1392 avukattan Can Atalay çağrısı: "Yargıtay'dan acilen bir karar vermesini istiyoruz"
1392 avukat, yayımladıkları metinle, Gezi davasında tutuklanan ve serbest bırakılmayan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay'ın bir an önce karar vermesini ve hukuka uyularak serbest bırakılmasını talep etti.
Gezi davasında tutuklanan Avukat Can Atalay, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nin Hatay Milletvekili olarak seçildi. Anayasa Mahkemesi’nin daha önceki kararları görmeden gelindi ve Atalay mazbatasını almasına rağmen serbest bırakılmadı.
Gezi davasında Yargıtay Başsavcılığı tebliğnamesinde cezaların onaylanmasını ve Atalay’ın serbest bırakılmamasını talep edildi. Dosya, ilgili ceza dairesine gönderildi.
1392 AVUKAT İMZA ATTI: YARGITAY CEZA DAİRESİNDEN ACİLEN BİR KARAR VERMESİNİ BEKLİYORUZ
Can Atalay’ın avukat meslektaşları, bir açıklama yaparak, Yargıtay’ın bir an önce karar vermesi ve Atalay’ın yasalara uyularak serbest bırakılması talep edildi.
1392 avukatın imza attığı metinde şu ifadeler yer aldı:
“Biz aşağıda adı soyadı yazılı olan avukatlar,
14 Mayıs 2023’de yapılan Türkiye genel seçimlerinde milletvekili seçilen meslektaşımız CAN ATALAY’ın sürmekte olan tutukluluğu hakkında görevli yargı mercii sıfatıyla Yargıtay ceza dairesinden acilen bir karar vermesini bekliyoruz.
Anayasanın emredici hükmü uyarınca kararları bütün yargı organları için de bağlayıcı ve uyulması zorunlu olan Anayasa Mahkemesinin aynı konuda verdiği birçok kararında belirttiği gibi, Meclisin kararı olmadıkça bir milletvekilinin ağır cezalık suçüstü hali dışında hiçbir şekilde tutuklanamayacağı ve yargılanamayacağı açıktır.
Bu açık ve net hukuki duruma karşın, milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı nedeniyle hakkındaki yargılamaya Meclis kararı olmadan devam edilemeyecek ve tutukluluğu sürdürülemeyecek olan meslektaşımızın bu konudaki meşru ve yasal talebine cevap verilmemekte, fiili olarak tutukluluğu sürdürülmektedir.
Biz avukatlar, tutukluluk durumuna, salıverme istemine dair bir talebin davanın esasıyla ilgili olarak verilecek bir karardan ayrı ve bağımsız olarak ele alınıp en kısa sürede karara bağlanmasının en temel hukuki gereklerden biri olduğunu hatırlatıyoruz.
Anayasanın 19. Maddesinin sekizinci fıkrasında belirtildiği üzere, “her ne sebeple olursa olsun (ister bir suç isnadına bağlı bir tutuklama, ister mahkumiyet hükmüne dayalı bir tutuklama olsun) hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahiptir.”
“ADLİ TATİL BEKLENMEKSİZİN VE EN KISA SÜREDE SALIVERİLME İSTEMİ HAKKINDA BİR KARAR VERMESİNİ TALEP EDİYORUZ”
Bizler, meslektaşımız Can Atalay’ın tutukluluğunun kaldırılması ve salıverilme istemi konusunda karar vermeye yetkili yargı merciinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı değil Yargıtay görevli ceza dairesi olduğunu hatırlatıyor, bu nedenle salıverilme talebinin başsavcılıkta bekletilip yetkili yargı merciine iletilmeyerek hukuka aykırı olarak fiili durum yaratılması suretiyle istem konusunda kısa sürede karar verilmesinin engellenmesini anayasaya ve hukuka karşı bir hile olarak görüyoruz.
Bu nedenlerle, meslektaşımızın yaptığı başvuru konusunda yetkili yargı mercii olan Yargıtay’ın görevli ceza dairesinden, adli tatil beklenmeksizin ve en kısa sürede salıverilme istemi hakkında bir karar vermesini talep ediyoruz.
Umuyor ve diliyoruz ki, Yargıtay daha fazla gecikmeden gözünü ve kulağını hukukun sesine, sözüne ve gereklerine çevirecek, istem konusunda bir an önce karar verecektir.
Ayrıca üst meslek kuruluşumuz olan Türkiye Barolar Birliği ve üyesi olduğumuz baroların yönetiminden de yetkili yargı mercii ile derhal temasa geçerek, meslektaşları Can Atalay’ın yetkili yargı merciine erişiminin engellenmesine son verilmesi ve salıverilme isteminin anayasa uyarınca hemen karara bağlanması gerekliliği konusunda girişimde bulunmasını talep ediyoruz.”
