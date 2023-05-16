Ahmet Davutoğlu: 'Her bir oy kutsaldır, hiç kimse bir tek oyu ziyan edemez'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, YSK'nın usulsüzlüklerine ilişkin "Her bir oy kutsaldır, hiç kimse bir tek oyu ziyan edemez" açıklamasında bulundu.

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Ahmet Davutoğlu: 'Her bir oy kutsaldır, hiç kimse bir tek oyu ziyan edemez'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, YSK'nın usulsüzlüklerine ilişkin açıklama yaptı.

"HER OY KUTSALDIR"

"YSK'yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim" diye yazan Davutoğlu, "Bu iddialar maddi hata denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli" ifadelerini kullandı. 

Davutoğlu ayrıca "Her bir oy kutsaldır, hiç kimse bir tek oyu ziyan edemez" dedi.

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seçim 2023
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