1392 avukattan Can Atalay çağrısı: "Yargıtay'dan acilen bir karar vermesini istiyoruz"

Gezi davasında tutuklanan Avukat Can Atalay, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nin Hatay Milletvekili olarak seçildi. Anayasa Mahkemesi’nin daha önceki kararları görmeden gelindi ve Atalay mazbatasını almasına rağmen serbest bırakılmadı.

Gezi davasında Yargıtay Başsavcılığı tebliğnamesinde cezaların onaylanmasını ve Atalay’ın serbest bırakılmamasını talep edildi. Dosya, ilgili ceza dairesine gönderildi.

1392 AVUKAT İMZA ATTI: YARGITAY CEZA DAİRESİNDEN ACİLEN BİR KARAR VERMESİNİ BEKLİYORUZ

Can Atalay’ın avukat meslektaşları, bir açıklama yaparak, Yargıtay’ın bir an önce karar vermesi ve Atalay’ın yasalara uyularak serbest bırakılması talep edildi.

1392 avukatın imza attığı metinde şu ifadeler yer aldı:

“Biz aşağıda adı soyadı yazılı olan avukatlar,

14 Mayıs 2023’de yapılan Türkiye genel seçimlerinde milletvekili seçilen meslektaşımız CAN ATALAY’ın sürmekte olan tutukluluğu hakkında görevli yargı mercii sıfatıyla Yargıtay ceza dairesinden acilen bir karar vermesini bekliyoruz.

Anayasanın emredici hükmü uyarınca kararları bütün yargı organları için de bağlayıcı ve uyulması zorunlu olan Anayasa Mahkemesinin aynı konuda verdiği birçok kararında belirttiği gibi, Meclisin kararı olmadıkça bir milletvekilinin ağır cezalık suçüstü hali dışında hiçbir şekilde tutuklanamayacağı ve yargılanamayacağı açıktır.

Bu açık ve net hukuki duruma karşın, milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı nedeniyle hakkındaki yargılamaya Meclis kararı olmadan devam edilemeyecek ve tutukluluğu sürdürülemeyecek olan meslektaşımızın bu konudaki meşru ve yasal talebine cevap verilmemekte, fiili olarak tutukluluğu sürdürülmektedir.

Biz avukatlar, tutukluluk durumuna, salıverme istemine dair bir talebin davanın esasıyla ilgili olarak verilecek bir karardan ayrı ve bağımsız olarak ele alınıp en kısa sürede karara bağlanmasının en temel hukuki gereklerden biri olduğunu hatırlatıyoruz.

Anayasanın 19. Maddesinin sekizinci fıkrasında belirtildiği üzere, “her ne sebeple olursa olsun (ister bir suç isnadına bağlı bir tutuklama, ister mahkumiyet hükmüne dayalı bir tutuklama olsun) hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahiptir.”

“ADLİ TATİL BEKLENMEKSİZİN VE EN KISA SÜREDE SALIVERİLME İSTEMİ HAKKINDA BİR KARAR VERMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Bizler, meslektaşımız Can Atalay’ın tutukluluğunun kaldırılması ve salıverilme istemi konusunda karar vermeye yetkili yargı merciinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı değil Yargıtay görevli ceza dairesi olduğunu hatırlatıyor, bu nedenle salıverilme talebinin başsavcılıkta bekletilip yetkili yargı merciine iletilmeyerek hukuka aykırı olarak fiili durum yaratılması suretiyle istem konusunda kısa sürede karar verilmesinin engellenmesini anayasaya ve hukuka karşı bir hile olarak görüyoruz.

Bu nedenlerle, meslektaşımızın yaptığı başvuru konusunda yetkili yargı mercii olan Yargıtay’ın görevli ceza dairesinden, adli tatil beklenmeksizin ve en kısa sürede salıverilme istemi hakkında bir karar vermesini talep ediyoruz.

Umuyor ve diliyoruz ki, Yargıtay daha fazla gecikmeden gözünü ve kulağını hukukun sesine, sözüne ve gereklerine çevirecek, istem konusunda bir an önce karar verecektir.

Ayrıca üst meslek kuruluşumuz olan Türkiye Barolar Birliği ve üyesi olduğumuz baroların yönetiminden de yetkili yargı mercii ile derhal temasa geçerek, meslektaşları Can Atalay’ın yetkili yargı merciine erişiminin engellenmesine son verilmesi ve salıverilme isteminin anayasa uyarınca hemen karara bağlanması gerekliliği konusunda girişimde bulunmasını talep ediyoruz.”

İMZACI AVUKATLAR

Can Atalay'ın serbest bırakılması için yayımlanan metne imza atan avukatlar şöyle:

