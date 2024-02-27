AKP'li Ensarioğlu, DEM Parti'ye kapı mı araladı? 'Hiç bir şey hayal değil, siyaset kriz çözme sanatıdır'

Türkiye siyasetinde yerel seçim en çok konuşulan başlıklardan biri olurken; seçim sonrası AKP ve DEM Parti arasında yeni bir çözüm süreci başlayabileceği yönündeki iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde DEM Parti Grup Başkanı Meral Danış Beştaş'ın açıklamalarının ardından AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, gazeteci Barış Pehlivan'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÖRGÜT SİLAH BIRAKIRSA..."

Görüşmeyi Halk TV canlı yayınında açıklayan Pehlivan, Ensarioğlu'nun "örgüt, Türkiye'deki silahlı varlığına son verirse, ondan sonra başka bir şey kurgulanabilir" dediğini aktardı.

Pehlivan şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Barış Pehlivan, "AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'nu aradım. "31 Mart'tan sonra AKP ve DEM Parti'nin görüşme ihtimalini görüyor musunuz?" diye sordum. "Çözüm süreci bitti, öldü, dirilmez. Yani çözüm süreci denendi, muhattapları tarafından bitirildi. PKK'nın açıklamaları ortada. Bu saatten sonra böyle büyük bir mesele toplumsal destek olmadan, şartları oluşmadan hiç bir siyasi irade başlatamaz. Ancak örgüt, Türkiye'deki silahlı varlığına son verirse, ondan sonra başka bir şey kurgulanabilir. PKK silahlı varlığına son vermeden bir şey olmaz. Artık devleti inandırmadan böyle bir şey kurgulanamaz.

Bunu söyleyenlerin bu mesajları verirken madem bir yerlerle samimiyetleri var, dönsünler o yere desinler ki; "Bu işin olması için silahların susması lazım." Bu mesajı devlete değil, o tarafa vermeleri lazım."

"HAYAL DEĞİL"

Pehlivan ayrıca Ensarioğlu'nun "Hiç bir hayal değil, siyaset kriz çözme sanatıdır" dediğini söyledi.