AB'den Gezi davası kararına tepki: 'İlişkilere zarar verecek'

AP'nin Türkiye raportörü Nacho Sánchez, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa Bakanlar Komitesi’nin kararına uyulmamasını “tam bir felaket” olarak niteledi.

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AB'den Gezi davası kararına tepki: 'İlişkilere zarar verecek'

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, Yargıtay’ın, Gezi Parkı davası ile ilgili kararı onamasına sert tepki gösterdi.

Konu ile ilgili euronews'in sorularını yanıtlayan Nacho Sánchez, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa Bakanlar Komitesi’nin kararına uyulmamasını “tam bir felaket” olarak niteledi.

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"İLİŞKİLERE ZARAR VERECEK"

Bu kararın Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine de zarar vereceğini kaydeden Nacho Sánchez, "AİHM kararı siyasi değil bir yargı kararı, bütün Avrupa Konseyi üyelerin bu kararlara uyması gerekiyor” dedi.

AB’nin Türkiye’nin üyelik müzakerelerini Kopenhag kriterleri üzerinden değerlendirdiğini işaret eden Nacho Sánchez, Türkiye’deki insan hakları alanında giderek geriyi gitmesinden endişe duyduklarını belirterek, bunun kam üyelik müzakereleriyle ilgili sürece de zarar verdiğini ifade etti.

"TÜRKİYE AB HEDEFİNDEN UZAKLAŞIYOR"

Sanchez, “Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini yeniden harekete geçirme yönündeki gerçek iradesini bir şekilde test etmemiz gerekiyor. İyi niyet açıklamaları, gerçek eylemlerle desteklenmediği sürece boş bir konuşmadan öte gitmiyor. Ne yazık ki son gelişmeler Türkiye’nin AB umutlarını baltalamaya devam ediyor. Bu adım da AB hedefinden uzaklaşma yönünde büyük bir adım“ dedi.

Etiketler
Gezi davası Avrupa Birliği Osman Kavala
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