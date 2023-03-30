Bahçeli'nin Erdoğan'a yönelik sözleri yeniden gündemde: "Manen bitmiş, aklen tükenmiş, kalben iflas etmiştir"

O dönem Başbakan olan Erdoğan'ı eleştiren Bahçeli, "Başbakan Erdoğan Soma’ya gitmiş terör estirmiştir. Ulu orta vatandaşlarımız ile kavga etmeye niyetlenmiştir. Başbakan’da merhamet, anlayış kalmamıştır. Başbakan manen bitmiş, aklen tükenmiş, kalben iflas etmiştir" diye konuştu.

Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmalarından satır başları şu şekildeydi:

Soma faciası her şeyi gün yüzüne çıkarmıştır. Daha az üşüyelim, daha çok ısınalım diyerek çalışan işçilerin hakkını ödemek kolay değil. Kimse bu olayı örtbas etmeye çalışmasın.

13 Mayıs günü gerçekleşen felakete devlet müdahale etmiştir. Başta Enerji Bakanı olmak üzere geceli gündüzlü can kurtarmak için çalışanlara buradan teşekkür ediyorum. Maden ocağını işleten özel firma ilk başta trafo patlaması olduğunu ileri sürmüştür ancak birkaç gün sonra en son felakete sebep olarak karbonmonoksit gazının ocağı kapsadığı iddia edilmiştir. İddia edilenin aksine denetim eksikliklerinin hat safhada olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan tespit ve açıklamalardan anlaşılmıştır ki maden ocaklarında yaşam odalarının olmayışı, yanmaz kablo kullanılmayışı, maskelerin eski olması, asansörlerin ve gaz ölçüm cihazındaki aksaklıkların varlığı ağır fatura çıkarmıştır.

"GELİŞMİŞ ÜLKELER CİNAYET DİYOR"

Allah’tan Başbakan 14. Yüzyılda Avrupa’yı inim nimi inleten veba salgınından bahsetmemiştir. Başbakan eğer önüne koyulsaydı buzdağına çarparak batan Titanik’te ölen binlerce kişiden bile örnekler verebilirdi. Nasıl olsa saçmalamak serbest ve maliyetsizdir. Yüreğimizi ateşe veren maden yıkımını batı ülkelerinde 19. Yüzyılda görülen örneklerle karşılaştırmak hezeyan ötesidir. Başbakan zamanda yolculuk yapayım derken yanlış butona basmış ve duvara toslamıştır. Başbakan’ın fıtrat dediğine gelişmiş ülkeler cinayet demektedir. Tedbir olmadan tevekkül olmayacaktır.

Maden ocağı firmasının biz inceledik sorun yok demesi trajikomik bir ifadedir. Ölüm madeninde çalışanların aleyhinde olumsuzluklar varken herhangi sorun yoktur diyen kim varsa tespit edilip haklarında işlem yapılmalıdır. Başbakan ve hükümeti de yandaş medya vasıtası ile suçu üzerinden atmamalıdır.

"KALPSİZ ŞAHSİYETİN ZIRVASI"

Enerji Bakanı gibi devletin sorumluluğunu üzerine almış ve gecesini gündüzüne katmıştır. Erdoğan’ın maden faciası ile ilgili 'bunlar olağan şeyledir bunun fıtratında var' demesi acımasız ve kalpsiz şahsiyetin zırvasıdır.

Başbakan 17 Mayıs’taki Zonguldak’taki maden ocağında kaybettiğimiz 30 kardeşimizin arkasında da aynı şeyi söylemiştir.

Başbakan Erdoğan Soma’ya gitmiş terör estirmiştir. Ulu orta vatandaşlarımız ile kavga etmeye niyetlenmiştir. Başbakan’da merhamet, anlayış kalmamıştır.

Başbakan manen bitmiş, aklen tükenmiş, kalben iflas etmiştir. Başbakan’a göre 301 işçimizin ölümü sıradandır ve literatüre uygundur.