Bahçeli: Aramızda operasyon piyonlarına teslim bayrağı çekecek bir korkak yok, bıyığını kesip ayrılanlarla ilgilenecek değiliz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yine adını anmadan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürüldüğü silahlı saldırı sonrası partisi hakkında ortaya çıkan soru işaretlerine değinen Bahçeli, şunları söyledi:

"Etrafımızda dolaşanları görüyoruz, zehir ve zillet saçanları takip ediyoruz, fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, ülkeden korkakça kaçmış şerefsizleri, FETÖ'cü hainleri, bölücü mihrakları, köksüzleri, kimliksizleri rezil rüsva etmek için uygun zamanı bekliyoruz. Bize kan sıçratmak isteyenlerin alayının elinde, yüzünde ve vicdanında şehitlerimizin kanı vardır. Şeytanın uşaklarına, milletin evlatları yenilmeyecektir."

Bu noktada tutuklananlar arasında partiyle ilişkili isimlerin de bulunduğunu hatırlatalım. Cinayetteki kilit isimlerden birinin, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde bulunduğu, siyasetçinin güvenlik güçlerine "Siz gidin, sahibiniz gelsin" dediği ileri sürülüyordu.

'ZOR GÜNLERDE ÜÇ MAYMUNU OYNAYANLARLA İŞİMİZ YOK, İÇİMİZE SIZMIŞ İŞBİRLİKÇİLERİ UNUTMAYACAĞIZ'

MHP lideri, herhangi bir isim belirtmeden bu süreçte yanlarında olmayanları da eleştirdi; "İçimize sızmış işbirlikçileri ayrıca ve dikkatle değerlendireceğiz. Onları unutmayacağız" ifadesini kullandığı konuşmasına şöyle devam etti:

"İyi günü herkes paylaşır, mühim olan zahmetli dönemlerde bir ve beraber olmaktır. Zorlu mücadele dönemlerinde masa altına saklanıp üç maymunu oynayanlarla işimiz olamaz, kalbimiz bir atamaz ve atmayacak."

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ SORUŞTURMASI NE DURUMDA?

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz bir ay içinde 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı ise hala firarda.

Büyük yankı uyandıran olayda hem AKP hükümetinin hem de MHP yönetiminin 'geri planda kalmayı tercih etmesi' dikkati çekiyordu. Kameralar karşısında herhangi bir değerlendirmede bulunmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, perde arkasında Ateş'in eşiyle iletişim kurması ve cinayetin aydınlatılacağına dair söz vermesi de ilgi uyandıran bir başka detay.

'AÇIK HESAP, 14 MAYIS'TA SANDIKTA GÖRÜLECEK'

Bahçeli, konuşmasında partisi ve ittifak içinde bulunduğu AKP'yle ilgili kamuoyu araştırmalarını eleştirmeyi de ihmal etmedi. Bunlara 'çapulcular', 'kiralık anket şirketleri' diye seslenerek Amasya'da düzenledikleri mitingi işaret etti:

"Sanıyorum bunların hepsi Amasya'yı görmüştür. Amasya'dan ders almışlardır. Amasya'daki heybetten küçük dillerini yutmuşlardır. Kiralık anket şirketleri, Amasya'ya baktınız mı? Sosyal medyadaki namussuzlar, Amasya'daki şahlanışı izlediniz mi? Yeni başlıyoruz, alayınızı birden çılgına döndüreceğiz. 14 Mayıs'a kadar konuşsunlar, sonra sıra Türk milletine gelecektir."

'ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI HUKUKA DA AHLAKA DA UYGUN'

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki seçimde üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalara da değindi.

Anayasaya göre bir kişi en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebiliyor. 101'inci maddenin ikinci fıkrasında "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir" ifadesi yer alıyor. Konunun ilerleyen süreçte Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşınması bekleniyor.

Muhalefet ise 'yeni bir mağduriyet söylemi' yaratılmaması adına meseleyi büyük bir gündem haline getirmemeye çalışıyor.

