AKP'nin "babalar ve oğulları"... Eski vekillerin oğulları da bürokrasiye atanıyor, yılda 1 buçuk milyon TL ödeniyor

AKP’nin bürokrasideki önemli mevkilere yaptığı atamalarda, liyakatten çok kendisine yakın olma kriterini göz önünde tutması, yıllardır gündeme geliyor.

Sözcü gazetesinin Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, köşesinde AKP’nin “babalar ve oğullar” atamalarını kaleme aldı. Öztürk, TRT’de yapılan görevlendirmelerde, AKP ve aynı gelenekteki siyasi partilerde görev yapan kişilerin çocuklarına üst düzey görevlendirmeler yapıldığını aktardı.

BABASI EMEKLİYE AYRILDI OĞLU BÜROKRASİYE ATANDI

Öztürk, şunları kaydetti:

“AKP iktidarında artık yaşlanan bir nesil yerlerini çocuklarına bırakıyor. Milletvekilliğinde durum böyleyken, yönetim kurulu üyelikleri, bürokraside maaş doygunluğu yaratan makamlar da bu atamalarla dolu. Maaşın diğer kurumlara göre yüksek olduğu TRT'de görev yapanların akrabalık ilişkilerine bakalım.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, eski Refah Partili Bekir Sobacı'nın oğlu. Sobacı daha önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığı, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyelikleri de yaptı. TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, TRT Genel Müdür Yardımcılığı yanında Basın İlan Kurumu'nda da yönetim kurulu üyeliği gibi başka görevleri de bulunuyor. TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi, AKP Manisa eski Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin oğlu.”

ESKİ BAKAN’IN OĞLUNDAN SABAH YAZARINA… YILLIK 1.5 MİLYON LİRA

Öztürk, TRT yönetim kurulunda görev alanlara yıllık 1 buçuk milyon TL ödendiğini kaydetti.

“2021'de yapılan düzenleme ile yönetim kurulu üyesi sayısı 7’den 9’a çıkarılan TRT'nin 2022 yılı faaliyetlerini içeren rapora göre yönetim kurulu üyelerine ödenen yıllık ücret toplamının 1.5 milyon TL'ye ulaştığı belirtiliyor.

Bakalım orada kimler var:

Çalışma eski Bakanı Vedat Bilgin'in oğlu Oğuzhan Bilgin yönetim kurulu üyesi. Atakan Yılmaz, AKP dönemindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev almış isimlerden birisi, SETA araştırmacıları arasında yer alan Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu Veysel Kurt da yabancı bir isim değil tabii ki. Meryem İlayda Atlas Çetin ise yine SETA'dan gelen isimlerden ve Kartal İmam Hatip Lisesi mezunlarından. Yine yönetim kurulu üyesi Oğuz Göksu'nun ise Erdoğan hakkında tezi ve kitabı bulunuyor. Göksu, “Erdoğan'ın Liderlik Kodları” çalışmasını yapan isim. Hilal Kaplan ise Sabah Gazetesi'nden TRT'ye atanan isimlerden.

TRT'deki siyasetçi yakınları bunlarla da bitmiyor. Son olarak eski bakan şimdide AKP Milletvekili olan siyasetçinin eşi de TRT yolunda.”