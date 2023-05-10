Erdoğan'ın kesip biçerek gösterdiği haberin aslı ortaya çıktı: Kılıçdaroğlu, yolsuzluğun peşine düşüyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimler öncesi düzenlediği mitingler, özellikle son günlerde gerçek dışı propoganda malzemeleriyle gündeme geliyor. Bunun son örneği, Aydın'da yaşandı.

Erdoğan, mitingde kullandığı videoda görünen gazete kupürü ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Sigortalar Kurumu'nu (SSK) dolandırdığı iddiasını ileri sürdü. Ancak doğrulama platformu teyit.org, yaptığı araştırma sonucunda bunun gerçeği yansıtmadığını, hatta tam tersi olduğunu duyurdu.

❌ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitinginde kullandığı videoda görünen gazete kupürü, Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı dolandırdığını göstermiyor.



Habere göre SSK’daki dolandırıcılardan şikayetçi olan Kılıçdaroğlu'nun kendisi, suçlu bulunan firma ise Sa-San. 👇 — Teyit (@teyitorg) May 9, 2023

İncelemede şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada paylaşılan gazete kupürünün Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı dolandırdığını gösterdiği iddia edildi. İddia, 2011’den beri sık sık gündeme geliyor.

KILIÇDAROĞLU DOLANDIRICILARI SAYIŞTAY'A ŞİKAYET ETMİŞ

Paylaşımlara eşlik eden gazete kupüründe, gazetenin adı ve basım tarihi bilgisi yer alıyor. Küpur, 1 Mayıs 1996 tarihli Milliyet gazetesinden alınmış. Milliyet gazetesinin arşivinden ilgili habere ulaşabiliyoruz.

Bahse konu haberin tamamı şöyle:

'Batma noktasına gelen SSK, hatalı siyasi kararlardan sonra, taraflı bilirkişi raporları ile göz göre göre zarar ettiriliyor. SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sayıştay’a ‘dürüstlüğünden endişe ettiğini’ belirterek şikayet ettiği Sayıştay Denetçisi Gürel Eriş, aynı suçu işleyen iki firmaya farklı raporlar verdi. Eriş’in raporu ile SSK’yı 2 milyar 881 milyon lira dolandıran Sa-San firması suçlu bulunurken, aynı personelle işbirliği yaptığı ve kurumu 10 milyar 606 milyon lira dolandırdığı tespit edilen Oksi Medikal Şirketi suçsuz bulundu.

İDDİALAR

Ankara Eğitim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği’nden 10 personel SaSan ve Oksi Medikal ilaç firmaları ile gizli ilişkiler kurarak, hastalarda kullanılmayan ilaçları, ‘kullanıldı’ gibi gösterip kurumu dolandırdıkları iddiası ile şikayet edildiler. Bunun üzerine SSK soruşturma açarken, Sayıştay’dan bilirkişi raporu istendi. Sayıştay tarafından görevlendirilen Bilirkişi Gürel Eriş, raporunda, ‘Sa-San Sağlık Malzemeleri A.Ş. yetkililerinin kuruma zarar verdiğini ifade etti. Aynı konuda Okis Medikal içinse ‘Suç işlenmediğini’ raporuna ekledi.

Böylece, SSK’yı 10 milyar 655 milyon lira zarara uğratan firma aklanırken, Uzman Denetçi Eriş hakkında Sayıştay’a SSK Genel Müdürlüğü tarafından bir şikayet yazısı gönderildi. Kemal Kılıçdaroğlu imzasını taşıyan yazıda Eriş’in taraflı davranarak, işe gelmeyen bir Doçent hakkında ‘Soruşturmaya gerek yoktu’ raporu verdiği savunuldu.'

Yani paylaşılan gazete kupürü, Kılıçdaroğlu'nun SSK’yı dolandırdığını göstermiyor. Aksine habere göre SSK’daki dolandırıcılardan şüphe duyup şikayetçi olan Kılıçdaroğlu'nun kendisi, SSK’yı dolandırmaktan suçlu bulunan firma ise Sa-San.

Haberin sol üst köşesinde, dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafına yer verilmesi, yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermiş olabilir.

Kemal Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde dolandırıcılığa karışmış olsaydı farklı kaynaklardan da basına yansıyan haberlere erişmemiz gerekirdi. Ancak o dönemlerde böyle bir habere rastlanmıyor."