1. A. Nail Karakaş

2. Abbas Yalçın

3. Abdulkadir Aktan

4. Abdulla Göllü

5. Abdullah İkbal Arslanbaş

6. Abdullah Onur Eyüboğlu

7. Abdullah Tezer

8. Abdullah Ünal

9. Abdurrahim Demiryürek

10. Abdurrahim Doğan

11. Abdurrahman Asan

12. Abdurrahman Bayramoğlu

13. Abdurrahman Özdoğan

14. Abdurrahman Yıldırım

15. Abidin Tatlıpınar

16. Ada Okcan

17. Adalet Akar

18. Adar Uslu

19. Adem Sakal

20. Adil Demirci

21. Adil Özer

22. Adil Sümerkan

23. Adnan Eryılmaz

24. Adnan Kaya

25. Afhan Topel

26. Afşin Burak Umar

27. Ahmet Bozkurt

28. Ahmet Aksu

29. Ahmet Bozkurt

30. Ahmet Bozkurt Çağlar

31. Ahmet Cemil Akar

32. Ahmet Çevik

33. Ahmet Çoban

34. Ahmet Çolakoğlu

35. Ahmet Deniz

36. Ahmet Dindar

37. Ahmet Dokucu

38. Ahmet Ekim

39. Ahmet Ergin

40. Ahmet Ergin Sözen

41. Ahmet Ergun Ciritci

42. Ahmet Faruk Ulaş

43. Ahmet Gülhan

44. Ahmet İnan Yılmaz

45. Ahmet Kiraz

46. Ahmet Malkoçoğlu

47. Ahmet Melih İnal

48. Ahmet Melik Derindere

49. Ahmet Müsellem Görgün

50. Ahmet Özen

51. Ahmet Rüştü Aydın

52. Ahmet Semih Gülşen

53. Ahmet Taşır

54. Ahmet Türkinan

55. Ahmet Uludağ

56. Ahmet Zeybek

57. Ahu Guneyli

58. Ahu Karaibrahimoğlu

59. Akçay Taşçı

60. Akın Akıncı

61. Akın Atalay

62. Akif Çeliker

63. Alev Toker

64. Aleyna Tozar

65. Ali Akıncı

66. Ali Arabacı

67. Ali Aydın

68. Ali Can Atalay

69. Ali Coşkun

70. Ali Çoban

71. Ali Ekiz

72. Ali Elibol

73. Ali Eşki

74. Ali Galip Yıldız

75. Ali Görkem

76. Ali Haydar Doğan

77. Ali İhsan Aktimur

78. Ali Murat Bilgiç

79. Ali Özdemir

80. Ali Özdemirel

81. Ali Özgündüz

82. Ali Rıza Dizdar

83. Ali Turunç

84. Alican Ocak

85. Alp Selek

86. Alper Araz

87. Alper Can Aykaç

88. Alper Tunga Nuri Çimen

89. Anıl Yeti̇şki̇n

90. Arda Bilici

91. Arın Güral

92. Arif Ali Cangı

93. Arif Nihat Alpsoy

94. Arif Nihat Asya

95. Arman Yılmaz

96. Aryen Turan

97. Arzu Becerik

98. Arzu Bilge

99. Arzu Kaya Yoleri

100. Arzu Müge Özaydın

101. Arzu Şahin

102. Asi̇ye Yalçın

103. Aslı Bahar Özbilen

104. Aslı Cengay Sayar

105. Aslı Seven

106. Aslı Yoldaş Atakul

107. Asuman Onat

108. Aşi Rıza Şimşek

109. Ata Yazıcıoğlu

110. Atabey Doruk Düz

111. Atacan Özkan

112. Atilla Aydin

113. Atilla Bahçıvan

114. Atilla Coşkun

115. Ati̇lla Erol

116. Aycan Topay

117. Ayça Özdoğan

118. Ayda Alevci

119. Aydan Barım

120. Aydan Kublay

121. Aydeniz Alisbah Tuskan

122. Aydın Çimen

123. Aydın Türkmen

124. Ayfer Güngör

125. Ayfer Seven

126. Aygül Gökalp

127. Ayla Duygu Nasuhoğlu

128. Aylin Aras Öztürk

129. Aylin Onursev

130. Aynur Gökyıldız

131. Aynur Karaca Lacin

132. Aynur Tuncel Yazgan

133. Aysel Sevilmiş

134. Aysel Tekerek

135. Aysu Eken

136. Aysu Özgünay Akkaya

137. Aysun Kesen

138. Aysun Salman

139. Ayşe Akkaya

140. Ayşe Atat

141. Ayşe Batumlu Kaya

142. Ayşe Edel

143. Ayşe Erçeti̇n Erkoç

144. Ayşe Evrim Zeybek

145. Ayşe Öğünçlü

146. Ayşe Özdemi̇r

147. Ayşegül Bölük

148. Ayşegül Çağatay

149. Ayşegül Kaya

150. Ayşenur Demirkale

151. Ayşıl Gül Tokcan

152. Aytekin Aktaş

153. Ayten Ağırdemir

154. Ayten Şen Balçık

155. Ayten Ünal

156. Ayvaz Demircan

157. Azad Geylani

158. Azad Kaya

159. Azade Ay

160. Aziz Erbek

161. Aziz Sarı

162. B. Acar Yılmazbilen

163. Bağdagül Timoçin

164. Bahar Acun

165. Bahri Bayram Belen

166. Bakış Arslanbenzer

167. Balım İdil Deniz

168. Banu Çukadar Yılmaz

169. Banu Güveren Aslan

170. Baran Kaya

171. Barbaros Gökhan Çetin

172. Barış Aybay

173. Barış Barışık

174. Barış Can

175. Barış Yıldırım

176. Barış Yıldız

177. Başak Alp

178. Başak Beşok Sarısaltık

179. Başak Çangır

180. Başak Yıldırım Okcu

181. Battal Gazi İnci

182. Baver Kaya

183. Bayram Kapucu

184. Bayram Özkan

185. Bedia Ayşegül Tansen

186. Bedii Yarayıcı

187. Begül Kılıççöte

188. Begüm Osma

189. Begüm Sıla Burak

190. Begüm Tekin

191. Behçet Coşkun

192. Behçet Çelik

193. Behice Tuğçehan Erdoğan

194. Bektaş Şarklı

195. Belemir Kaya

196. Bengi Hevin Şimşek

197. Bengisu İçten

198. Bengül Berber

199. Berfi Kunt

200. Berfin Çakmak

201. Berkay Çelen

202. Berna Aytaç

203. Berna Babaoglu Ulutaş

204. Berna Çelik

205. Berrin Adıyaman

206. Berrin Akgün

207. Berrin Ayrancıoğlu

208. Berrin Demir

209. Berrin Ekici

