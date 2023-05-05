Selvi Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüntülü konuşmasını paylaştı: Ömrünü devlete ve siyasete vermiş biriyle hayatı paylaşmak zor
Selvi Kılıçdaroğlu, doğum gününde eşi Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüntülü konuşmayı paylaştı. Selvi Kılıçdaroğlu "Ömrünü devlete ve siyasete vermiş biriyle hayatı paylaşmak zordur, hep özlersiniz, çocuklarınız özler" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Twitter'dan yeni bir paylaşımda bulundu.
Eşi Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüntülü konuşmayı paylaşan Selvi Kılıçdaroğlu, "Ömrünü devlete ve siyasete vermiş biriyle hayatı paylaşmak zordur, hep özlersiniz, çocuklarınız özler. Bugün benim doğum günüm" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu ise eşine "Hayat arkadaşım, derttaşım, yuvamızın Selvi’si. Ne dese haklıdır" diyerek yanıt verdi .
Hayat arkadaşım, derttaşım, yuvamızın Selvi’si. Ne dese haklıdır. https://t.co/Lm88MfCXxH— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 5, 2023
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