toplumla buluşturabileceğimi biraz zaman gösterecek. Onun dışında insanların birtakım taleplerinin çok tabii olduğunu düşünüyorum. Sonuç itibariyle siyasetin reel politik tarafları da var. Siyaset zemini konusunda önümüzdeki süreçlerin belirleyici olacağını düşünüyorum. Bu konuda toplumla fikirlerimi ve düşüncelerimi açıkçası paylaşma niyetim var. Balon içinde siyasetle, balonun dışındaki siyaset çok farklı. Balon içindeki siyasete bir katkı sağlama aracı güdüyoruz.

OKTAY VURAL’IN MHP’DEN KOPUŞU

4 dönem milletvekilliği yapan ve 23. ve 24. dönem TBMM MHP Grup Başkanvekili olarak görev yapan Oktay Vural, görevinden 22 Haziran 2016 tarihinde istifa etmişti. Vural, bugün İYİ Parti Genel Başkanı olan Meral Akşener’in de aralarında yer aldığı MHP’li muhaliflerin parti genel merkeziyle gerilim yaşadığı dönemde aldığı istifa kararının ardından yaptığı açıklamada, “MHP'de bir yenilenmeye, atılıma ve silkinişe ihtiyaç olduğu ve bunun karşılanması gerektiği açıktır” demişti.

Daha sonra MHP’li muhaliflerle de hareket etmeyen Vural, 2016’dan bu yana aktif siyasetin içinde yer almıyor.

Oktay Vural’ın oğlunun geçen mayıs ayında yaptığı düğününe İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılması dikkat çekmişti. Vural’ın eskiye göre siyasete daha sıcak baktığı ve İYİ Parti’ye katılacağı öne sürülmüştü.