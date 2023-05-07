Son anket: Seçim ilk turda bitiyor, Kılıçdaroğlu 13'üncü cumhurbaşkanı

14 Mayıs seçimlerine 1 hafta kala araştırma şirketleri son anketlerini paylaşmaya başladı.

MAK Araştırma Şirketi birinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi araştırması sonucunu yayınladı. MAK yaptığı son ankete göre birinci turda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,9 ile birinci sırada tamamlarken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 45,4 olarak açıkladı. Muharrem İnce yüzde 1,7 oy oranına sahipken Sinan Oğan yüzde 2 oy oranı aldığı görüldü.