İMZACI AVUKATLAR
Can Atalay'ın serbest bırakılması için yayımlanan metne imza atan avukatlar şöyle:
1. A. Nail Karakaş
2. Abbas Yalçın
3. Abdulkadir Aktan
4. Abdulla Göllü
5. Abdullah İkbal Arslanbaş
6. Abdullah Onur Eyüboğlu
7. Abdullah Tezer
8. Abdullah Ünal
9. Abdurrahim Demiryürek
10. Abdurrahim Doğan
11. Abdurrahman Asan
12. Abdurrahman Bayramoğlu
13. Abdurrahman Özdoğan
14. Abdurrahman Yıldırım
15. Abidin Tatlıpınar
16. Ada Okcan
17. Adalet Akar
18. Adar Uslu
19. Adem Sakal
20. Adil Demirci
21. Adil Özer
22. Adil Sümerkan
23. Adnan Eryılmaz
24. Adnan Kaya
25. Afhan Topel
26. Afşin Burak Umar
27. Ahmet Bozkurt
28. Ahmet Aksu
29. Ahmet Bozkurt
30. Ahmet Bozkurt Çağlar
31. Ahmet Cemil Akar
32. Ahmet Çevik
33. Ahmet Çoban
34. Ahmet Çolakoğlu
35. Ahmet Deniz
36. Ahmet Dindar
37. Ahmet Dokucu
38. Ahmet Ekim
39. Ahmet Ergin
40. Ahmet Ergin Sözen
41. Ahmet Ergun Ciritci
42. Ahmet Faruk Ulaş
43. Ahmet Gülhan
44. Ahmet İnan Yılmaz
45. Ahmet Kiraz
46. Ahmet Malkoçoğlu
47. Ahmet Melih İnal
48. Ahmet Melik Derindere
49. Ahmet Müsellem Görgün
50. Ahmet Özen
51. Ahmet Rüştü Aydın
52. Ahmet Semih Gülşen
53. Ahmet Taşır
54. Ahmet Türkinan
55. Ahmet Uludağ
56. Ahmet Zeybek
57. Ahu Guneyli
58. Ahu Karaibrahimoğlu
59. Akçay Taşçı
60. Akın Akıncı
61. Akın Atalay
62. Akif Çeliker
63. Alev Toker
64. Aleyna Tozar
65. Ali Akıncı
66. Ali Arabacı
67. Ali Aydın
68. Ali Can Atalay
69. Ali Coşkun
70. Ali Çoban
71. Ali Ekiz
72. Ali Elibol
73. Ali Eşki
74. Ali Galip Yıldız
75. Ali Görkem
76. Ali Haydar Doğan
77. Ali İhsan Aktimur
78. Ali Murat Bilgiç
79. Ali Özdemir
80. Ali Özdemirel
81. Ali Özgündüz
82. Ali Rıza Dizdar
83. Ali Turunç
84. Alican Ocak
85. Alp Selek
86. Alper Araz
87. Alper Can Aykaç
88. Alper Tunga Nuri Çimen
89. Anıl Yeti̇şki̇n
90. Arda Bilici
91. Arın Güral
92. Arif Ali Cangı
93. Arif Nihat Alpsoy
94. Arif Nihat Asya
95. Arman Yılmaz
96. Aryen Turan
97. Arzu Becerik
98. Arzu Bilge
99. Arzu Kaya Yoleri
100. Arzu Müge Özaydın
101. Arzu Şahin
102. Asi̇ye Yalçın
103. Aslı Bahar Özbilen
104. Aslı Cengay Sayar
105. Aslı Seven
106. Aslı Yoldaş Atakul
107. Asuman Onat
108. Aşi Rıza Şimşek
109. Ata Yazıcıoğlu
110. Atabey Doruk Düz
111. Atacan Özkan
112. Atilla Aydin
113. Atilla Bahçıvan
114. Atilla Coşkun
115. Ati̇lla Erol
116. Aycan Topay
117. Ayça Özdoğan
118. Ayda Alevci
119. Aydan Barım
120. Aydan Kublay
121. Aydeniz Alisbah Tuskan
122. Aydın Çimen
123. Aydın Türkmen
124. Ayfer Güngör
125. Ayfer Seven
126. Aygül Gökalp
127. Ayla Duygu Nasuhoğlu
128. Aylin Aras Öztürk
129. Aylin Onursev
130. Aynur Gökyıldız
131. Aynur Karaca Lacin
132. Aynur Tuncel Yazgan
133. Aysel Sevilmiş
134. Aysel Tekerek
135. Aysu Eken
136. Aysu Özgünay Akkaya
137. Aysun Kesen
138. Aysun Salman
139. Ayşe Akkaya
140. Ayşe Atat
141. Ayşe Batumlu Kaya
142. Ayşe Edel
143. Ayşe Erçeti̇n Erkoç
144. Ayşe Evrim Zeybek
145. Ayşe Öğünçlü
146. Ayşe Özdemi̇r
147. Ayşegül Bölük
148. Ayşegül Çağatay
149. Ayşegül Kaya
150. Ayşenur Demirkale
151. Ayşıl Gül Tokcan
152. Aytekin Aktaş
153. Ayten Ağırdemir
154. Ayten Şen Balçık
155. Ayten Ünal
156. Ayvaz Demircan
157. Azad Geylani
158. Azad Kaya
159. Azade Ay
160. Aziz Erbek
161. Aziz Sarı
162. B. Acar Yılmazbilen
163. Bağdagül Timoçin
164. Bahar Acun
165. Bahri Bayram Belen
166. Bakış Arslanbenzer
167. Balım İdil Deniz
168. Banu Çukadar Yılmaz
169. Banu Güveren Aslan
170. Baran Kaya
171. Barbaros Gökhan Çetin
172. Barış Aybay
173. Barış Barışık
174. Barış Can
175. Barış Yıldırım
176. Barış Yıldız
177. Başak Alp
178. Başak Beşok Sarısaltık
179. Başak Çangır
