Erkan Baş: Ne olursa olsun hiçbir çaba boşa gitmedi, mücadele devam edecek

TİP Genel Başkanı Erkan Baş "“Seçim sonucu ne olursa olsun… Hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek. Mücadele devam edecek" dedi.

Erkan Baş: Ne olursa olsun hiçbir çaba boşa gitmedi, mücadele devam edecek

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Seçim sonucu ne olursa olsun… Hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek. Mücadele devam edecek” dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda örgütlü mücadeleyi büyüteceklerini söyleyerek, “Seçim sonucu ne olursa olsun… Hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek. Mücadele devam edecek. Halkımızı, ülkemizi saltanat sevdalılarının, para babalarının keyfine teslim etmeyeceğiz. Örgütlü gücümüzü büyütecek, emekçileri birleştirecek, bu sömürü ve yolsuzluk düzenini yıkacağız. Mutlaka kazanacağız!” ifadelerine yer verdi.

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