AKP'li başkandan CHP'li adaya 50 kişilik grupla tehdit: Seni vururum, sokmam Baskil’e

Elazığ’ın Baskil ilçesinin CHP'li Belediye Başkan adayı Veli Baygeldi, AKP’nin Seçim Koordinasyon Merkezi önünden geçtiği sırada bir şahıs tarafından, "seni vururum, sokmam Baskil’e" diyerek tehdide uğradı.

Baygedi sonrasında ise 50 kişilik bir grupla gelen Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat’ın da tehditte bulunduğunu belirterek Akmurat hakkında şikayetçi oldu.

Kaynak: ANKA