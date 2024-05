Ali Koç'u hedef alan Mehmet Uçum'a CHP'li Adıgüzel'den sert tepki

Mehmet Uçum, Fenerbahçe'nin ligi ikinci sırada kapatmasının ardından kulübün olağan seçimli genel kuruluna ilişkin açıklama yapmış ve "Fenerbahçe camiası asla unutmayacak. Fenerbahçe'nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak" demişti.

'HEMEN HER KONUDA FİKRİ VAR'

Adıgüzel ise Uçum'un bu sözlerine tepki göstererek, "Hemen her konuda fikri var. Hukuka karışıyor, AK Parti'nin iç işlerine karışıyor, AK Parti'nin büyüklerine ayar veriyor, şimdi de spor camiasına ve Fenerbahçe'ye ayar veriyor" ifadelerini kullandı.

'SARAYIN CAZGIRI GİBİ HER ŞEYE MÜDAHALE EDİYOR'

Adıgüzel ayrıca Uçum'a "Erdoğan'ın olmadığı yerlerde o devreye giriyor. Hatta bazen Erdoğan'dan da öne atlıyor. Her şeye müdahale edip belirleyici olmaya çalışıyor. Saray cazgırı gibi her şeye müdahale ediyor. Bir konuda da bir fikrin olmasın. Hemen her konuya müdahale ediyorsun neden? Çünkü bu şımarıklık." sözleriyle eleştiride bulundu.