210. Berrin Esin Kaya

211. Berrin Oyur

212. Berrin Pırnar Demirci

213. Bertuğ Akşen

214. Beste Kuzeyıl

215. Beste Salman

216. Betül Sümer Cinmen

217. Bihter Denizci

218. Bilal Aydınlı

219. Bilal Doğan

220. Bilge Girgin

221. Bilge Hilal Bilgin

222. Bilge Kabaş Ergün

223. Bilge Sayıcı Pehlivan

224. Bilgen Önal Akar

225. Bilgin Aslan

226. Bilgin Ünsaç

227. Bilgütay Hakkı Durna

228. Birgül Demirpençe

229. Birgül Sönmez

230. Bi̇rol Yavuz

231. Birsen Atakan

232. Birsen Avcı

233. Birsen Baş Topaloğlu

234. Bora Yazıcıoğlu

235. Burak Oder

236. Burcu Aslan

237. Burcu Ceylan

238. Burcu Dalbudak

239. Burcu Gurgun

240. Burhan Kızılgedik

241. Burhan Öğütcü

242. Buse Şahin

243. Bülent Aşa

244. Bülent Duran

245. Bülent Gözmen

246. Bülent Kaçar

247. Bülent Öztürk

248. Bülent Şimşek

249. Bülent Utku

250. Büşra Altunoluk

251. Cafer Şahinkaya

252. Cafer Yeşil

253. Cahit Kırkazak

254. Can Demircan

255. Can Yoldaş

256. Can Yücel Doğan

257. Candeniz Gük

258. Canel Durak

259. Canercan Kartal

260. Cansel Özbek

261. Cansu Ayan Akça

262. Cansu Kurtkara

263. Cavide Beyazit

264. Cem Kaya Karatün

265. Cem Kömoğ

266. Cemal Polat

267. Cemal Yücel

268. Cemile Dark

269. Cemile Hürriyet Yurtseven

270. Cemre Topal

271. Cengiz Babalık

272. Cengiz Çalışkan

273. Cengiz Yaka

274. Ceren Cansu Akkaya

275. Ceren Gültekin

276. Ceren Kalay Eken

277. Ceren Kalı

278. Ceren Könülşök

279. Ceren Pınar Gayretli

280. Ceren Yılmaz

281. Cevriye Aydın

282. Ceyda Cimilli Akaydın

283. Ceyhun Maral

284. Cihat Durmaz

285. Coşkun Molla

286. Coşkun Şahin

287. Cömert Uygar Erdem

288. Cuma Irmak

289. Cüneyt Durnaoğlu

290. Çağan Akyürek

291. Çağatay Koca

292. Çağla Deniz Felamur Baylan

293. Çetin Turan

294. Çiğdem Demir

295. Çiğdem Akbulut

296. Çi̇ğdem Özmen

297. Damla Atalay

298. Damla Yıldırım

299. Demet Tuna Aral Oğuzer

300. Deniz Altaylı

301. Deniz Demirdöğen

302. Deniz Doğan

303. Deniz Eylem Pak

304. Deniz Gedik

305. Deniz Önel

306. Deniz Özbilgin

307. Deniz Özkarakaş

308. Deniz Polattaş

309. Deniz Tuna

310. Deniz Yazgan Şenay

311. Deniz Yıldırım

312. Deniz Yüksel Yazıcıoğlu

313. Denizcan Akgökçe

314. Destan Ustaoğlu

315. Destina Yıldız

316. Devrim Avcı Özkurt

317. Devrim Karadeniz Peker

318. Devrim Kırşangıç

319. Devrim Önder Yıldırım

320. Dılşah Taş

321. Diclehan Kaynak

322. Didare Hazal Sümeli

323. Dilan Aydın

324. Dilan Çifrçi

325. Dilan Eski

326. Dilara Kara

327. Dilek Koşar

328. Dilek Taş Delice

329. Dilek Yılmaz

330. Dilmin Özdemir

331. Di̇nçer Çalım

332. Diren Yeşil

333. Doğan Çakmak

334. Doğancan Kıran

335. Dorukhan Karaman

336. Duran Cem Güney

337. Durdu Kıvılcım Ünal

338. Dursel Katı

339. Duygu Akyol

340. Duygu Eroğlu Doğan

341. Duygu İnegöllü

342. Duygu Saylan

343. E. Dilek Kadıoğlu

344. Ebru Akkurt

345. Ebru Büyük

346. Ebru Ece Saka

347. Ebru Erginbay

348. Ebru Yunmuş Kurt

349. Ece Abalı

350. Ece Başaran

351. Ece Ertem

352. Ece Özsaraç

353. Ecem Çağlar

354. Ecmel Askar

355. Eda Gülfem Köksoy

356. Edibe Canbolant

357. Efkan Bolaç

358. Efsun Aytan Işıktaş

359. Egemen Gürcün

360. Ekim Bilen Selimoğlu

361. Ekin Baltaş

362. Ekin Öztürk

363. Ekin Su Yücel

364. Ekin Şirin Özmen

365. Ekin Yavuz

366. Elçin Peker

367. Elif Akbaş

368. Elif Aydın Doğan

369. Elif Bagana

370. Elif Dinçeroğlu

371. Elif Ergin

372. Elif Görgülü

373. Elif Kabadayı Tatar

374. Elif Ören

375. Elif Seyra Doğaç

376. Elif Sıla Aşık

377. Elif Uysal

378. Elif Yar

379. Elif Yetigin

380. Elife Cemri

381. Elkan Albayrak

382. Elvan Olkun

383. Emek Güven

384. Emek Sarıkaş

385. Emel Ataktürk Sevimli

386. Emel Diril

387. Emel Ersoy

388. Emel Keskin

389. Emin Özmen

390. Emin Yiğit Gökbel

391. Emine Erel Savga

392. Emine Harputlu

393. Emine Kamacı

394. Emine Mustafaoğlu

395. Emine Rezzan Aydınoğlu

396. Emine Susi Atmaca

397. Emi̇ne Ufuktepe

398. Emine Yıldırım

399. Emrah Sarısaltık

400. Emrah Sökmen

401. Emre Baran Kılıç

402. Emre Doğan

403. Emre Erdal

404. Emre Kuşkapan

405. Ender Büyükçulha

406. Engin Akbaba

407. Engin Demir

408. Engin Deniz Ergin

409. Engin Siluşu

410. Engin Yağcılar

411. Enis Coşkun

412. Enis Kınay

