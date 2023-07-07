AKP ve HDP yarıştı: Patnos'un yeni belediye başkanı belli oldu

Patnos Belediye Başkanı belli oldu. AK Parti ve HDP adaylarının yarıştığı seçimi Mehmet Şahin Savcı kazandı.

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AKP ve HDP yarıştı: Patnos'un yeni belediye başkanı belli oldu

Ağrı’nın Patnos ilçesinin HDP’li Belediye Eş Başkanları Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer'in “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla tutuklanması ardından bugün Belediye Meclisinde Başkanlık seçimine gidildi.

Patnos Belediye Meclisi'nde , HDP grubundan Mehmet Şahin Savcı, AKP grubunda Çetin Taşdemir, başkanlığa aday gösterildi.

HDP'Lİ ÜYE BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Kapalı zarf usulüyle yapılan oylamanın ardından toplantıya katılan 18 meclis üyesinin 14'ünün oyunu alan Mehmet Şahin Savcı Patnos Belediyesi’nin yeni başkanı seçildi.

Patnos Medya’da yer alan habere göre; seçimin ardından bir konuşma yapan Şahin Savcı, Patnos için her konuda elini taşın altına koyacağını kaydederek, "Patnosumuzu hak ettiği konuma getirebilmek için çalışacağız. Bundan sonra 7 ay var. El birliğiyle güzel çalışmalar yapacağız. Oy verenlere ve tüm meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

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