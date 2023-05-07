İmamoğlu, Çorum'da: 21 yıldır iktidarsınız, bu milletin çocuklarının hayallerini çalmaya utanmıyor musunuz?

İmamoğlu'nun Çorum'da yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

Sizlere 13. cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. Doğu'dan Batı'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e hayatlarımızı değiştirecek o güne çok az zaman kaldı. 14 Mayıs'ta millet iradesinin iktidara gelmesine çok az kaldı.

Vatandaşın evine her gün giren yiyecekler artık neredeyse lüks tüketimi haline geldi. Ülkenin ekonomisi freni patlamış kamyon gibi, uçurumdan aşağı gidiyor.

Anneler babalar kara kara düşünüyor. Gençler, şu anda bu topluluğun en ön safında bulunan pırlanta gençler, bu ülkeyi terk etme hayalleri kuruyorlar. Çorum bu konuda en fazla yurt dışına göç veren şehirlerden bir tanesi. Aileler evlatlarına gitme evladım diyor. Çünkü bu ülkede kimse gelecek, umut göremiyor. Çocukların hayal kurması bile zorlaşıyor. Ben bu 21 yıllık iktidara soruyorum, Allah aşkına 21 yıldır iktidarsınız bu milletin evlatlarına hak reva gördüğünüz standart bu mu? Bu milletin gençlerine reva gördüğünüz gelecek bu mu? Bu milletin çocuklarının pırıl pırıl gençlerinin hayallerini çalmaya utanmıyor musunuz? 21 yıldır iktidarsınız, bu milletin vatandaşlarına vereceğiniz söz mü kaldı sizin.

Tarım yok olmuş. Hayvancılık bitmiş. Sanki dün iktidara gelmiş gibi vaatlerde bulunuyorsunuz. Bu güne kadar neredeydiniz?

Yönetici, vatandaşının hizmetkârıdır.

Bunlar 21 yıl önce yasaklarla mücadele edeceğiz dediler, Türkiye'yi toptan yasaklar ülkesine çevirdiler. Ne özgürlük kaldı, ne mutluluk. Sevgili gençler bir tweet atsa korkuyorlar. Biri bir şey söylese başıma bir şey mi gelecek diye düşünüyor.

Geriye doğru gidiyoruz. Ne huzur kaldı ne de geleceğe güven kaldı. Yoksullukla, yolsuzlukla mücadele edeceğiz dediler Türkiye'yi yolsuzluk ülkesine çevirdiler. Ne şeffaflık ne liyakat kaldı. 21 yılda üzerlerine ne yazık ki çok kir çok pislik bulaştı. Bu akşam eski yakınlarından, eski akrabalarından, eski yol arkadaşlarından kim kaset yayınlayacak diye artık şaşırdık. Dinlediklerimizi ağzımız bir karış açık dinlemiyor muyuz? Ya utanılacak şeyler anlatılıyor. Bu devletin bu milletin malına böyle bakılır mı!

Her seçim bu iktidarın kurduğu cümleleri yaşadık, ayrıştırdılar. Şimdi ne diyorlar, yedi düvel 14 Mayıs'ı bekliyormuş. Dünya onlara karşıymış. Hemen iş oldu beka sorunu. Diyorlar ki, 14 Mayıs'ı onlar kazanırsa milli irade, millet kazanırsa darbe olacakmış! Ben size kahkahalarla gülerim. Size gülmeye diyaframım yetmez. Ekonomiyi batırmış, işsizliği patlatmış, depremde beyefendi talimat verecek diye bekleyip depremzedeleri yalnız bırakmışsınız. Ama ne olacakmış, bunlar giderse devlet bitermiş. Hadi oradan! Devleti siz çökerttiniz.

Ayrıntılar geliyor...