413. Enver Akan

414. Ercüment Oral

415. Erdal Fatih Çanakçı

416. Erdal Gökçe

417. Erdal Güngör

418. Erdal Yağçeken

419. Erdem C. Türem

420. Erdem Türkekul

421. Erdoğan Akdoğdu

422. Erdoğan Baştuğ

423. Erdoğan Hoşgör

424. Eren Can

425. Eren Değirmenci

426. Eren Kutluk

427. Ergin Cinmen

428. Ergül Dursun

429. Erhan Çiftçiler

430. Erman Öztürk

431. Erol Çiçek

432. Erol Memi̇ş

433. Erol Özcan

434. Ersoy Turan

435. Esengul Dilara Karakaya

436. Esengül Ay

437. Esin Karaçam

438. Esin Türe Aygün

439. Esma Memi

440. Esra Bas Erbaş

441. Esra Bilen

442. Esra Gençer Özdemir

443. Esra Karakurt

444. Esra Soylu

445. Ethem Kaya

446. Evin Konuk

447. Evrim İnan

448. Eylem Aktaş

449. Eylem Arzu

450. Eylem Arzu Kayaoğlu

451. Eylem Çoban

452. Eylem Özgün Doğan

453. Eylem Zengin

454. Eylül Yaylacı

455. Ezgi Altınkurt Sağlık

456. Ezgi Bilgin

457. Ezgi Duman

458. Ezgi Ergen Sürer

459. Ezgi Önalan

460. Ezgi Tuna

461. Ezgi Yağmur Tokatlı

462. Ezhar Zehra Aslan

463. F Nazan Sönmez

464. F. Fulya Dağlı

465. F. Yıldız Güriş

466. Fadime Uçar

467. Fahri Alpaslan

468. Fahriye Öztürk

469. Fatih Aydın

470. Fatih Erbican

471. Fatime Ordu

472. Fatma Altunbaş

473. Fatma Atanur

474. Fatma Demirer

475. Fatma Girgin

476. Fatma Gök

477. Fatma Hoşgör

478. Fatma Mine Başaran Ataman

479. Fatma Nur Güneş

480. Fatma Nurdan Batum

481. Fatma Sağlam

482. Fatma Şen

483. Fatma Taşar Yüfekçi

484. Fatma Yücel

485. Fatmanur Güneş

486. Fatoş Gürbostan

487. Fazilet Ayhan Akıncı

488. Fedayi Doğruyol

489. Ferat Boğatekin

490. Feray Köksal

491. Ferda Kocaağa Aysal

492. Ferdağ Ergin Öztürk

493. Ferdi̇ Pari̇m

494. Fergün İlter Yalçın

495. Ferhan Pınar Eki̇n

496. Ferhat Çelepkolu

497. Ferhat Konur

498. Feridun Ergün

499. Ferit Yurtseven

500. Fernur Peköz

501. Fethiye Çetin

502. Fevzi Saygılı

503. Feyha Karslı

504. Feyzi Erçin

505. Fırat Aktaş

506. Fırat Epözdemir

507. Fidel Doğru

508. Figen Ertem

509. Fikri Tunç Keskin

510. Fikriye Sertatas

511. Filiz Arslan

512. Filiz Aydın

513. Filiz Erceylan

514. Filiz Feyhan Aksoy

515. Filiz Kerestecioğlu

516. Filiz Orlehan Doğdu

517. Filiz Özyurt

518. Fuat Ekin

519. Fuat Topdemir

520. Fuat Ürel

521. Fulya Durak

522. Fulya Sakınç

523. Funda Ekin

524. Funda Üvek

525. Füsun Boldağ

526. Füsun Selma Sarıcı

527. Füsun Ünlüsoy

528. Galip Dinçer Cengiz

529. Gamze Eroğlu

530. Gamze Gökoğlu

531. Gamze Nur Arslan

532. Gazi Uzun

533. Gizem Çipli Gül

534. Gizem Ertaş

535. Gizem Özdem

536. Gonca Gedikoğlu

537. Gökben Ahi Vayıs

538. Gökçe Çataloluk

539. Gökçeçiçek Ayata

540. Gökçen Kantar Duran

541. Gökçen Karahasan Alpaydın

542. Gökhan Ağırbaş

543. Gökhan Ceylan

544. Gökhan Işık Ulutaş

545. Gökmen Öncü

546. Göksun Gökçe Duran

547. Gökşen Ezeltürk

548. Gönul Manga

549. Gönül Erdem

550. Görkem Tan

551. Görkem Yıldırım Düzen

552. Gözde Gedik

553. Guler Duzgun

554. Güçlü Sevimli

555. Gül Altay

556. Gül Aytaç

557. Gül Emek

558. Gülay Çako

559. Gülay Erpul

560. Gülen Seda Tan

561. Gülendam Şan Karabulutlar

562. Güler Güney Ünsal

563. Güler Özdemi̇r Alten

564. Gülgün İlbeyi

565. Gülhan Özalp

566. Gülnur Bingöl

567. Gülnurhan Doğan

568. Gülsevil Gündüz

569. Gülsüm Aytül Doğu

570. Gülsüm Sıla Yatar

571. Gülsün Sop

572. Gülşah Kaya

573. Gülşah Özçetin

574. Gülşen Durmaz

575. Gülyeter Aktepe

576. Güngör Erçil

577. Güngör Tanrıverdi

578. Güray Balıktay

579. Güray Dağ

580. Gürkan Kocabıyık

581. Gürsan Atar

582. Gürsel Demir

583. Gürsel Kortel

584. Güven Subaşı

585. H. Hüseyin Kılınç

586. Hacer Filiz Orhan

587. Hacer Güvençel

588. Hacer Nüket Ercümenciler

589. Hacer Yılmaz

590. Hadi Ci̇n

591. Hakan Birol

592. Hakan Bozyurt

593. Hakan Canduran

594. Hakan Topaloğlu

595. Hale Akgün

596. Hale Eroğlu

597. Hale Tezcan

598. Halil Aldirmaz

599. Halil İbrahim Allak

600. Halil İbrahim Türkyılmaz

601. Halime Özleyiş Özcan

602. Halime Şenli Bilgin

603. Halit Furkan Sakar

604. Halit Konanç

605. Haluk İnanıcı

606. Haluk Yurtsever

607. Halük Baştürk

608. Hamza Çiftçi

609. Hamza Deniz Kurtoğlu

610. Handenur Dayıca

611. Hanefi Yıldız

612. Harika Karataş

613. Harika Seliçi

614. Harun Erdil

615. Hasan Çağlayan

