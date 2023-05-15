Sinan Oğan: Yurt dışı oy sayımı işlemlerinde manipülasyonlar yapılıyor

Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, yurt dışı oy sayım işlemlerinde manipülasyonlar yapıldığını belirterek, seçimin ikinci tura kaldığını söyledi.

Sinan Oğan: Yurt dışı oy sayımı işlemlerinde manipülasyonlar yapılıyor

Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, yurt dışı oy sayım işlemlerinde manipülasyonların yapıldığını belirterek, seçimin ikinci tura kaldığını söyledi.

Oğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Yurt dışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz. Oy sayım işlemleri sağlıklı bir ortamda yapılmıyor. YSK’yı uyarıyorum. Derhal gerekli tedbirleri alın ve oy sayım işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılmasını sağlayın. Ayrıca yurt dışı oylarda yapılacak bir manipülasyon ile bir oldubittiye müsaade etmeyiz. Ortamı germeyin. Bu iş ikinci tura kalmıştır” ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: YURT DIŞI OYLARININ YÜZDE 80’İ SAYILMADI

Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, seçim sonuçlarını Antalya il binasında parti teşkilatıyla birlikte takip etti. İl binası önünde toplanan vatandaşlara seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanı seçim sonuçları aşağı yukarı yüzde 90 sayıldı. Yurt dışı kullanılan oyların yaklaşık yüzde 20'si sayıldı. Biz de takip ediyoruz sonuçları. Yüzde 80'i sayılmadı. Tam da kritik bir noktada. O oylar ne kadar etkileyecek inşallah göreceğiz. Dolasıyla sayım devam ediyor" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, milletvekili oy sayımının cumhurbaşkanlığı oy sayımından sonra başladığını da belirterek, seçimin sürdüğünü söyledi.

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