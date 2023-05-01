Erdoğan'dan 99 depremi çıkışı: Kendi ortaklarını eleştiremedi, suçu CHP'ye yükledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1999 depremi üzerinden CHP'yi hedef aldı. Ancak, 1999 depreminde DSP-ANAP-MHP koalisyon hükümeti görevdeydi.

Son Güncelleme:
iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden" frameborder="0" type="text/html" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8kkfzt?autoplay=1" width="100%" height="100%" allow="autoplay" allowfullscreen>

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Memur-Sen'in 7'nci Genel Kurulu'nda konuştu. 

Genel Kurula seslenen Erdoğan, 1999 depremini hatırlatarak ana muhalefet partisi CHP'ye yüklendi. Erdoğan, Geçmişte Marmara Depremi sonrasında yaşadıklarımızı hatırlayın. Kimdi onlar? Şu andaki CHP. Ne yaptılar? Hiç. Biz o zaman da yine deprem bölgesini gezdik dolaştık ama maalesef ortada yönetim diye bir şey yoktu" dedi. 

Ancak, 1999 depreminde DSP- ANAP- MHP koalisyon hükümeti görevdeydi. 1999 depreminde hükümette yer alan DSP ve MHP şu an Cumhur İttifakı'na mensup iki parti. DSP seçime AKP listesinden girerken MHP ayrı listeyle 14 Mayıs'taki seçimlere katılıyor. 

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan DSP MHP AKP Cumhur İttifakı
Son Güncelleme:
Makarnaya eklenince makarnayı lezzetli yapıyor ki.. Besin değeri de artıyor Makarnaya eklenince makarnayı lezzetli yapıyor ki.. Besin değeri de artıyor
Nazarları hemen değen 3 burç.. Asla onlarla dertleşmeyin.. Nazarları hemen değen 3 burç.. Asla onlarla dertleşmeyin..
Kılıçdaroğlu 1 Mayıs'ta Zonguldaklı madencilerle buluştu: Depremlerde yüzlerce hayatı kurtaran kahraman madencilerimize teşekkür için... Kılıçdaroğlu 1 Mayıs'ta Zonguldaklı madencilerle buluştu
Kendi illerinde oy kullanacak depremzedelerin yol masrafı karşılanacak Oy kullanacak depremzedelerin yol masrafı karşılanacak
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette oy oranları: Kılıçdaroğlu, seçimi ilk turda kazanmaya çok yakın; Oğan, İnce'yi geçti Son anket: Kılıçdaroğlu, seçimi ilk turda kazanmaya çok yakın; Oğan, İnce'yi geçti
Aksoy anket: Kılıçdaroğlu ilk turda zafer kazanmaya çok yakın Son anket: Kılıçdaroğlu ilk turda zafer kazanmaya çok yakın
Memur ve emekli maaşı zammı için yeni adım: Maaşlar yeniden hesaplandı! Memur ve emekli maaşı zammı için yeni adım!
Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a oy vereceklerini söylüyorlar: 2018'de hangi partiyi tercih etmişlerdi? İnce ve Oğan'a oy vereceklerini söylüyorlar: 2018'de hangi partiyi tercih etmişlerdi?
Takipçi artış hızı, görüntülemeler, beğeniler: Sosyal medyada Kılıçdaroğlu mu önde, Erdoğan mı? Sosyal medyada Kılıçdaroğlu mu önde, Erdoğan mı?