616. Hasan Hüseyin Evin

617. Hasan Hüseyin Ünsal

618. Hasan Kemal Elban

619. Hasan Kılıç

620. Hasan Kop

621. Hasan Köse

622. Hasan Tatar

623. Hasan Uğur

624. Hasan Ürel

625. Haşim Uzun

626. Hatice Aslan Atabay

627. Hatice Bal

628. Hatice Demir

629. Hatice Gülümser Uğurlı

630. Hatice Güzel

631. Hatice Özgün Duman

632. Hatice Özmen

633. Hatice Şenay Atlı

634. Haticenur Özkan

635. Hava Beyhan Gölebatmaz

636. Hayal Sarıpınar Şahin

637. Hayati Küçük

638. Hayrettin Çil

639. Hayriye Belkıs Akpınar

640. Hazal Çatalbaş

641. Hazal Turan

642. Hediye Gökçe Baykal

643. Hesna Günce Tüzün

644. Heval Yıldız Karasu

645. Hıdır Kırkıcı

646. Hıdır Söylemez

647. Hicran Danışman

648. Hidayet Çabuk

649. Hilal Karakaş

650. Hilal Selcen Turan

651. Hilmi Hanta

652. Hulusi̇ Özdemi̇r Sınmaz

653. Huriye Karabacak

654. Hülya Büyükoğlu

655. Hülya Ceylan

656. Hülya Gülbahar

657. Hülya Kesi̇m

658. Hülya Sürez

659. Hülya Uygun

660. Hüseyin Akkaya

661. Hüseyin Aslan

662. Hüseyin Boğatekin

663. Hüseyin Coşkun

664. Hüseyin Derin

665. Hüseyin Eliş

666. Hüseyin Fehmi Hasanoğlu

667. Hüseyin Güzelgün

668. Hüseyin Karataş

669. Hüseyin Yıldız

670. Hüseyin Yüksel Bi̇çen

671. Ilgın Ertaş

672. İlke Acar

673. İpek Tülin Tosun

674. Irmak Yaman

675. Işık Arcan

676. Işık İlayda Öner

677. İbrahim Aksoy

678. İbrahim Arzuk

679. İbrahim Aycan

680. İbrahim Başarır

681. İbrahim Bilmez

682. İbrahim Çalışkan

683. İbrahim Doğru

684. İbrahim Ekdi̇al

685. İbrahim Erol

686. İbrahim Ersuz

687. İbrahim Fikri Talman

688. İbrahim Halil Tarak

689. İbrahim Pehlivan

690. İbrahim Said İğsen

691. İdil Yalınkılınç

692. İhsan Berkhan

693. İlahi Öz

694. İlay Beyza Alibeyoğlu

695. İlayda Naz Karataş

696. İlhami Şimsek

697. İlhan Gül Kireçkaya

698. İlkay Geyik

699. İlke Çandırbay

700. İlke Yakupoğlu Ergün

701. İlkiz Okatan

702. İlknur Alcan

703. İlknur Menekşe

704. İlyas Bulcay

705. İlyas Danyeli

706. İmdat Ataş

707. İmran Deniz Çaliş

708. İnci İşbulur

709. İncigül Yağcı

710. İpek Bozkurt

711. İrem Berksoy

712. İrem Tuğçe Şahin

713. İrfan Arasan

714. İrfan Güler

715. İrfan Vurucu

716. İrfan Yakar

717. İsa Öztürk

718. İshak Demirel

719. İsmail Çevik

720. İsmail Dede

721. İsmail Demirci

722. İsmail Duygulu

723. İsmail Elik

724. İsmet Akın

725. İsmet Atilla Hekimoğlu

726. İsmet Yılmaz

727. Jale Nur Ertaş

728. Jiyan Çağırtekin

729. Jülide Efeoğlu

730. Kader Demir Çağatay

731. Kader Taşkaya

732. Kadir Kökten

733. Kadir Özbek

734. Kadir Seçkin Bilgili

735. Kağan Şeker

736. Kamil Solak

737. Kamil Tayyip Özkan

738. Kamil Tekin Sürek

739. Kamil Veli Ak

740. Kamilcan Yavaş

741. Karya Mercan

742. Kasım Kaplan

743. Kazım Bayraktar

744. Kazım Genç

745. Kazım Yüksel

746. Keleş Öztürk

747. Kemal Akkurt

748. Kemal Aytaç

749. Kemal Deniz Çiftçi

750. Kemal Temel

751. Kemal Toraman

752. Kenan Arslan

753. Kerem Altıparmak

754. Kerem Donat

755. Kezban Alan

756. Kezbannur Aksu

757. Keziban Doğan

758. Kıvılcım Bilgen

759. Koray Cengiz

760. Kübra Candarlı

761. Kübra Özbiçer Büyükikiz

762. Kürşat Bafra

763. Lâle Büyük Efe

764. Lale Kastelli

765. Lalezar Nergiz

766. Levent Demir

767. Levent Öcal

768. Levent Pişkin

769. Levent Polat

770. Levent Yavuzer

771. Leyla Bilgen

772. Leyla Çelik Güneş

773. Leyla Han Tüzel

774. Linda Sevinç Hocaoğulları

775. Lütfi Topraç

776. Lütfü Ertuğrul Yeşilaltay

777. M. Ali Çiğa

778. M. Gökhan Ahi

779. M. Nimet Boratav Mertan

780. M. Safa Koyuncu

781. M. Taner Avşar

782. M. Tülin Dündar

783. M. Ufuk Tekin

784. M. Vakur Kulat

785. Mafalet Ünlü Tez

786. Mahmut Alikaşifoğlu

787. Mahmut Bora Bilir

788. Mahmut Nedim Eldem

789. Mahmut Şeren

790. Maviş Aydın Şimşek

791. Mazlum Demir

792. Mazlum Demirbağ

793. Mebuse Tekay

794. Mehdi Bektaş

795. Mehmet Adil Güler

796. Mehmet Ali Devecioğlu

797. Mehmet Ali Tüzün

798. Mehmet Altuntaş

799. Mehmet Baran Selanik

800. Mehmet Berzan Ekinci

801. Mehmet Bülent Tokuçoğlu

802. Mehmet Can Koyuncu

803. Mehmet Çakit

804. Mehmet Durakoğlu

805. Mehmet Erdem

806. Mehmet Erol Altuntaş

807. Mehmet Eroldu

808. Mehmet Fatih Güçlü

809. Mehmet Hışır

810. Mehmet Kıvanç Can

811. Mehmet Köksal

