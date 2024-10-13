AKP'nin Acı Günü! Kazada Hayatını Kaybeden Betül Önderoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
AKP Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Önderoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
AKP Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi ve Tanıtım ve Medya Birim Başkan Yardımcısı Betül Önderoğlu, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti.
Önderoğlu için ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenazeye, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile bazı Ankara milletvekilleri katıldı.
Ankara'da dün akşam geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Betül Önderoğlu'nun cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: AA
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