MHP lideri, Erdoğan'ın adaylığının anayasaya uygun olduğunu savundu. "İtiraz ve tepkilerini yoğunlaştırmaları, milletimizin umutlarını küllemektir. Bu beyhude çabaların sonucu elbette hüsrandır" diyen Bahçeli, 'gerekçesini' şöyle anlattı:

"Sayın Erdoğan'ın adaylığı bal gibi, buz gibi Anayasa'ya uygundur, ahlaken ve hukuken de meşrudur. 16 Nisan 2017 tarihli halk oylamasıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. Bu yeni yönetim modeli nevi şahsına münhasır bir başkanlık sistemidir. Bu sistem içinde 1 dönem yetkilerini kullanan cumhurbaşkanının tekrar aday olamayacağını iddia etmek siyaseten ağır kusurdur. Yeni sistemin doğasına ve işleyiş mantığına aykırıdır.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki yetki ve sorumluluklarıyla yalnızca bir defa seçilmiştir. İkinci kez adaylığı tartışmasızdır. Vesayetçilerin başını kaldırması boşunadır."

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'BİZ BU VATAN UĞRUNA KURT BAKIŞLI ÜÇ BİN ŞEHİT VERDİK'

- İftira salgınına inancımız şifasıyla karşılık veriyoruz, Merhameti de biliriz, mertliği de biliriz, hesap sormasını da biliriz. Biz bu vatan uğruna rahmetle andığımız kurt bakışlı üç bin şehit verdik. Siyasi şeceremiz, Türklüğe duyulan emsalsiz bir sevdanın potasında eriyerek hür oldu. Çelme taktılar, tökezledik ama düşmedik. Arkamızdan ittiler, sendeledik ama eğilmedik. Kuyuya attılar Yusuf olup çıktık. Mahkum ettiler "Vatan sağ olsun" dedik. Bulanık akan suların günü geldiğinde durulacağına inandık.

'MİLLİ HAYSİYETİMİZİ VE DAVA ONURUMUZU ÇİĞNETMEYECEĞİZ'

- Hakkımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Milli haysiyetimizi ve dava onurumuzu çiğnetmeyeceğiz. 'Dünya düşman olsa da, iman bizden yanadır. İrade bizden yanadır, istikbal bizden yanadır, istiklal bizden yanadır. Yetmez, millet bizden yanadır. Tarih bizden yanadır, talih bizden yanadır. Elleri nasır tutmuş analar bizden yanadır. Babalar, dedeler, nineler, henüz bıyığı terlememiş sabiler bizden yanadır. Türklüğün varlığı bizden yanadır. Türkiye bizim yeryüzü cennetimizdir ve sonuna kadar bizden yanadır.

'BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİZ'

- MHP'ye zincir vurmak, kelepçe takmak hiçbir alçağın, hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir. Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının, zamanı gelince sürekli gündemde tutulan karanlık senaryoların müteahhitlerinin burnundan fitil fitil getireceğiz. Kötülükleri unutursak kanımız kurusun.

'REZİL RÜSVA ETMEK İÇİN UYGUN ZAMANI BEKLİYORUZ'

- Etrafımızda dolaşanları görüyoruz, zehir ve zillet saçanları takip ediyoruz, fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, ülkeden korkakça kaçmış şerefsizleri, FETÖ'cü hainleri, bölücü mihrakları, köksüzleri, kimliksizleri rezil rüsva etmek için uygun zamanı bekliyoruz. Bize kan sıçratmak isteyenlerin alayının elinde, yüzünde ve vicdanında şehitlerimizin kanı vardır. Şeytanın uşaklarına, milletin evlatları yenilmeyecektir. İçimize sızmış işbirlikçileri ayrıca ve dikkatle değerlendireceğiz. Onları unutmayacağız.

'ZORLU MÜCADELE DÖNEMLERİNDE ÜÇ MAYMUNU OYNAYANLARLA İŞİMİZ OLAMAZ'

- İyi günü herkes paylaşır, mühim olan zahmetli dönemlerde bir ve beraber olmaktır. Zorlu mücadele dönemlerinde masa altına saklanıp üç maymunu oynayanlarla işimiz olamaz, kalbimiz bir atamaz ve atmayacak.

- Özellikle hatırlatmak isterim ki, Türkiye'ye ve Türk milletine kalkan elleri kırmak, saldırıları engellemek ve gerekirse canımızı feda etmek bizim için şereftir. Bize FETÖ'cüler saldırıyormuş, saldırsınlar. PKK'lılar saldırıyormuş, saldırsınlar. Zillet ittifakı ağız birliği etmiş, bize iftiralarını kusuyorlarmış, yapsınlar. Himaye edenimiz Allah, destekçimiz büyük Türk milletidir. Açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir. Partimizin zor durumda olduğunu söyleyen çapulcular vardı. PKK'ya mütareke çağrısı yapan, Türkiye'yi zalimlere teslim etmek için tertip yapan ne kadar siyasetçi varsa Cumhur İttifakı'nın kan kaybettiğini koro halinde söylüyorlardı. Bu cürüm grubuna gerçekten yuh olsun, yazıklar olsun. Sanıyorum bunların hepsi Amasya'yı görmüştür. Amasya'dan ders almışlardır. Amasya'daki heybetten küçük dillerini yutmuşlardır. Kiralık anket şirketleri, Amasya'ya baktınız mı? Sosyal medyadaki namussuzlar, Amasya'daki şahlanışı izlediniz mi? Yeni başlıyoruz, alayınızı birden çılgına döndüreceğiz. 14 Mayıs'a kadar konuşsunlar, sonra sıra Türk milletine gelecektir.