812. Mehmet Mahir Kurtoğlu

813. Mehmet Mahir Petekbaşı

814. Mehmet Özdemiroğlu

815. Mehmet Özenç

816. Mehmet Özer Uğurlu

817. Mehmet Sarıoğlu

818. Mehmet Say

819. Mehmet Serhat Yeltekin

820. Mehmet Şafi Alpgün

821. Mehmet Şahin

822. Mehmet Şi̇mşek

823. Mehmet Uğur Kuranlıoğlu

824. Mehmet Ümit Erdem

825. Mehmet Ünal

826. Mehmet Velat Izol

827. Mehmet Yatar

828. Mehmet Yıldız

829. Mehmet Yılmaz

830. Mehtap Aksan

831. Mehtap Yılmaz Uçar

832. Melda Dönmez

833. Melek Gençer

834. Melek Kara

835. Melek Sena Akca

836. Meliha Yaman Yurdugül

837. Melike Muhtar

838. Melike Öztürk Arduç

839. Melike Polat

840. Melike Toksoy

841. Melisa Topçu

842. Meltem Anayaroğlu

843. Meltem Ergene

844. Meltem Salman

845. Memet Elden

846. Mengücek Gazi Çıtırık

847. Meral Hanbayat

848. Meral Karalı

849. Mert Kaan Demirer

850. Mert Öztürk

851. Mert Yönder

852. Mert-er Karagülle

853. Merve Büyükalan

854. Merve Çakmakçı

855. Merve Demir

856. Merve Küçük

857. Merve Yardımcı

858. Meryem Çankaya

859. Meryem Turan

860. Mesut İpek

861. Mete Kağan Yıldırım

862. Metehan Ergür

863. Metin Cengiz

864. Meti̇n Dede

865. Metin Filorinalı

866. Metin İpekli

867. Metin Kesi̇kçi̇ler

868. Metin Savcı

869. Mevluda Sena Yazibağli

Selani̇k

870. Mine Akarsu

871. Mine Güliz Baykal

872. Mine Kartepe

873. Miray Aslan

874. Mizgin Doğan

875. Mizgin Irgat

876. Mualla Öztürk

877. Muazzez Özkan

878. Muhammed Tarık İlhan

879. Muharrem Özay

880. Murat Aba

881. Murat Ato

882. Murat Aydın

883. Murat Çelik

884. Murat Emre Özkaya

885. Murat Kemal Gündüz

886. Murat Meşeli

887. Murat Şeref Baba

888. Murat Tatlıer

889. Murat Yılmaz

890. Musa Ümit Üreden

891. Mustafa Açıcı

892. Mustafa Afşin Bozkurt

893. Mustafa Akgun

894. Mustafa Çinkılıç

895. Mustafa Di̇nçer

896. Mustafa Gökhan Tekşen

897. Mustafa Huzeyfe Okuyucu

898. Mustafa Karabulutlar

899. Mustafa Karadağ

900. Mustafa Kemal Güngör

901. Mustafa Söğütlü

902. Mustafa Şahin

903. Mustafa Şeref Kısacık

904. Mutlu Aksoy

905. Mutluay Çelik

906. Muyesser Baş Ergin

907. Muzaffer Değirmenci

908. Muzaffer Sevgi Sakarya

909. Müge Gezginci Ünsal

910. Müjde Tozbey

911. Müjgan Bilgin

912. Münip Ermiş

913. Mürsel Bali Özmen

914. Mürsel Ünder

915. Müslüm Akkuş

916. Müslüm Uzun

917. Müyesser Berat Tükel

918. Naciye Füsun Çağlar

919. Nadi Özkara

920. Nahide Tahan

921. Naile Mutlu

922. Nalan Gonca Çelik

923. Nalan Örengül

924. Nami Şentürk

925. Naz Tekneci

926. Naz Tuğçe Ceylan

927. Nazan Betül Vangölü

Kozağaçlı

928. Nazan Şentürk Türkkaynağı

929. Nazım Sinan Odabaşı

930. Nazım Tural

931. Nazlı Cin

932. Nazlı Oral Erkan

933. Nazlı Serenay Aytaç

934. Nazlı Yalçın

935. Nazlıcan Ayar

936. Nazlıcan Çelik

937. Nazlıcan Erkarslan

938. Nebahat Onan

939. Necati Yılmaz

940. Necdet Okcan

941. Necdet Tarakçı

942. Nergiz Görnaz

943. Nergiz Tuba Aslan

944. Nermin Kaplan

945. Neslihan Cengiz

946. Neslihan Ceylan

947. Nesrin Budak

948. Nesrin Ercan Engin

949. Nesrullah Oğuz

950. Neşe Uysal

951. Neşe Yılmazdemir

952. Neşve Koylu

953. Nevin Güney İnce

954. Nevzat Canbek

955. Nevzat Elçi

956. Neyzar Aydıncık

957. Nezahat İçet

958. Nihal İldoğan Duran

959. Nihal Özdoğan

960. Nihat Arman Atilgan

961. Nihat Can Koçak

962. Nil Merve Çelikbaş Şeker

963. Nilda Baltalı

964. Ni̇lgün Aydın

965. Nilgün Çalışkan

966. Nilgün Gürbüz

967. Nilgün Tortop

968. Nilgün Türkeri

969. Nilgün Yücel

970. Nilüfer Erdoğan

971. Nilüfer Irmak Özkan

972. Nimet Acar

973. Nur Dilara Yılmaz

974. Nural İlhan

975. Nuran Kurtuluş Atahan

976. Nuray Filiz

977. Nurcan Akkaya

978. Nurettin Aydın

979. Nurettin Kuzu

980. Nurgül Uzuntaş

981. Nurhak Kar

982. Nurhak Kar Öksüz

983. Nurhan Akın

984. Nurhan Demirhan

985. Nuri Erdek

986. Nuriye Alsancak Hellaç

987. Nursen Osmanoğlu

988. Nurşin Kayacan

989. Nurten Kozan

990. Nusret Gürgöz Oguz Aydın

991. Oğuzhan Aslan

992. Oğuzhan Topalkara

993. Oktay Durmaz

994. Oktay Polat

995. Olcay İşsevenler

996. Olkan Özkan

997. Onur Can Gürbüz

998. Onur Ci̇ngi̇l

999. Onur Efe

1000. Onur Güneş

1001. Onur Güngör

1002. Onur Parlak

1003. Orçun Tütüncü

1004. Orhan Kasımlarlı

1005. Orhan Kılıç

1006. Orhan özen

