AKP yöneticisi Kurtulmuş'tan seçim yorumu: Canhıraş bir mücadele verilecek

AKP yöneticisi Numan Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimleri için, "Objektif baktığımız zaman Türkiye'nin en zor seçimi. Sistemin doğası gereği yüzde 50+1 alınacağı için gerçekten çok canhıraş bir mücadele verilecek" dedi. Kurtulmuş, milletvekili aday listeleriyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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AKP yöneticisi Kurtulmuş'tan seçim yorumu: Canhıraş bir mücadele verilecek

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kanal 7 canlı yayınında seçimlere ve partisinin politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“BAGAJI OLMAYAN İTİBARLI İNSANLARIN LİSTEMİZDE OLMASI SORUMLULUĞUMUZ”

Numan Kurtulmuş, milletvekili aday belirleme çalışmalarına ilişkin soru üzerine, kritik ve tarihi öneme sahip bir seçime gittiklerini söyledi.

Oy verirken vatandaşın milletvekili listelerine bakacağını anlatan Kurtulmuş, "Bu seçimin kritik kavramı itibardır. Bagajı, yükü olmayan, vatandaşlarımıza rahat tanıtılabilecek pırıl pırıl itibarlı insanların listemizde olması esas sorumluluğumuzdur. AK Parti'nin başardığı hususlardan biri değişim ve yenilenmedir. Genel eğilim üç dönem kuralının uygulanması yönünde. Cumhurbaşkanı'mızın hem elini rahatlatmak hem milletvekili seçmede daha rahat davranabilmesini temin etmek bakımından bu kuralın uygulanması partiye ciddi bir yenilenme ve gençleşme imkanı sağlayacaktır" diye konuştu.

Kurtulmuş, bakanların milletvekili adayı olmasının da çok ciddi fayda sağlayacağını iddia etti.

“PARTİLERDEN ZİYADE MÜHİM OLAN FİKİRLER İTTİFAKIDIR”

"Demokratik Sol Parti ve Anavatan Partisi gibi partilerle temaslar devam ediyor mu?" sorusu üzerine Kurtulmuş, ittifaklara katılma süresinin tamamlandığını anımsattı.

Cumhur İttifakı'nın ilkeler üzerine bir ittifak olduğunu savunan Kurtulmuş, "İstikrarlı ve güvenli bir Türkiye yolunda yürümeyi kendileri için politik tercih olarak görenlere kapımız açıktır. Partilerden ziyade mühim olan fikirler ittifakıdır" dedi.

"CANHIRAŞ BİR MÜCADELE VERİLECEK"

Seçimin nasıl sonuçlanacağı ve anketlere ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Objektif baktığımız zaman Türkiye'nin en zor seçimi. Sistemin doğası gereği yüzde 50+1 alınacağı için gerçekten çok canhıraş bir mücadele verilecek. Vatandaşlarımızın özellikle deprem sonrasındaki dönemde 'bunu yaparsa Tayyip Erdoğan yapar' kanaatinin giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Çünkü karşı tarafta aday belli oldu ama bir hükümet kompozisyonu, bir iş yapma tarzının ortaya çıkması söz konusu değil. Yaptığımız son anketlerde de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önde olduğu görülüyor."

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Seçim 2023 AKP
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