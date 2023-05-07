Mithat Sancar, Çerkes adayla Çerkes dansı yaptı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti’nin Çerkes adayı Metin Kılıç’ın seçim çalışmasına katıldı ve Çerkes dansına eşlik etti.

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Mithat Sancar, Çerkes adayla Çerkes dansı yaptı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Çerkeslerin temsilcisi olarak Yeşil Sol Parti’den Ankara ikinci bölge milletvekili adayı olan Metin Kılıç’la birlikte "Halkların Sofrası" etkinliğine katıldı.

Yeşil Sol Parti’nin Batıkent’te düzenlediği etkinlikte Psihalive (Çerkes Mantısı) ikram edilirken, Sancar ve Kılıç katılımcılarla birlikte Çerkes müzikleri eşliğinde dans etti.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Sancar, Ankara milletvekili adayı Metin Kılıç’ın eşi Ferdane Kılıç’ın Suruç Katliamı'nda hayatını kaybettiğini hatırlatarak “Bugün Ferdane yoldaşımızın doğum günü. Eğer vahşi IŞİD zihniyet tarafından katledilmeseydi bugün 63 yaşına girecekti. 33 düş yolcusunun anısı mücadelemizde yaşıyor” dedi.

Türkiye’nin barışa ve demokrasiye kavuşması için Yeşil Sol Parti’nin Meclis’e en güçlü şekilde girmesi gerektiğini söyleyen Sancar, “Hem Çerkes halkının kadim geleneklerini bu ülkenin yaşamının, siyasetinin bir parçası haline getirmek için hem de Suruç’ta kaybettiğimiz 33 canın düşlerini gerçekleştirmek için mücadeleyi büyütüyoruz. Meclis’e Yeşil Sol’u en güçlü şekilde gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

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