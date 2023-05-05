Selahattin Demirtaş: Ülkenin yarıdan fazlasını terörist hain ilan edenlere prim vermeyin, ilk turda değişimi başlatın

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından, yaklaşık 7 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'tan gelen notu paylaştı.

"Hep birlikte başaracağız, birlikte özgürce yaşayacağız" ifadelerinin yer aldığı notta Demirtaş tarafından şunlar kaleme alındı:

"Sevgili Nevşin Mengü. Yalan, iftira, hakaret kampanyalarına karşı sizler aracılığıyla özellikle gençlere seslenmek istiyorum.

Bir ülkenin yarıdan fazlasını "terörist, hain" ilan edenlere asla pirim vermeyin. Hepimiz demokrasi, eşitlil, birlikte yaşam ve barış için çalışıyoruz. Ötesi yalandır, iftiradır.

Bunları bir kenara bırakıp sandığa gidin ve ilk turda değişimi başlatın.

Hep birlikte başaracağız, birlikte özgürce yaşayacağız."