'BIYIĞINI KESİP AYRILANLAR VARMIŞ'

- Bıyığını kesip ayrılanlar varmış. Aramızda manen olmayanların yokluğuyla ilgilenecek değiliz, hiç olmayanları da zaten umursayacak değiliz. Bayağı senaryoların hızımızı kesmesine göz yummayacağız. Her değerimizi muhafaza ve müdafaa edeceğiz.

- Her insanımızı kucaklayacağız ve kardeş bileceğiz. Her değerimizi muhafaza edeceğiz. Hiç kimsenin etnik, mezhep, ideolojik ve fikri farklılığına kafa yormayacağız. Öz dururken kabukla ilgilenmeyeceğiz, ağaca bakarken ormanı gözden kaçırmayacağız. Sanal ayrımlarla meşgul olmayacağız. Büyük bir aile olduğumuzu hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Ve diyeceğiz ki, 'Aziz milletim, sıra sende.' Damarımıza basanlarla, kurumsal kimliğimize organize şekilde saldıranlarla yerin 7 kat dibine inseler de hesaplaşacağız.

'ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI ANAYASAYA UYGUN'

- Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz ve tepkilerini yoğunlaştırmaları, milletimizin umutlarını küllemektir. Bu beyhude çabaların sonucu elbette hüsrandır. Sayın Erdoğan'ın adaylığı bal gibi, buz gibi Anayasa'ya uygundur, ahlaken ve hukuken de meşrudur. 16 Nisan 2017 tarihli halk oylamasıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. Bu yeni yönetim modeli nevi şahsına münhasır bir başkanlık sistemidir. Bu sistem içinde 1 dönem yetkilerini kullanan cumhurbaşkanının tekrar aday olamayacağını iddia etmek siyaseten ağır kusurdur. Yeni sistemin doğasına ve işleyiş mantığına aykırıdır.

'VESAYETÇİLERİN BAŞINI KALDIRMASI BOŞUNA'

- Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki yetki ve sorumluluklarıyla yalnızca bir defa seçilmiştir. İkinci kez adaylığı tartışmasızdır. Vesayetçilerin başını kaldırması boşunadır.

- Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi için geceyi gündüze katacağız. İstiyorlar ki kukla gibi yönetilen bir cumhurbaşkanı olsun. Bekliyorlar ki boyun eğen, taviz veren bir cumhurbaşkanı göreve gelsin. Geçti o günler. Suyu tersinden akıtmak geldiğimiz bu aşamada imkansızdır. Millet kararlıdır, sevdalılarını yarı yolda bırakmayacaktır. Söz milletindir, sıra milletindir. Zillet ittifakı da sıfırı çekecektir. Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla uğraşmasın, FETÖ ve PKK'nın sırtını sıvazlayan İP Başkanı işine baksın. Bizim kararımız nettir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta açık ara farkla seçilecektir. MHP de milletvekili sayısını beklentilerin üzerinde artıracaktır. Sabrımızı zorlamasınlar, ayranımızı kabartmasınlar. Konuşursak derinden, hiçbiri kalkamaz yerinden.

'MİLLET İTTİFAKI ADAYINI 'O PİTİ PİTİ' YAPARAK BELİRLEYEBİLİR'

- Bu gidişle seçimlere bir gün kala adaylarının kim olacağını tartışıyor olurlarsa şaşırmayacağız. Eğer karar veremiyorlarsa noter huzuruna çıkıp kurayla adaylığını tespit etmeleri de bir seçenek olarak önlerinde durmaktadır. Buna akılları yatmıyorsa kısa ve uzun çöp çekilişi yapmak suretiyle adaylarını çıkarabilirler. Bu da olmazsa 'O piti piti, karamela sepeti' tekerlemesiyle muhtemel adaylarını bularak ilan edebilirler. Buna yanaşamıyorlarsa Beyaz Saray'a ulak gönderip Biden'ın son talimatını alarak karşımıza çıkabilirler.