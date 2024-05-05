Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu parti kuruyor, ismi de belli oldu

Eski İYİ Partili isim Yusuf Halaçoğlu yeni bir parti kurduğunu duyurdu. Ankara'da kurucular kurulu üyeleriyle bir araya gelen Halaçoğlu "Ülkemizin içine düştüğü şuan ki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti" diyerek partinin ismini de açıkladı.

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Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu parti kuruyor, ismi de belli oldu

MHP'den ayrıldıktan sonra Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan, daha sonra da İYİ Parti ile yollarını ayıran Yusuf Halaçoğlu yeni bir parti kuruyor.

Halaçoğlu, bugün Ankara'da partisinin kurucular kurulu üyeleriyle birlikte bir araya geldi. "Ülkemizin içine düştüğü şuan ki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti" diyen Halaçoğlu kurulacak partinin ismini de açıkladı.

PARTİNİN İSMİNİ AÇIKLADI

İşte Halaçoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Her şeyin ülkemiz yararına olsun istiyoruz. Ülkemizin içine düştüğü şuan ki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti. İsmini de istedik ki Türkçe bir isim olsun ve anlamı da olsun. Onun için de 'Kutlu' olsun dedik ve 'Kutlu' oldu partimizin ismi. Bu ülkenin düze çıkması için ne gerekiyorsa onu yapacak bir parti kurmaya çalıştık ve çok güzel bir ekibimiz var. Biz ne sağcıyız ne solcuyuz biz vatanseveriz."

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