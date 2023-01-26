Altılı Masa bir araya geliyor: Kılıçdaroğlu 'CHP’nin adayı benim’ diyecek iddiası

CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu Altılı Masa'nın sondan bir önceki toplantısı bugün İYİ Parti genel merkezinde Meral Akşener’in ev sahipliğinde düzenleniyor.

Toplantının ana gündem maddesi ortak cumhurbaşkanı adayı. 30 Ocak’ta Ankara’da açıklanacak geçiş sürecinin yol haritasına ilişkin ihtilaflı konular da son kez ele alınacak.

KARARNAMELER

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, özellikle liderlerin yönetimdeki konumu ve ortak mekanizmanın nasıl kurulacağı sorularına cevap aranacak. Önceki toplantıda tam uzlaşı sağlanamayan konuya ilişkin görüşler değerlendirilecek. Birlikte yönetimin anayasal çerçevede olması konusunda masadaki bazı partilerin beklentileri öne çıkarken, kararnamelerin sınırlarının neler olacağı, liderlerin hangi makamlarda yer alabileceği de burada ele alınacak. Toplantıdan uzlaşı çıkmaması halinde tartışmalı başlıklar, seçim sonrası ortaya çıkacak tabloya göre şekillendirilmek üzere beklemeye bırakılacak.

BELEDİYE RÜZGARINI ALDI

Diken’in kulisine göre, Kılıçdaroğlu tüm liderlerin olduğu masada şunları söyleyecek: “Partimin yetkili organları ve seçilmişleri ile yaptığımız istişareler sonucunda ‘CHP’nin adayı partimizin genel başkanı olmalı’ fikri oluştu. Partim aday olarak masaya ismimin getirilmesine karar verdi.”

Böylece uzun süredir adaylığa hazırlanan Kılıçdaroğlu ilk defa açık bir şekilde “CHP’nin adayı benim” diyecek.

Dünkü CHP’li büyükşehir belediyesi başkanları toplantısı da bu bağlamdaydı. Kılıçdaroğlu bugün bu rüzgârla masaya oturacak. Akşener ise bugünkü toplantıda aday ismi önermek ve isimler üzerinden tartışmak yerine, anketler üzerinde duracak. Partisinin çeşitli şirketlere yaptırdığı yakın tarihli anketlerle masaya gidecek olan İYİ Parti lideri, “Henüz zaman var ve ortak anket yaptırmalıyız” fikrini bir kez daha dile getirecek.

Akşener ayrıca masada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş isimlerinin gündeme gelmesi halinde “Evet” diyecek. Akşener, “Partimizin yetkili organları iki isme daha önce onay verdi. Başka bir isim öne çıkarsa yetkili organlarımızla görüşmemiz gerekecek” diye konuşacak.

Toplantının sonucunda kamuoyuna bir isim açıklanması veya bir isim üzerinde uzlaşılması olası görünmüyor. Altılı masanın adaylık düğümünün Saadet Partisi’nin ev sahipliğindeki toplantıda çözülmesi ve şubatta kamuoyuna açıklanması bekleniyor.