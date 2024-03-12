Kulis: AKP'nin oylarında yüzde 3-5 puanlık bir düşüş bekleniyor

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan,

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Kulis: AKP'nin oylarında yüzde 3-5 puanlık bir düşüş bekleniyor

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, 'yerel seçimin dinamiklerinin sandığa etkileriyle ilgili siyasi masalarda yapılan değerlendirmeleri' aktardı. Babacan, seçimin Ramazan ayına denk gelmesinin etkilerinin görüleceğini, seçimlere katılımın az olacağını ve bir rakibe saldırmanın onun avantajına dönüştüğünü yazdı.

"Tayyip Erdoğan’ın Ekrem İmamoğlu’nu eleştirmesinin İmamoğlu’nun işine yaradığını belirtiyorlar. İmamoğlu’nun Murat Kurum’a yönelik eleştirilerinin de onun bilinirliğini artırdığı iddiasındalar. Hakkında çok konuşuluyor olmak bir süre sonra avantaja dönüşebiliyor." ifadelerini kullanan Babacan, yazısını şöyle sürdürdü:

"Bir başka konu yerel seçim kampanyasının Ramazan ayına denk gelmesinin etkileri. Bu konuda farklı görüşler var. Bunun avantaj olacağını veya dezavantaja dönüşeceğini savunanlar bulunuyor. Bazıları iftar sofralarında her şeyin artan fiyatını görmenin ve bunun sürekli konuşulmasının AKP’yi zor durumda bırakacağı söylüyorlar. Bazı siyasilere göre, yerel seçim yarışı nedeniyle herkes Ramazan paketi hazırlayarak, yardım paraları dağıtacak. Bu durum, dar gelirlilere sorunlarını bir süre unutturacağı için iktidar açısından avantaj yaratacağı iddiası var."

"Başka bir analiz ise yerel seçimlerde sandığa gitme potansiyeliyle ilgili. Genel seçimlere kıyasla sandığa gitme oranında düşüş bekleniyor." değerlendirmesini yapan Babacan, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"AKP’li yaşlı ve emekli seçmenin bir kısmının protesto ederek sandığa gitmeyebileceği konuşuluyor. İktidar değişikliği söz konusu olmadığı için seçmen reflekslerinin zayıfladığı, ayrıca kısa süre önce yapılan genel seçimler nedeniyle de bıkkın seçmen sorunu yaşandığı anlatılıyor. Tüm bu analizler sonucunda AKP’de hem YRP etkisi hem de seçmen tepkisi nedeniyle Türkiye genelindeki oylarda yüzde 3-5 puanlık bir düşüş bekleniyor. YRP’nin İstanbul’da yüzde 3,5, Türkiye genelinde yüzde 4,5-5 oyunun olduğu iddia ediliyor."

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AKP Ekrem İmamoğlu Yerel Seçim Murat Kurum 2024 Yerel Seçimleri
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