180. Başak Yıldırım Okcu
181. Battal Gazi İnci
182. Baver Kaya
183. Bayram Kapucu
184. Bayram Özkan
185. Bedia Ayşegül Tansen
186. Bedii Yarayıcı
187. Begül Kılıççöte
188. Begüm Osma
189. Begüm Sıla Burak
190. Begüm Tekin
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192. Behçet Çelik
193. Behice Tuğçehan Erdoğan
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210. Berrin Esin Kaya
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213. Bertuğ Akşen
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217. Bihter Denizci
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223. Bilge Sayıcı Pehlivan
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225. Bilgin Aslan
226. Bilgin Ünsaç
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406. Engin Akbaba
407. Engin Demir
408. Engin Deniz Ergin
409. Engin Siluşu
410. Engin Yağcılar
411. Enis Coşkun
412. Enis Kınay
413. Enver Akan
414. Ercüment Oral
415. Erdal Fatih Çanakçı
416. Erdal Gökçe
417. Erdal Güngör
418. Erdal Yağçeken
419. Erdem C. Türem
420. Erdem Türkekul
421. Erdoğan Akdoğdu
422. Erdoğan Baştuğ
423. Erdoğan Hoşgör
424. Eren Can
425. Eren Değirmenci
426. Eren Kutluk
427. Ergin Cinmen
428. Ergül Dursun
429. Erhan Çiftçiler
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431. Erol Çiçek
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433. Erol Özcan
434. Ersoy Turan
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436. Esengül Ay
437. Esin Karaçam
438. Esin Türe Aygün
439. Esma Memi
440. Esra Bas Erbaş
441. Esra Bilen
442. Esra Gençer Özdemir
443. Esra Karakurt
444. Esra Soylu
445. Ethem Kaya
446. Evin Konuk
447. Evrim İnan
448. Eylem Aktaş
449. Eylem Arzu
450. Eylem Arzu Kayaoğlu
451. Eylem Çoban
452. Eylem Özgün Doğan
453. Eylem Zengin
454. Eylül Yaylacı
455. Ezgi Altınkurt Sağlık
456. Ezgi Bilgin
457. Ezgi Duman
458. Ezgi Ergen Sürer
459. Ezgi Önalan
460. Ezgi Tuna
461. Ezgi Yağmur Tokatlı
462. Ezhar Zehra Aslan
463. F Nazan Sönmez
464. F. Fulya Dağlı
465. F. Yıldız Güriş
466. Fadime Uçar
467. Fahri Alpaslan
468. Fahriye Öztürk
469. Fatih Aydın
470. Fatih Erbican
471. Fatime Ordu
472. Fatma Altunbaş
473. Fatma Atanur
474. Fatma Demirer
475. Fatma Girgin
476. Fatma Gök
477. Fatma Hoşgör
478. Fatma Mine Başaran Ataman
479. Fatma Nur Güneş
480. Fatma Nurdan Batum
481. Fatma Sağlam
482. Fatma Şen
483. Fatma Taşar Yüfekçi
484. Fatma Yücel
485. Fatmanur Güneş
486. Fatoş Gürbostan
487. Fazilet Ayhan Akıncı
488. Fedayi Doğruyol
489. Ferat Boğatekin
490. Feray Köksal
491. Ferda Kocaağa Aysal
492. Ferdağ Ergin Öztürk
493. Ferdi̇ Pari̇m
494. Fergün İlter Yalçın
495. Ferhan Pınar Eki̇n
496. Ferhat Çelepkolu
497. Ferhat Konur
498. Feridun Ergün
499. Ferit Yurtseven
500. Fernur Peköz
501. Fethiye Çetin
502. Fevzi Saygılı
503. Feyha Karslı
504. Feyzi Erçin
505. Fırat Aktaş
506. Fırat Epözdemir
507. Fidel Doğru
508. Figen Ertem
509. Fikri Tunç Keskin
510. Fikriye Sertatas
511. Filiz Arslan
512. Filiz Aydın
513. Filiz Erceylan
514. Filiz Feyhan Aksoy
515. Filiz Kerestecioğlu
516. Filiz Orlehan Doğdu
517. Filiz Özyurt
518. Fuat Ekin
519. Fuat Topdemir
520. Fuat Ürel
521. Fulya Durak
522. Fulya Sakınç
523. Funda Ekin
524. Funda Üvek
525. Füsun Boldağ
526. Füsun Selma Sarıcı
527. Füsun Ünlüsoy
528. Galip Dinçer Cengiz
529. Gamze Eroğlu
530. Gamze Gökoğlu
531. Gamze Nur Arslan
532. Gazi Uzun
533. Gizem Çipli Gül
534. Gizem Ertaş
535. Gizem Özdem
536. Gonca Gedikoğlu
537. Gökben Ahi Vayıs
538. Gökçe Çataloluk
539. Gökçeçiçek Ayata
540. Gökçen Kantar Duran
541. Gökçen Karahasan Alpaydın