1007. Osman Akyol

1008. Osman Emre Tekin

1009. Osman Ergin

1010. Osman Salman

1011. Osman Zeki Erdoğan

1012. Osman Zuhat Bilen

1013. Oya Ersoy

1014. Oya Karakaş

1015. Ozan Ahmet Altunal

1016. Ozan Örsel

1017. Ozan Sabahoğlu

1018. Ömer Çakirgöz

1019. Ömer Gökhan Çelik

1020. Ömer Güven

1021. Ömer Kavi̇li̇

1022. Ömer Naci Ertaş

1023. Ömer Yıldız

1024. Ömür Berkant Yıldırım

1025. Önay Alpago

1026. Önder İbrahim Yıldırım

1027. Öykü Çakmak

1028. Öykü Namaldı

1029. Özcan Sarıoğlu

1030. Özden Özdemi̇r

1031. Özge Akyüz

1032. Özge Çeti̇n

1033. Özge Çil

1034. Özge Serdar

1035. Özge Türkarslan

1036. Özge Yılmaz

1037. Özgen Hi̇ndi̇stan

1038. Özgül Beyazıt

1039. Özgür Aközel

1040. Özgür Altın

1041. Özgür Ceylan Aytaç

1042. Özgür Erhun

1043. Özgür Erol

1044. Özgür Eryılmaz

1045. Özgür Karaduman

1046. Özgür Murat Büyük

1047. Özgür Tuna

1048. Özgür Urfa

1049. Özhan Karazeybek

1050. Özkan Yücel

1051. Özlem Ayata

1052. Özlem Demirel Köylüoğlu

1053. Özlem Günel Tekşen

1054. Özlem Kortel Alikoç

1055. Özlem Mandacı

1056. Özlem Özkan

1057. Özlem Saldamlı Özatakan

1058. Öznur Bayoğlu

1059. Öznur Gündoğdu

1060. Öznur Serindağ

1061. Öztürk Armağan

1062. Öztürk Yazici

1063. Özüm Hancı

1064. Pelin Beşli

1065. Pelin Kımız

1066. Pelin Senli

1067. Perihan Meşeli

1068. Pınar Bayram

1069. Pınar Çelik Arpacı

1070. Pınar Dindar Kökemir

1071. Pınar Yılmaz

1072. Polat Balkan

1073. Rabia Gündoğmuş

1074. Rabia Tuğçe Alkan

1075. Rabia Üresin Karjalainen

1076. Rabia Yıldırım

1077. Rahşan Aytaç Sala

1078. Ramazan Ecevitoğlu

1079. Ramazan Tülü

1080. Recep Kahraman

1081. Recep Sancaktar

1082. Refika Çakıllık

1083. Remziye Toprak Yalçin

1084. Rengin Ergül

1085. Rengin Gönenç

1086. Reyhan Kayışlı

1087. Reyhan Varol

1088. Rıfat Karadağ

1089. Rıza Karaman

1090. Rifat Kudsi Haşlaman

1091. Rojda Kuruş

1092. Ronayi Paydaş

1093. Rozerin Ateş

1094. Ruken Gülağacı

1095. Rukiye Bilgiç

1096. Rukiye Bilir

1097. Rukiye Çinkılıç

1098. Rukiye Leyla Süren

1099. Sabri Yurdakul

1100. Sadık Gürbüz

1101. Sadife Karataş Kural

1102. Sadiye Kazmanlı

1103. Sadullah Sayın

1104. Safa Bahar Üzümkaya

1105. Safiye Yüksel

1106. Saime Nazan Moroğlu

1107. Salih Sancar

1108. Salih Tosya

1109. Salih Volkan Çokal

1110. Samiyr Eyüboğlu

1111. Sanem Can Şen

1112. Sarven Uluk

1113. Savaş Sertataş

1114. Sebu Aslangil

1115. Seçi̇l Ege

1116. Seçil Sayar

1117. Seda Günay Atıcı

1118. Seda Mutaf

1119. Seda Zehra Müsellim

1120. Sedat Vefa Bostan

1121. Sedat Ata

1122. Sedat Keser

1123. Sedat Sadi̇oğlu

1124. Sedat Vefa Bostan

1125. Sedef Ünal

1126. Sefa Aydoğan

1127. Seher Arzuk

1128. Seher Demirel Tosun

1129. Selahattin Meriç

1130. Selami Öztürk

1131. Selami Süleyman Melemşe

1132. Selcan Kılıç Moral

1133. Selda Avcar Başer

1134. Selda Yaman

1135. Seli̇m Baktıaya

1136. Selim Egin

1137. Selim Saray

1138. Selin Aksoy

1139. Selin Deniz Bozkurt

1140. Selin İnan

1141. Selin Nakıpoğlu

1142. Selma Çıgay

1143. Selma Işık

1144. Selma Sertbaş

1145. Selvihan Cengiz

1146. Sema Ecevitoğlu

1147. Sema Kendirci Uğurman

1148. Sema Özdemir

1149. Sema Pekdaş

1150. Semih Gökayaz

1151. Semih Gündüz

1152. Semir Karadaş

1153. Semra Buğra

1154. Semra Demir

1155. Semra İşler Albayrak

1156. Semra Marmara

1157. Semray Doğan

1158. Senay Ertem

1159. Senih Özay

1160. Seran Üney

1161. Serap Kaya

1162. Serap Keski̇n Ki̇zi̇roğlu

1163. Serap Taşdelen

1164. Serdar Gültekin

1165. Seren Öztürk

1166. Serenay Yaman

1167. Serhan Arıkanoğlu

1168. Serhat Arslan

1169. Serhat Çakmak

1170. Serife Ceren Uysal

1171. Serkan Dinçol

1172. Serol Karaduman

1173. Serpil Bozkulak

1174. Serpil Uyanık Bilaloğlu

1175. Sertuğ Sürenoğlu

1176. Servet Tekin

1177. Sevda Köksoy Küey

1178. Sevda Mesci

1179. Several Ballıkaya

1180. Sevgi Binbir

1181. Sevgi Dutar

1182. Sevgi Ruhsan Doğu

1183. Sevil Aracı

1184. Sevilay Özkurt

1185. Sevim Akat

1186. Sevim Çelikcan

1187. Sevim Küçük

1188. Sevtap Metin

1189. Seyda Afyoncu

1190. Seyda Selek

1191. Seyhan Çoban Wiles

1192. Seyit Usta

1193. Sezin Şerbetci

1194. Sıla Neslihan Kocaeli

1195. Sibel Aydın

1196. Sibel Okur Avcı

1197. Sibel Yakar

1198. Sida Yıldız

