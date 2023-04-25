AKP Ordu milletvekili adayının Anıtkabir'e küfrettiği paylaşımı ortaya çıktı: CHP'li Torun'dan tepki

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, AKP'nin Ordu Milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak'ın Anıtkabir'e küfrettiği paylaşımına tepki göstererek; "Ordu halkı bu ahlaksızlığı kabul etmez" dedi.

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AKP Ordu milletvekili adayının Anıtkabir'e küfrettiği paylaşımı ortaya çıktı: CHP'li Torun'dan tepki

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerden AKP'den Ordu Milletvekili adayı olan İbrahim Ufuk Kaynak'ın Anıtkabir'e küfrettiği paylaşımı ortaya çıktı. 

2016 yılında yapılan paylaşımda Kaynak'ın "İnönü'nün Türkiye düşmanlığı sebebi ile Ankara'ya dikilen Anıtkabir 'Kic' bir yapı ve pis bir Yunan tapınak benzetmesidir" ifadelerini kullandığı görüldü. 

AKP Ordu milletvekili adayının Anıtkabir'e küfrettiği paylaşımı ortaya çıktı: CHP'li Torun'dan tepki - Resim : 1

CHP'DEN TEPKİ

Söz konusu paylaşımın ortaya çıkması sonrası CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Kaynak'a tepki gösterdi. 

Torun, "Anıtkabir’e küfreden bu hadsiz, AKP’nin Ordu Milletvekili adayı! Yazıklar olsun. “Yerli ve milliyiz” diyenlerin gerçek yüzü budur! AKP bu adayı kendisine yakıştırabilir ama Ordu halkı bu ahlaksızlığı kabul etmez" ifadelerini kullandı.

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