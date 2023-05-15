TİP: Sandığa yansıyan iradenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz

TİP, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sandığa yansıyan iradenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kulandı.

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TİP: Sandığa yansıyan iradenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz

Türkiye AA’nın açıkladığı tartışmalı seçim sonuçlarına kilitlenmişken Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) açıklama geldi.

TİP’ten yapılan açıklamada, “Sandığa yansıyan iradenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz” denilirken sandıkları ve seçim kurullarının terk edilmeyeceği duyuruldu.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

Sandığa yansıyan iradenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz. Görevimizin başındayız, sandıkları ve seçim kurullarını terk etmiyoruz.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Türkiye İşçi Partisi - TİP
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