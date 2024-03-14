AKP'li başkandan CHP'li adaya 50 kişilik grupla tehdit: Seni vururum, sokmam Baskil’e

AKP'nin Elazığ Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın, CHP'li Belediye Başkan adayı Veli Baygeldi'yi 50 kişilik grupla tehdit ettiği öne sürüldü.

Son Güncelleme:
AKP'li başkandan CHP'li adaya 50 kişilik grupla tehdit: Seni vururum, sokmam Baskil’e

Elazığ’ın Baskil ilçesinin CHP'li Belediye Başkan adayı Veli Baygeldi, AKP’nin Seçim Koordinasyon Merkezi önünden geçtiği sırada bir şahıs tarafından, "seni vururum, sokmam Baskil’e" diyerek tehdide uğradı.

Baygedi sonrasında ise 50 kişilik bir grupla gelen Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat’ın da tehditte bulunduğunu belirterek Akmurat hakkında şikayetçi oldu.

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP AKP Elazığ
Son Güncelleme:
Başsavcı vekili hakkında 50 bin dolar rüşvet iddiası: 'Önümde düğme ilikliyor' Başsavcı vekili hakkında 50 bin dolar rüşvet iddiası
Bahar dizisinde seyircileri yıkan veda! Seyirciler değişikliğe çok üzülecek Bahar dizisinde seyircileri yıkan veda! Seyirciler değişikliğe çok üzülecek
Balık yedikten sonra 1 kaşık mutlaka yenmeliymiş! Bakın ne işe yarıyor Balık yedikten sonra 1 kaşık mutlaka yenmeliymiş! Bakın ne işe yarıyor
Ormanları yok edip köylüleri dövdürdüler... Her şey seçim için: AKP'nin adayı istedi, Erdoğan Akbelen'de kararını değiştirdi Her şey seçim için: AKP'nin adayı istedi, Erdoğan Akbelen'de kararını değiştirdi
ÇOK OKUNANLAR
SONAR Araştırma'nın anketi: 'İstanbul'da durum başa baş, az farkla da olsa önde gözüküyor' 'İstanbul'da durum başa baş, az farkla da olsa önde gözüküyor'
Kazadan sonra kaçmışlardı: Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi
Sosyal medyada en çok reklam harcaması yapan aday belli oldu Sosyal medyada en çok reklam harcaması yapan aday belli oldu
Kuyumcu esnafı uyardı, altın fiyatları tahmininde bulundu: Son çıkış! Kuyumcu esnafı uyardı, altın fiyatları tahmininde bulundu
Benzin ve motorine büyük zam geliyor: İşte yeni fiyatlar Benzin ve motorine büyük zam geliyor