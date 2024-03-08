Bekir Ağırdır: İmamoğlu'nun üç önemli handikabı var

Araştırmacı Bekir Ağırdır yayımlanan 27 araştırmanın sonuçlarına dayanarak İmamoğlu'nun İstanbul yarışındaki son durumunu yazdı.

Bekir Ağırdır: İmamoğlu'nun üç önemli handikabı var

Araştırmacı Bekir Ağırdır, son anketlere göre İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun 2.5 puan farkıyla AKP'nin adayı Murat Kurum’un önünde olduğunu, ancak bu farkın kesin bir kazanma ima etmediğini belirtti.

Yeniden Refah’ın oy potansiyelinin Murat Kurum’un kaybetmesine neden olabileceğine de dikkat çeken Ağırdır, “YRP devam da dese, vazgeçtik de dese benim için sürpriz olmayacak. Ancak YRP adayında ısrar ederse Murat Kurum’un potansiyel oylarında kayda değer büyüklükte eksilme olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘İMAMOĞLU 2,5 PUAN FARKIYLA ÖNDE’

Bekir Ağırdır'ın Oksijen'deki yazısının ilgili bölümü şöyle:

"25 Ocak-17 Şubat arasında İmamoğlu ve Kurum arasındaki fark daralmış gibi görünse de 17 Şubat’tan bu yana yarış İmamoğlu’nun lehine dönmüş durumda.

Farklı araştırmalarda İmamoğlu-Kurum oy farkı 1.5 ile 5 puan arasında görünse de hesaplamalara göre fark 21 Şubat’tan bu yana İmamoğlu’nun lehine ortalama 2.5 puan gibi gözüküyor. Bu oran yaklaşık 250 bin İstanbullu seçmene tekabül ediyor. Başa baş gerçekleşen, 15 bin oyla İmamoğlu’nun kazandığı 31 Mart 2019 seçim sonuçlarıyla kıyaslandığında tüm kısıtlamalara karşın bugünkü puan farkı İmamoğlu’nun başarısıdır ama 23 gün sonrasını henüz garantileyen bir sonuç da değil kuşkusuz.

İMAMOĞLU'NUN ÜÇ HANDİKABI

Ekrem İmamoğlu'nun üç önemli handikabı var: CHP örgütünün zayıf katılımı, muhalif oyların bölünmesi ve Erdoğan'ın etkisiyle oluşabilecek umut yorgunluğu. Buna karşın, zamanla muhalif seçmenlerin umutlarının tazelenmesi ve İmamoğlu'nun oy desteğinin artması da öngörülebilir."

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