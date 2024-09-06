ABD Askerinin Başına Çuval Geçiren 10 Kişi Tahliye Edildi

İzmir Limanı'na demirleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savaş gemisi USS Wrap'ta görevli Amerikan askerini kentte vakit geçirdiği sırada yakalayıp başına çuval geçirerek eylem yaptıktan sonra gözaltına alınan 15 TGB'liden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutukluluklarına yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine 10 TGB'li hakkında tahliye kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval geçiren 15 TGB üyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınmış, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık sorgusu sonrası Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan TGB üyelerinden 10'u tutuklanmış, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İzmir’de ABD vatandaşı 2 askeri personele yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu olayın 'açık bir şekilde rahatsız edici' olduğunu dile getirmişti.