AKP imarsız binada seçim koordinasyon merkezi açtı: Mahkeme kararına rağmen inşaat tamamlanmış!

AKP'nin Ümraniye'de imarsız binada seçim koordinasyon merkezi açtığı ortaya çıktı.

AKP imarsız binada seçim koordinasyon merkezi açtı: Mahkeme kararına rağmen inşaat tamamlanmış!

AKP, İstanbul Ümraniye’de, Çevre Bakanlığı’nın verdiği imar izninin 2022’de iptal edilmesine karşın yapılan binada Ümraniye Seçim Koordinasyon Merkezi açtı. Ümraniye CHP Meclis Üyesi Mehmet Özgür Üreten, “Arazide şu an geçerli bir imar planı yok. Plan olmadığı için kat irtifakı bile kurulamayacak alanda AKP seçim koordinasyon merkezi açtı” dedi.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, İstanbul Ümraniye’de eski Netaş arazi olarak bilinen Doğa Madencilik A.Ş’ye ve TÜRKSAT’a ait yaklaşık 190 bin metrekarelik araziye; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2021’de onayladığı imar planları ile “ticaret-konut”, “millet bahçesi”, “park” ve “yol” fonksiyonları verilmişti. Plan değişikliğine karşı Ümraniye CHP Meclis Üyesi Mehmet Özgür Üreten dava açtı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dava konusu planların yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verdi. Planlar 2022 yılının ekim ayında da iptal edildi. Kararlarda, 82 bin 766 metrekare olan inşaat alanının 193 bin 624 metrekareye çıkarıldığına dikkat çekilerek yapı ve nüfus yoğunluğunun arttırıldığı belirtilmişti.

Mahkeme kararına rağmen; arazi üzerinde MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’ya ait Akyapı İnşaat’ın lüks rezidans projesi “Limonlu Bahçe Konakları” inşaatı sürdü. CHP’li Üreten, karara rağmen devam eden inşaatı durdurmayan Ümraniye Belediyesi ve bakanlık yetkilileri hakkında 2022 eylül ayında suç duyurusunda bulundu ancak hiçbir işlem yapılmadı. İstinafa taşınan iptal kararı beklendiği sırada inşaat tamamlandı.

Binanın ticari alanlarında da AKP Ümraniye Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Binaya seçim çalışmaları kapsamında Erdoğan ve yeniden aday gösterilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın dev pankartıyla AKP flamaları asıldı.

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