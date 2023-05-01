Erdoğan'dan 99 depremi çıkışı: Kendi ortaklarını eleştiremedi, suçu CHP'ye yükledi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Memur-Sen'in 7'nci Genel Kurulu'nda konuştu.

Genel Kurula seslenen Erdoğan, 1999 depremini hatırlatarak ana muhalefet partisi CHP'ye yüklendi. Erdoğan, Geçmişte Marmara Depremi sonrasında yaşadıklarımızı hatırlayın. Kimdi onlar? Şu andaki CHP. Ne yaptılar? Hiç. Biz o zaman da yine deprem bölgesini gezdik dolaştık ama maalesef ortada yönetim diye bir şey yoktu" dedi.

Ancak, 1999 depreminde DSP- ANAP- MHP koalisyon hükümeti görevdeydi. 1999 depreminde hükümette yer alan DSP ve MHP şu an Cumhur İttifakı'na mensup iki parti. DSP seçime AKP listesinden girerken MHP ayrı listeyle 14 Mayıs'taki seçimlere katılıyor.