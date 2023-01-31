Adaylık tartışmaları sürerken... Erdoğan'ın diploması davası görüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘üçüncü kez adaylığı’ tartışmaları sürerken, Ankara 14’üncü İdare Mahkemesi’nde Erdoğan’ın ‘diploması’yla ilgili açılan dava ise devam ediyor.

Daha önce seçimler için 14 Mayıs’ı işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkisini bu yönde kullanacağını söylemiş, Altılı Masa ise 26 Ocak’ta Erdoğan’ın üçüncü kez aday olmasının mümkün olmadığını vurgulamıştı. Altılı Masa'nın “Cumhurbaşkanının, anayasaya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır” açıklamasına, Erdoğan, “2018’de kronometre sıfırlandı dedik, aklınız neredeydi?” karşılığını vermişti.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP); Erdoğan’ın, Marmara Üniversitesi diplomasında belirsizlik olduğunu iddia ederek üniversitede bulunması gereken yükseköğretim diplomasının, üniversite sicil dosyasının, transkript belgesinin, öğrenim süresinin kendileriyle ve kamuoyuyla paylaşılmasını talep etmişti. Marmara Üniversitesi, partinin başvurusunu ‘kişisel veri olduğu’ gerekçesiyle reddetmişti. HKP avukatlarının bu karara karşı açtığı dava dün Ankara 14. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Mahkemenin önümüzdeki günlerde kararı açıklanması bekleniyor.

“DİPLOMANIN PEŞİNDEYİZ”

HKP avukatı Azime Ayça Okur, dava sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Okur, özetle şöyle konuştu:

“Tayyip Erdoğan’ın diploma konusu 85 milyonu ilgilendiren bir konudur. Tayyip Erdoğan’ın ikinci kez mi aday olacak, üçüncü kez mi aday olacak tartışmalarının yapıldığı bir gündemde Erdoğan’ın değil ikinci, üçüncü kez, ilk kez seçilmesi bile hukuka aykırıdır. Tayyip Erdoğan gerçek bir diploma sunmadığı sürece yapmış olduğu tüm işlemler ve attığı tüm imzalar hukuksuzdur, geçersizdir. Erdoğan’ın almış olduğu tüm maddi kaynakların iade edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle diplomanın peşindeyiz.”