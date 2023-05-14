TKP müşahitlerine MHP'lilerden saldırı

Konya’nın Meram ilçesine bağlı Konya Lisesi’nde MHP Konya 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Kalaycı oy kullanmaya geldiği esnada yanında MHP ve Ülkü Ocakları rozetleri bulunan kişilere uyarıda bulunuldu.

TKP'Lİ MÜŞAHİTLERE SALDIRI

Yurttaşlardan gelen rozet takmama uyarısından sonra rozetli kişilerden birkaçı vatandaşlara hakaret etti. TKP müşahitleri duruma müdahil olarak herhangi bir siyasi oluşumun simgesini takmanın yasak olduğunu, vatandaşlara hakaret edilemeyeceğini söyledi. TKP müşahitlerinin uyarısından sonra Ülkü Ocak’arı ve MHP üyesi olduğunu söyleyen kişiler müşahitlerin üzerine yürüdü ve tehditte bulundu.

Olay esnasında çevrede olan polisler duruma müdahale etmedi.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Olay çevredeki vatandaşların da araya girmesiyle son buldu. TKP’li Hukukçular olaydan hemen sonra tutanak tutarak MHP üyeleri, Ülkü Ocakları üyeleri ve okulda görevli olan kolluk kuvvetleri hakkında şikayette bulundu.