1199. Sidar Perçin

1200. Sinan Balcılar

1201. Sinan Ertekin

1202. Sinan Zincir

1203. Sinejan Kut

1204. Sinem Atahan Güven

1205. Sinem Dokur

1206. Sitare Alkım Ünver

1207. Solma Türkoğlu

1208. Soner Bal

1209. Songül Beydilli

1210. Songül Ocak Başer

1211. Songül Varki Yıldırım

1212. Suat Koçyiğit

1213. Suat Yıldırım

1214. Suna Üstün

1215. Sunay Arslan

1216. Sureyya Kardelen Yarli̇

1217. Suzan Keskin

1218. Sühendan Oğuzgiray

1219. Süheyla Mermutluoğlu

1220. Süheyla Vural

1221. Süleyman Anıl

1222. Süleyman Bahçeci̇oğlu

1223. Süleyman Temel

1224. Süreyya Arcan Kara

1225. Süreyya Ortal

1226. Süreyya Yuran

1227. Ş. Sezin Atmaca

1228. Şahap Arpaci

1229. Şahin Mehmet Mendeşağu

1230. Şakir Hepiyiler

1231. Şebnem Kartal

1232. Şema Kelebek

1233. Şemse Kutsal

1234. Şenay Çöte

1235. Şener Bayar

1236. Şengül Bayram

1237. Şengül Özdemir Ayaz

1238. Şengül Tarhan Buztaş

1239. Şengül Toksun

1240. Şengül Tosun

1241. Şerare Erfan

1242. Şeref Dede

1243. Şeref Turgut

1244. Şevki Fidangül

1245. Şiar Rişvanoğlu

1246. Şule Arslan Hızal

1247. Şüheda Ronahi Çiftçi

1248. Şükran Dağ Cabir

1249. Şükran Eroğlu

1250. Şükran Öztürk

1251. Şükrü Alpsoy

1252. Tacettin Kaya

1253. Tahir Demirci

1254. Tahir Kemal Bozkır

1255. Talat Güneş

1256. Tamer Akgökçe

1257. Tamer Doğan

1258. Tamer Selçuk

1259. Taner Aşıcıoğlu

1260. Taner Oğuzgiray

1261. Tangül Özer

1262. Tarkan Özdemir

1263. Taylan Özgür Eker

1264. Teoman Özdöl

1265. Tora Pekin

1266. Tuba Ataş

1267. Tuba Güneş

1268. Tuba Torun Erdoğdu

1269. Tuğba Akdemir Kamalı

1270. Tuğba Yılmaz

1271. Tuğçe Demiralay

1272. Tuğçe Duru

1273. Tuğçe Temel

1274. Tuna Bozyokuş

1275. Tuncay Ateş

1276. Tuncay Koç

1277. Turan Aydoğan

1278. Turkan Özdemir

1279. Tülay Ateş

1280. Tüli̇n Akyazar

1281. Tülin Tuncer

1282. Tünay Cengiz

1283. Türkan Aslan Ağaç

1284. Türkan Karakoç

1285. Türkan Kurtulmaz Öztürk

1286. Türkan Yılmaz

1287. Uğır Yılmaz

1288. Uğur Altınarık

1289. Uğur Demirci

1290. Uğur Erdoğmuş

1291. Uğur Esat Keşküş

1292. Uğur Olca

1293. Uğur Sayaner

1294. Uğur Solmaz

1295. Uğur Yetimoğlu

1296. Uğurcan Karakurt

1297. Uluç Ali Demir

1298. Umut Alikaşifoğlu

1299. Umut Gezginci

1300. Umut Nepton

1301. Umut Yeniocak

1302. Utku Devrim Barış Arslan

1303. Utku Tatar

1304. Ü. Hüseyin Çelik

1305. Ülkü Şahin

1306. Ümit Büyükdağ

1307. Ümit İzmirli

1308. Ümit Sisligün

1309. Ümmühan Sertdemir Cevheri

1310. Ümran Aydın

1311. Ümran Günşen Altay

1312. Ümran Hakverdi

1313. Ünsal Tüzün

1314. Üsame Sarıyaşar

1315. V. Güneş Örmen

1316. V. Tülay Yüksel

1317. Vahap Kuzu

1318. Vedat Ahsen Coşar

1319. Vedat Ece

1320. Veysel Gül

1321. Veysel Şeker

1322. Veysi Eski

1323. Vicdan Cengiz

1324. Vilson Akbaş

1325. Volkan Alkılıç

1326. Volkan Arslanbuga

1327. Volkan Gültekin

1328. Volkan Şener

1329. Yağmur Demirel

1330. Yağmur Kavak

1331. Yakup Gül

1332. Yalçın Ekinci

1333. Yalçın Veziroğlu

1334. Yaprak Ürek

1335. Yasemen İzmirli

1336. Yasemin Arpa

1337. Yasemin Dora Şeker

1338. Yasemin Gülbol

1339. Yasemin Öz

1340. Yaşar Toprak

1341. Yelda Çerkezoğlu Hüzmeli

1342. Yelda Koçak

1343. Yemen Cankan

1344. Yenal Özsüer

1345. Yeşim Yapakçı

1346. Yeşi̇m Yeşi̇loğlu

1347. Yeşinil Yeşilyurt

1348. Yeter Güzel

1349. Yeter Türkeş Çevik

1350. Yıldırım Şakar

1351. Yıldız İmrek

1352. Yiğit Acar

1353. Yunus Emre Doğan

1354. Yusuf Akşeker

1355. Yusuf Ayık

1356. Yusuf Baydar

1357. Yusuf Demirbilek

1358. Yusuf Şirin

1359. Yücel Aksüt

1360. Yücel Tekbaş

1361. Yüksel Oral

1362. Zafer Erman

1363. Zahide Kadıoğlu

1364. Zehra Ceylan

1365. Zehra Karataş

1366. Zeki Avcı

1367. Zekiye Baran

1368. Zerin Eken

1369. Zerrin Şenyıl Kale

1370. Zeycan Balcı

1371. Zeynel Erkan

1372. Zeynel Kaya

1373. Zeynel Öztürk

1374. Zeynep Akbulut

1375. Zeynep Aydın

1376. Zeynep Aydınoğlu

1377. Zeynep Aygün

1378. Zeynep Aytemur Koç

1379. Zeynep Barış

1380. Zeynep Bozkurt

1381. Zeynep Çiftçi

1382. Zeynep Kara

1383. Zeynep Kavi

1384. Ziya Çelik

1385. Ziya Ergin

1386. Zi̇ynet Özçeli̇k

1387. Zuhat Efe

1388. Zübeyde Uğurlu

1389. Zübeyir Boztemir

1390. Züleyha Gülüm

1391. Zülfükar Erden

1392. Zülfükar Güneş Gülaydın

Kaynak: Gerçek Gündem