542. Gökhan Ağırbaş
543. Gökhan Ceylan
544. Gökhan Işık Ulutaş
545. Gökmen Öncü
546. Göksun Gökçe Duran
547. Gökşen Ezeltürk
548. Gönul Manga
549. Gönül Erdem
550. Görkem Tan
551. Görkem Yıldırım Düzen
552. Gözde Gedik
553. Guler Duzgun
554. Güçlü Sevimli
555. Gül Altay
556. Gül Aytaç
557. Gül Emek
558. Gülay Çako
559. Gülay Erpul
560. Gülen Seda Tan
561. Gülendam Şan Karabulutlar
562. Güler Güney Ünsal
563. Güler Özdemi̇r Alten
564. Gülgün İlbeyi
565. Gülhan Özalp
566. Gülnur Bingöl
567. Gülnurhan Doğan
568. Gülsevil Gündüz
569. Gülsüm Aytül Doğu
570. Gülsüm Sıla Yatar
571. Gülsün Sop
572. Gülşah Kaya
573. Gülşah Özçetin
574. Gülşen Durmaz
575. Gülyeter Aktepe
576. Güngör Erçil
577. Güngör Tanrıverdi
578. Güray Balıktay
579. Güray Dağ
580. Gürkan Kocabıyık
581. Gürsan Atar
582. Gürsel Demir
583. Gürsel Kortel
584. Güven Subaşı
585. H. Hüseyin Kılınç
586. Hacer Filiz Orhan
587. Hacer Güvençel
588. Hacer Nüket Ercümenciler
589. Hacer Yılmaz
590. Hadi Ci̇n
591. Hakan Birol
592. Hakan Bozyurt
593. Hakan Canduran
594. Hakan Topaloğlu
595. Hale Akgün
596. Hale Eroğlu
597. Hale Tezcan
598. Halil Aldirmaz
599. Halil İbrahim Allak
600. Halil İbrahim Türkyılmaz
601. Halime Özleyiş Özcan
602. Halime Şenli Bilgin
603. Halit Furkan Sakar
604. Halit Konanç
605. Haluk İnanıcı
606. Haluk Yurtsever
607. Halük Baştürk
608. Hamza Çiftçi
609. Hamza Deniz Kurtoğlu
610. Handenur Dayıca
611. Hanefi Yıldız
612. Harika Karataş
613. Harika Seliçi
614. Harun Erdil
615. Hasan Çağlayan
616. Hasan Hüseyin Evin
617. Hasan Hüseyin Ünsal
618. Hasan Kemal Elban
619. Hasan Kılıç
620. Hasan Kop
621. Hasan Köse
622. Hasan Tatar
623. Hasan Uğur
624. Hasan Ürel
625. Haşim Uzun
626. Hatice Aslan Atabay
627. Hatice Bal
628. Hatice Demir
629. Hatice Gülümser Uğurlı
630. Hatice Güzel
631. Hatice Özgün Duman
632. Hatice Özmen
633. Hatice Şenay Atlı
634. Haticenur Özkan
635. Hava Beyhan Gölebatmaz
636. Hayal Sarıpınar Şahin
637. Hayati Küçük
638. Hayrettin Çil
639. Hayriye Belkıs Akpınar
640. Hazal Çatalbaş
641. Hazal Turan
642. Hediye Gökçe Baykal
643. Hesna Günce Tüzün
644. Heval Yıldız Karasu
645. Hıdır Kırkıcı
646. Hıdır Söylemez
647. Hicran Danışman
648. Hidayet Çabuk
649. Hilal Karakaş
650. Hilal Selcen Turan
651. Hilmi Hanta
652. Hulusi̇ Özdemi̇r Sınmaz
653. Huriye Karabacak
654. Hülya Büyükoğlu
655. Hülya Ceylan
656. Hülya Gülbahar
657. Hülya Kesi̇m
658. Hülya Sürez
659. Hülya Uygun
660. Hüseyin Akkaya
661. Hüseyin Aslan
662. Hüseyin Boğatekin
663. Hüseyin Coşkun
664. Hüseyin Derin
665. Hüseyin Eliş
666. Hüseyin Fehmi Hasanoğlu
667. Hüseyin Güzelgün
668. Hüseyin Karataş
669. Hüseyin Yıldız
670. Hüseyin Yüksel Bi̇çen
671. Ilgın Ertaş
672. İlke Acar
673. İpek Tülin Tosun
674. Irmak Yaman
675. Işık Arcan
676. Işık İlayda Öner
677. İbrahim Aksoy
678. İbrahim Arzuk
679. İbrahim Aycan
680. İbrahim Başarır
681. İbrahim Bilmez
682. İbrahim Çalışkan
683. İbrahim Doğru
684. İbrahim Ekdi̇al
685. İbrahim Erol
686. İbrahim Ersuz
687. İbrahim Fikri Talman
688. İbrahim Halil Tarak
689. İbrahim Pehlivan
690. İbrahim Said İğsen
691. İdil Yalınkılınç
692. İhsan Berkhan
693. İlahi Öz
694. İlay Beyza Alibeyoğlu
695. İlayda Naz Karataş
696. İlhami Şimsek
697. İlhan Gül Kireçkaya
698. İlkay Geyik
699. İlke Çandırbay
700. İlke Yakupoğlu Ergün
701. İlkiz Okatan
702. İlknur Alcan
703. İlknur Menekşe
704. İlyas Bulcay
705. İlyas Danyeli
706. İmdat Ataş
707. İmran Deniz Çaliş
708. İnci İşbulur
709. İncigül Yağcı
710. İpek Bozkurt
711. İrem Berksoy
712. İrem Tuğçe Şahin
713. İrfan Arasan
714. İrfan Güler
