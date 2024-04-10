Seçimin yenileneceği Hilvan'a kayyım atandı

DEM Parti'nin kazanması sonrası seçimin yenilenmesine karar verilen, AKP adayı Bayık’ın akrabalarının kayıp oy pusulalarını yaktığı için tutuklandığı Şanlıurfa Hilvan'da belediyeye kayyım atandı.

Seçimin yenileneceği Hilvan'a kayyım atandı

DEM Parti’nin 3 dönem belediye başkanlığı yapan AKP'li Aslan Ali Bayık'ı geçerek kazandığı ancak seçimin yenilenmesi kararı çıkan Şanlıurfa Hilvan'da, Kaymakam Orhan Gazi Karakaş belediye yönetimine kayyım olarak atandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Hilvan Kaymakamımız Orhan Gazi Karakaş, 02 Haziran 2024 tarihinde yapılacak seçimler sonucunda Hilvan Belediye Başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanunun 46. maddesi gereği Hilvan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Hilvan'da kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti Hilvan Eşbaşkan Adayı Serhan Paydaş, 6 bin 960 oyla, yüzde 33,20 oy oranıyla seçimi kazandı. AK Parti adayı Ali Aslan Bayık ise 6 bin 439 oyla yüzde 30,71'de kaldı.

AKP'nin 15 sandığa itirazı üzerine seçimlerin yenilemesi kararı verildi.

PUSULALAR YAKILDI

Karardan bir süre sonra seçimin yenilenmesine gerekçe yapılan oy pusulalarının yakılmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerle ilgili soruşturmada AK Parti adayı Aslan Ali Bayık’ın akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

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