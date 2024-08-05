AKP 'İnsan Hakları' Dersi Verecek: Demokrasi, Çok Seslilik, Fırsat Eşitliği...

AKP'nin "İnsan Hakları Eğitim Programı", bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla başlayacak. Eğitimler “Vesayetçilikten çok sesliliğe medyanın dönüşümü” ve “Eğitimin demokratikleşmesi ve fırsat eşitliği” gibi başlıklar altında verilecek.

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AKP 'İnsan Hakları' Dersi Verecek: Demokrasi, Çok Seslilik, Fırsat Eşitliği...

Türkiye uzun yıllardır çeşitli insanlık suçları ve hak ihlalleriyle anılan bir ülke haline gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "talimatıyla" AK Parti İnsan Hakları Eğitim Programı başladı. Eğitim programının açılışını bugün parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

'MEDYA ÇOK SESLİ OLDU, FIRSAT EŞİTLİĞİ GELDİ'

Türkiye gazetesinin haberine göre; eğitimler, İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan, “Millî iradenin zaferi bürokratik vesayetin geriletilmesi”, “Vesayetçilikten çok sesliliğe medyanın dönüşümü”, “Eğitimin demokratikleşmesi ve fırsat eşitliği”, “İsrail’in insan hakları ihlalleri”, “Hazırlık ve katılım süreci açısından yeni anayasa”, “Avrupa’da göçmen meselesi” ile İngilizce hazırlanan “Avrupa Birliği’nde İslamofobi” adlı raporlar çerçevesinde şekillendi.

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