715. İrfan Vurucu
716. İrfan Yakar
717. İsa Öztürk
718. İshak Demirel
719. İsmail Çevik
720. İsmail Dede
721. İsmail Demirci
722. İsmail Duygulu
723. İsmail Elik
724. İsmet Akın
725. İsmet Atilla Hekimoğlu
726. İsmet Yılmaz
727. Jale Nur Ertaş
728. Jiyan Çağırtekin
729. Jülide Efeoğlu
730. Kader Demir Çağatay
731. Kader Taşkaya
732. Kadir Kökten
733. Kadir Özbek
734. Kadir Seçkin Bilgili
735. Kağan Şeker
736. Kamil Solak
737. Kamil Tayyip Özkan
738. Kamil Tekin Sürek
739. Kamil Veli Ak
740. Kamilcan Yavaş
741. Karya Mercan
742. Kasım Kaplan
743. Kazım Bayraktar
744. Kazım Genç
745. Kazım Yüksel
746. Keleş Öztürk
747. Kemal Akkurt
748. Kemal Aytaç
749. Kemal Deniz Çiftçi
750. Kemal Temel
751. Kemal Toraman
752. Kenan Arslan
753. Kerem Altıparmak
754. Kerem Donat
755. Kezban Alan
756. Kezbannur Aksu
757. Keziban Doğan
758. Kıvılcım Bilgen
759. Koray Cengiz
760. Kübra Candarlı
761. Kübra Özbiçer Büyükikiz
762. Kürşat Bafra
763. Lâle Büyük Efe
764. Lale Kastelli
765. Lalezar Nergiz
766. Levent Demir
767. Levent Öcal
768. Levent Pişkin
769. Levent Polat
770. Levent Yavuzer
771. Leyla Bilgen
772. Leyla Çelik Güneş
773. Leyla Han Tüzel
774. Linda Sevinç Hocaoğulları
775. Lütfi Topraç
776. Lütfü Ertuğrul Yeşilaltay
777. M. Ali Çiğa
778. M. Gökhan Ahi
779. M. Nimet Boratav Mertan
780. M. Safa Koyuncu
781. M. Taner Avşar
782. M. Tülin Dündar
783. M. Ufuk Tekin
784. M. Vakur Kulat
785. Mafalet Ünlü Tez
786. Mahmut Alikaşifoğlu
787. Mahmut Bora Bilir
788. Mahmut Nedim Eldem
789. Mahmut Şeren
790. Maviş Aydın Şimşek
791. Mazlum Demir
792. Mazlum Demirbağ
793. Mebuse Tekay
794. Mehdi Bektaş
795. Mehmet Adil Güler
796. Mehmet Ali Devecioğlu
797. Mehmet Ali Tüzün
798. Mehmet Altuntaş
799. Mehmet Baran Selanik
800. Mehmet Berzan Ekinci
801. Mehmet Bülent Tokuçoğlu
802. Mehmet Can Koyuncu
803. Mehmet Çakit
804. Mehmet Durakoğlu
805. Mehmet Erdem
806. Mehmet Erol Altuntaş
807. Mehmet Eroldu
808. Mehmet Fatih Güçlü
809. Mehmet Hışır
810. Mehmet Kıvanç Can
811. Mehmet Köksal
812. Mehmet Mahir Kurtoğlu
813. Mehmet Mahir Petekbaşı
814. Mehmet Özdemiroğlu
815. Mehmet Özenç
816. Mehmet Özer Uğurlu
817. Mehmet Sarıoğlu
818. Mehmet Say
819. Mehmet Serhat Yeltekin
820. Mehmet Şafi Alpgün
821. Mehmet Şahin
822. Mehmet Şi̇mşek
823. Mehmet Uğur Kuranlıoğlu
824. Mehmet Ümit Erdem
825. Mehmet Ünal
826. Mehmet Velat Izol
827. Mehmet Yatar
828. Mehmet Yıldız
829. Mehmet Yılmaz
830. Mehtap Aksan
831. Mehtap Yılmaz Uçar
832. Melda Dönmez
833. Melek Gençer
834. Melek Kara
835. Melek Sena Akca
836. Meliha Yaman Yurdugül
837. Melike Muhtar
838. Melike Öztürk Arduç
839. Melike Polat
840. Melike Toksoy
841. Melisa Topçu
842. Meltem Anayaroğlu
843. Meltem Ergene
844. Meltem Salman
845. Memet Elden
846. Mengücek Gazi Çıtırık
847. Meral Hanbayat
848. Meral Karalı
849. Mert Kaan Demirer
850. Mert Öztürk
851. Mert Yönder
852. Mert-er Karagülle
853. Merve Büyükalan
854. Merve Çakmakçı
855. Merve Demir
856. Merve Küçük
857. Merve Yardımcı
858. Meryem Çankaya
859. Meryem Turan
860. Mesut İpek
861. Mete Kağan Yıldırım
862. Metehan Ergür
863. Metin Cengiz
864. Meti̇n Dede
865. Metin Filorinalı
866. Metin İpekli
867. Metin Kesi̇kçi̇ler
868. Metin Savcı
869. Mevluda Sena Yazibağli
Selani̇k
870. Mine Akarsu
871. Mine Güliz Baykal
872. Mine Kartepe
873. Miray Aslan
874. Mizgin Doğan
875. Mizgin Irgat
876. Mualla Öztürk
877. Muazzez Özkan
878. Muhammed Tarık İlhan
879. Muharrem Özay
880. Murat Aba
881. Murat Ato
882. Murat Aydın
883. Murat Çelik
884. Murat Emre Özkaya
885. Murat Kemal Gündüz
886. Murat Meşeli
