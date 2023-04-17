Memleket Partisi'nde deprem: İl yönetimi ve 350'den fazla üye istifa etti

Memleket Partisi Hatay İl Yönetimi'nde toplu istifalar geldi. İl ve 11 ilçe yönetimi ile birlikte 350'yi aşkın üyenin istifa ettiği açıklandı.

Memleket Partisi'nde deprem: İl yönetimi ve 350'den fazla üye istifa etti

Sözcü'de yer alan habere göre seçime sayılı günler kala Memleket Partisi Hatay İl Yönetimi’nde istifa depremi yaşandı.

Yapılan açıklamada, “Ana ocağımız CHP’den ayrılıp Memleket Partisi’ni yoktan var ederek bugünlere getirmenin onurunu yaşadık” ifadelerine yer verilerek, Muharrem İnce’nin, ‘İl başkanlarını birinci sıradan aday göstereceğim’ sözünü tutmadığı belirtildi.

İl Başkan Vekili Gülden Doğruel Yılmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Türk gençliğine küçük bir dans figürü dışında gelecek konusunda başka hiçbir istikamet göstermeyen bir siyaset anlayışı ile yola devam edilemeyeceğinin kanısına varmış bulunuyoruz.

*Kemal Kılıçdaroğlu’ndan intikam alma hırsının gençlerimizin aydınlık geleceğinin önüne geçmesine bizden rıza gösterilmesini beklemek, başta Türk Milleti’ne ve Atatürk’ün emanet ettiği Türk gençliğine ihanettir.

*Bu bağlamda Hatay Memleket Partisi İl Başkanı ve İl Yönetimi, 11 İlçe Başkanı ve İlçe Yönetimi ve şimdilik 350’i aşkın kayıtlı üyeniz ile birlikte görevlerimizden ve Memleket Patisi’nden çok üzülerek de olsa istifa kararı almış bulunuyoruz.

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