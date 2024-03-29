Aylin Nazlıaka, 'İstanbul ve Ankara'ya sahip çıkın' diyen Erdoğan'ı hedef aldı

CHP Kadın Kolları Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, Çorum'da gerçekleştirdiği programlar kapsamında yaptığı açıklamalarda, gittiği yerlerde Ankara ve İstanbul'a sahip çıkılması çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Bunu bana eğer bir cümle ile özetle derseniz; korku dağları sarmış derim" ifadelerini kullandı.

'Korku Dağları Sarmış'

Nazlıaka, "Gittiği yerlerde Ankara ve İstanbul’a sahip çıkın çağrısında bulunuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu bana eğer bir cümle ile özetle derseniz; korku dağları sarmış derim. İstanbul’da da Ankara’da da sokaklarda saha çalışmaları yapmış birisi olarak söylüyorum. Gerçekten de sokaklarda bambaşka bir rüzgar esiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çok kıymetli çalışmalara imza attılar. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' derler. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler dara düşenlerin yanındaydı. Örneğin şeffaflık ve hesap verebilirlik noktasında bizler ilk kez herkese açık bir ihale gerçekleştirdiğimizde internetten bunu yayınladığımızda boru ihalesi olmasına rağmen 400 bin kişi katılmıştı Ankara’dan izleyici olarak. Taktir edersiniz ki ihaleye katılan 400 bin kişinin bir boru ihalesine ilgi duyması yani ihaleye katılma noktasında ilgi duyması mümkün değil ama halkın özlediği o hesap verebilirlik şeffaflık Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sayesinde yaşatıldı.'' açıklamasında bulundu.

'Erdoğan, Hemşericilik ile Tablo Değiştirme Gayretinde'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tokat, Amasya ve Çorum illerinde düzenlediği mitinglerde meydanlardaki insanlardan Ankara ve İstanbul illerindeki yakınlarını arayıp oy AKP'li adaylara oy vermelerini istemesiyle ilgili bir soru üzerine Nazlıaka, "Halk Kararını vermiş durumda Sayın Cumhurbaşkanı da bunun farkında olacak ki hemşehricilik desteği ile değiştirebilir miyim gayreti içeresinde ama tablo çok net diye görüyoruz. Tabii Ankara ve İstanbul’daki vatandaşlarımızı nasılsa kazanıyoruz oy kullanmayalım konforuna sevk etmemeli ve bu vesileyle Ankara ve İstanbul’daki tüm yurttaşlarımızı oy vermeye Cumhuriyet Halk Partisine oy vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

'17 Bakan Değil, İsterse 170 Bakan Gelsin'

Nazlıaka, basın mensuplarının İstanbul seçimleri için 16-17 Bakanın seçim propagandası yapmasının sorulması üzerine de Nazlıaka, "Aslında sayın Cumhurbaşkanı İstanbul’a kendisi gitmeyi planlıyordu. Baktı ki İstanbul seçimi onlar açısından zorda eğer kendisi İstanbul’a giderse seçimi kaybettiğinde kendisi kaybetmiş gibi bir duruma düşmemek için bakanlarını sahaya sürdü. Ama isterse 17 bakan isterse 170 bakan gelsin halkın iktidarını hiç kimse değiştiremez. Biz halkın partisi olarak halkın iktidarını kurmaya kararlıyız." dedi.