887. Murat Şeref Baba
888. Murat Tatlıer
889. Murat Yılmaz
890. Musa Ümit Üreden
891. Mustafa Açıcı
892. Mustafa Afşin Bozkurt
893. Mustafa Akgun
894. Mustafa Çinkılıç
895. Mustafa Di̇nçer
896. Mustafa Gökhan Tekşen
897. Mustafa Huzeyfe Okuyucu
898. Mustafa Karabulutlar
899. Mustafa Karadağ
900. Mustafa Kemal Güngör
901. Mustafa Söğütlü
902. Mustafa Şahin
903. Mustafa Şeref Kısacık
904. Mutlu Aksoy
905. Mutluay Çelik
906. Muyesser Baş Ergin
907. Muzaffer Değirmenci
908. Muzaffer Sevgi Sakarya
909. Müge Gezginci Ünsal
910. Müjde Tozbey
911. Müjgan Bilgin
912. Münip Ermiş
913. Mürsel Bali Özmen
914. Mürsel Ünder
915. Müslüm Akkuş
916. Müslüm Uzun
917. Müyesser Berat Tükel
918. Naciye Füsun Çağlar
919. Nadi Özkara
920. Nahide Tahan
921. Naile Mutlu
922. Nalan Gonca Çelik
923. Nalan Örengül
924. Nami Şentürk
925. Naz Tekneci
926. Naz Tuğçe Ceylan
927. Nazan Betül Vangölü
Kozağaçlı
928. Nazan Şentürk Türkkaynağı
929. Nazım Sinan Odabaşı
930. Nazım Tural
931. Nazlı Cin
932. Nazlı Oral Erkan
933. Nazlı Serenay Aytaç
934. Nazlı Yalçın
935. Nazlıcan Ayar
936. Nazlıcan Çelik
937. Nazlıcan Erkarslan
938. Nebahat Onan
939. Necati Yılmaz
940. Necdet Okcan
941. Necdet Tarakçı
942. Nergiz Görnaz
943. Nergiz Tuba Aslan
944. Nermin Kaplan
945. Neslihan Cengiz
946. Neslihan Ceylan
947. Nesrin Budak
948. Nesrin Ercan Engin
949. Nesrullah Oğuz
950. Neşe Uysal
951. Neşe Yılmazdemir
952. Neşve Koylu
953. Nevin Güney İnce
954. Nevzat Canbek
955. Nevzat Elçi
956. Neyzar Aydıncık
957. Nezahat İçet
958. Nihal İldoğan Duran
959. Nihal Özdoğan
960. Nihat Arman Atilgan
961. Nihat Can Koçak
962. Nil Merve Çelikbaş Şeker
963. Nilda Baltalı
964. Ni̇lgün Aydın
965. Nilgün Çalışkan
966. Nilgün Gürbüz
967. Nilgün Tortop
968. Nilgün Türkeri
969. Nilgün Yücel
970. Nilüfer Erdoğan
971. Nilüfer Irmak Özkan
972. Nimet Acar
973. Nur Dilara Yılmaz
974. Nural İlhan
975. Nuran Kurtuluş Atahan
976. Nuray Filiz
977. Nurcan Akkaya
978. Nurettin Aydın
979. Nurettin Kuzu
980. Nurgül Uzuntaş
981. Nurhak Kar
982. Nurhak Kar Öksüz
983. Nurhan Akın
984. Nurhan Demirhan
985. Nuri Erdek
986. Nuriye Alsancak Hellaç
987. Nursen Osmanoğlu
988. Nurşin Kayacan
989. Nurten Kozan
990. Nusret Gürgöz Oguz Aydın
991. Oğuzhan Aslan
992. Oğuzhan Topalkara
993. Oktay Durmaz
994. Oktay Polat
995. Olcay İşsevenler
996. Olkan Özkan
997. Onur Can Gürbüz
998. Onur Ci̇ngi̇l
999. Onur Efe
1000. Onur Güneş
1001. Onur Güngör
1002. Onur Parlak
1003. Orçun Tütüncü
1004. Orhan Kasımlarlı
1005. Orhan Kılıç
1006. Orhan özen
1007. Osman Akyol
1008. Osman Emre Tekin
1009. Osman Ergin
1010. Osman Salman
1011. Osman Zeki Erdoğan
1012. Osman Zuhat Bilen
1013. Oya Ersoy
1014. Oya Karakaş
1015. Ozan Ahmet Altunal
1016. Ozan Örsel
1017. Ozan Sabahoğlu
1018. Ömer Çakirgöz
1019. Ömer Gökhan Çelik
1020. Ömer Güven
1021. Ömer Kavi̇li̇
1022. Ömer Naci Ertaş
1023. Ömer Yıldız
1024. Ömür Berkant Yıldırım
1025. Önay Alpago
1026. Önder İbrahim Yıldırım
1027. Öykü Çakmak
1028. Öykü Namaldı
1029. Özcan Sarıoğlu
1030. Özden Özdemi̇r
1031. Özge Akyüz
1032. Özge Çeti̇n
1033. Özge Çil
1034. Özge Serdar
1035. Özge Türkarslan
1036. Özge Yılmaz
1037. Özgen Hi̇ndi̇stan
1038. Özgül Beyazıt
1039. Özgür Aközel
1040. Özgür Altın
1041. Özgür Ceylan Aytaç
1042. Özgür Erhun
1043. Özgür Erol
1044. Özgür Eryılmaz
1045. Özgür Karaduman
1046. Özgür Murat Büyük
1047. Özgür Tuna
1048. Özgür Urfa
1049. Özhan Karazeybek
1050. Özkan Yücel
1051. Özlem Ayata
1052. Özlem Demirel Köylüoğlu
1053. Özlem Günel Tekşen
1054. Özlem Kortel Alikoç
1055. Özlem Mandacı
