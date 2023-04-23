Ali Babacan'dan 23 Nisan mesajında 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' vurgusu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'nin 103. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayınladı.

Ali Babacan, “Bugün 23 Nisan. TBMM'nin kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm yol arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. 14 Mayıs'tan sonra Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile çok daha güçlü bir Meclis’e kavuşacağız” mesajını paylaştı.

Babacan, "14 Mayıs'tan sonra Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile çok daha güçlü bir Meclis’e kavuşacağız” diye yazdı.

Ali Babacan'ın paylaşımı şöyle oldu:

“Bugün 23 Nisan. TBMM'nin kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm yol arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. 14 Mayıs'tan sonra Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile çok daha güçlü bir Meclise kavuşacağız.”