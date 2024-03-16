AKP'li Pendik Belediye Başkanı sorunu anlatan bir vatandaşı azarladı

AKP'li Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ziyaret ettiği bir kıraathanede sorunlarını anlatan bir vatandaşı azarladı.

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Yerel Seçimlere kısa bir süre kalırken; AKP'li adaylar kimi zaman gaflarıyla kimi zaman yurttaşlarla girdikleri diyaloglarla gündeme gelmeye devam ediyor.

DERDİNİ ANLATAN VATANDAŞI AZALDI

Son olarak AKP'li Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ziyaret ettiği bir kıraathanede sorunlarını anlatan bir vatandaşı azarladı.

O anları başka bir vatandaş telefon kamerası ile kayıt altına aldı.

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