1056. Özlem Özkan
1057. Özlem Saldamlı Özatakan
1058. Öznur Bayoğlu
1059. Öznur Gündoğdu
1060. Öznur Serindağ
1061. Öztürk Armağan
1062. Öztürk Yazici
1063. Özüm Hancı
1064. Pelin Beşli
1065. Pelin Kımız
1066. Pelin Senli
1067. Perihan Meşeli
1068. Pınar Bayram
1069. Pınar Çelik Arpacı
1070. Pınar Dindar Kökemir
1071. Pınar Yılmaz
1072. Polat Balkan
1073. Rabia Gündoğmuş
1074. Rabia Tuğçe Alkan
1075. Rabia Üresin Karjalainen
1076. Rabia Yıldırım
1077. Rahşan Aytaç Sala
1078. Ramazan Ecevitoğlu
1079. Ramazan Tülü
1080. Recep Kahraman
1081. Recep Sancaktar
1082. Refika Çakıllık
1083. Remziye Toprak Yalçin
1084. Rengin Ergül
1085. Rengin Gönenç
1086. Reyhan Kayışlı
1087. Reyhan Varol
1088. Rıfat Karadağ
1089. Rıza Karaman
1090. Rifat Kudsi Haşlaman
1091. Rojda Kuruş
1092. Ronayi Paydaş
1093. Rozerin Ateş
1094. Ruken Gülağacı
1095. Rukiye Bilgiç
1096. Rukiye Bilir
1097. Rukiye Çinkılıç
1098. Rukiye Leyla Süren
1099. Sabri Yurdakul
1100. Sadık Gürbüz
1101. Sadife Karataş Kural
1102. Sadiye Kazmanlı
1103. Sadullah Sayın
1104. Safa Bahar Üzümkaya
1105. Safiye Yüksel
1106. Saime Nazan Moroğlu
1107. Salih Sancar
1108. Salih Tosya
1109. Salih Volkan Çokal
1110. Samiyr Eyüboğlu
1111. Sanem Can Şen
1112. Sarven Uluk
1113. Savaş Sertataş
1114. Sebu Aslangil
1115. Seçi̇l Ege
1116. Seçil Sayar
1117. Seda Günay Atıcı
1118. Seda Mutaf
1119. Seda Zehra Müsellim
1120. Sedat Vefa Bostan
1121. Sedat Ata
1122. Sedat Keser
1123. Sedat Sadi̇oğlu
1124. Sedat Vefa Bostan
1125. Sedef Ünal
1126. Sefa Aydoğan
1127. Seher Arzuk
1128. Seher Demirel Tosun
1129. Selahattin Meriç
1130. Selami Öztürk
1131. Selami Süleyman Melemşe
1132. Selcan Kılıç Moral
1133. Selda Avcar Başer
1134. Selda Yaman
1135. Seli̇m Baktıaya
1136. Selim Egin
1137. Selim Saray
1138. Selin Aksoy
1139. Selin Deniz Bozkurt
1140. Selin İnan
1141. Selin Nakıpoğlu
1142. Selma Çıgay
1143. Selma Işık
1144. Selma Sertbaş
1145. Selvihan Cengiz
1146. Sema Ecevitoğlu
1147. Sema Kendirci Uğurman
1148. Sema Özdemir
1149. Sema Pekdaş
1150. Semih Gökayaz
1151. Semih Gündüz
1152. Semir Karadaş
1153. Semra Buğra
1154. Semra Demir
1155. Semra İşler Albayrak
1156. Semra Marmara
1157. Semray Doğan
1158. Senay Ertem
1159. Senih Özay
1160. Seran Üney
1161. Serap Kaya
1162. Serap Keski̇n Ki̇zi̇roğlu
1163. Serap Taşdelen
1164. Serdar Gültekin
1165. Seren Öztürk
1166. Serenay Yaman
1167. Serhan Arıkanoğlu
1168. Serhat Arslan
1169. Serhat Çakmak
1170. Serife Ceren Uysal
1171. Serkan Dinçol
1172. Serol Karaduman
1173. Serpil Bozkulak
1174. Serpil Uyanık Bilaloğlu
1175. Sertuğ Sürenoğlu
1176. Servet Tekin
1177. Sevda Köksoy Küey
1178. Sevda Mesci
1179. Several Ballıkaya
1180. Sevgi Binbir
1181. Sevgi Dutar
1182. Sevgi Ruhsan Doğu
1183. Sevil Aracı
1184. Sevilay Özkurt
1185. Sevim Akat
1186. Sevim Çelikcan
1187. Sevim Küçük
1188. Sevtap Metin
1189. Seyda Afyoncu
1190. Seyda Selek
1191. Seyhan Çoban Wiles
1192. Seyit Usta
1193. Sezin Şerbetci
1194. Sıla Neslihan Kocaeli
1195. Sibel Aydın
1196. Sibel Okur Avcı
1197. Sibel Yakar
1198. Sida Yıldız
1199. Sidar Perçin
1200. Sinan Balcılar
1201. Sinan Ertekin
1202. Sinan Zincir
1203. Sinejan Kut
1204. Sinem Atahan Güven
1205. Sinem Dokur
1206. Sitare Alkım Ünver
1207. Solma Türkoğlu
1208. Soner Bal
1209. Songül Beydilli
1210. Songül Ocak Başer
1211. Songül Varki Yıldırım
1212. Suat Koçyiğit
1213. Suat Yıldırım
1214. Suna Üstün
1215. Sunay Arslan
1216. Sureyya Kardelen Yarli̇
1217. Suzan Keskin
1218. Sühendan Oğuzgiray
1219. Süheyla Mermutluoğlu
1220. Süheyla Vural
1221. Süleyman Anıl
1222. Süleyman Bahçeci̇oğlu
1223. Süleyman Temel
1224. Süreyya Arcan Kara
1225. Süreyya Ortal
1226. Süreyya Yuran
1227. Ş. Sezin Atmaca
1228. Şahap Arpaci
1229. Şahin Mehmet Mendeşağu
1230. Şakir Hepiyiler
1231. Şebnem Kartal
1232. Şema Kelebek
1233. Şemse Kutsal
1234. Şenay Çöte
1235. Şener Bayar
1236. Şengül Bayram
1237. Şengül Özdemir Ayaz
1238. Şengül Tarhan Buztaş
1239. Şengül Toksun
1240. Şengül Tosun
1241. Şerare Erfan
1242. Şeref Dede
1243. Şeref Turgut
1244. Şevki Fidangül
1245. Şiar Rişvanoğlu
1246. Şule Arslan Hızal
1247. Şüheda Ronahi Çiftçi
1248. Şükran Dağ Cabir
1249. Şükran Eroğlu
1250. Şükran Öztürk
1251. Şükrü Alpsoy
1252. Tacettin Kaya
1253. Tahir Demirci
1254. Tahir Kemal Bozkır
1255. Talat Güneş
1256. Tamer Akgökçe
1257. Tamer Doğan
1258. Tamer Selçuk
1259. Taner Aşıcıoğlu
1260. Taner Oğuzgiray
1261. Tangül Özer
1262. Tarkan Özdemir
1263. Taylan Özgür Eker
1264. Teoman Özdöl
1265. Tora Pekin
1266. Tuba Ataş
1267. Tuba Güneş
1268. Tuba Torun Erdoğdu
1269. Tuğba Akdemir Kamalı
1270. Tuğba Yılmaz
1271. Tuğçe Demiralay
1272. Tuğçe Duru
1273. Tuğçe Temel
1274. Tuna Bozyokuş
1275. Tuncay Ateş
1276. Tuncay Koç
1277. Turan Aydoğan
1278. Turkan Özdemir
1279. Tülay Ateş
1280. Tüli̇n Akyazar
1281. Tülin Tuncer
1282. Tünay Cengiz
1283. Türkan Aslan Ağaç
1284. Türkan Karakoç
1285. Türkan Kurtulmaz Öztürk
1286. Türkan Yılmaz
1287. Uğır Yılmaz
1288. Uğur Altınarık
1289. Uğur Demirci
1290. Uğur Erdoğmuş
1291. Uğur Esat Keşküş
1292. Uğur Olca
1293. Uğur Sayaner
1294. Uğur Solmaz
1295. Uğur Yetimoğlu
1296. Uğurcan Karakurt
1297. Uluç Ali Demir
1298. Umut Alikaşifoğlu
1299. Umut Gezginci
1300. Umut Nepton
1301. Umut Yeniocak
1302. Utku Devrim Barış Arslan
1303. Utku Tatar
1304. Ü. Hüseyin Çelik
1305. Ülkü Şahin
1306. Ümit Büyükdağ
1307. Ümit İzmirli
1308. Ümit Sisligün
1309. Ümmühan Sertdemir Cevheri
1310. Ümran Aydın
1311. Ümran Günşen Altay
1312. Ümran Hakverdi
1313. Ünsal Tüzün
1314. Üsame Sarıyaşar
1315. V. Güneş Örmen
1316. V. Tülay Yüksel
1317. Vahap Kuzu
1318. Vedat Ahsen Coşar
1319. Vedat Ece
1320. Veysel Gül
1321. Veysel Şeker
1322. Veysi Eski
1323. Vicdan Cengiz
1324. Vilson Akbaş
1325. Volkan Alkılıç
1326. Volkan Arslanbuga
1327. Volkan Gültekin
1328. Volkan Şener
1329. Yağmur Demirel
1330. Yağmur Kavak
1331. Yakup Gül
1332. Yalçın Ekinci
1333. Yalçın Veziroğlu
1334. Yaprak Ürek
1335. Yasemen İzmirli
1336. Yasemin Arpa
1337. Yasemin Dora Şeker
1338. Yasemin Gülbol
1339. Yasemin Öz
1340. Yaşar Toprak
1341. Yelda Çerkezoğlu Hüzmeli
1342. Yelda Koçak
1343. Yemen Cankan
1344. Yenal Özsüer
1345. Yeşim Yapakçı
1346. Yeşi̇m Yeşi̇loğlu
1347. Yeşinil Yeşilyurt
1348. Yeter Güzel
1349. Yeter Türkeş Çevik
1350. Yıldırım Şakar
1351. Yıldız İmrek
1352. Yiğit Acar
1353. Yunus Emre Doğan
1354. Yusuf Akşeker
1355. Yusuf Ayık
1356. Yusuf Baydar
1357. Yusuf Demirbilek
1358. Yusuf Şirin
1359. Yücel Aksüt
1360. Yücel Tekbaş
1361. Yüksel Oral
1362. Zafer Erman
1363. Zahide Kadıoğlu
1364. Zehra Ceylan
1365. Zehra Karataş
1366. Zeki Avcı
1367. Zekiye Baran
1368. Zerin Eken
1369. Zerrin Şenyıl Kale
1370. Zeycan Balcı
1371. Zeynel Erkan
1372. Zeynel Kaya
1373. Zeynel Öztürk
1374. Zeynep Akbulut
1375. Zeynep Aydın
1376. Zeynep Aydınoğlu
1377. Zeynep Aygün
1378. Zeynep Aytemur Koç
1379. Zeynep Barış
1380. Zeynep Bozkurt
1381. Zeynep Çiftçi
1382. Zeynep Kara
1383. Zeynep Kavi
1384. Ziya Çelik
1385. Ziya Ergin
1386. Zi̇ynet Özçeli̇k
1387. Zuhat Efe
1388. Zübeyde Uğurlu
1389. Zübeyir Boztemir
1390. Züleyha Gülüm
1391. Zülfükar Erden
1392. Zülfükar Güneş Gülaydın
Kaynak: Gerçek Gündem