Erdoğan "temiz fonun" peşinde; Kılıçdaroğlu'na 300 milyar doların adresini sordu

14 Mayıs'a sayıla günler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da mitinglerini başlattı.

Denizli'de halka seslenen Erdoğan, konuşmasında yine Milletin İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "temiz para getirdim" diyerek duyurduğu 300 milyar dolar fonun nerede olduğunu sordu.

Erdoğan, "Bay Bay Kemal bu Londra'nın tefecilerinin işi gücü yok da sana niye bu kadar parayı versin? Kaldı ki bunlar tefeci, bu işleri çok iyi bilir. Bay Bay Kemal bu 200 milyar doları getirdin de nereye boca ettin? Nerede bu para? Madem getirdin, hadi söyle bakalım yerini, adresini söyle, bilelim. Hayatı bu adamın yalan. Londra'nın tefecileri bu kadar aptal mı? Sen kimi burada aptal yerine koyuyorsun" dedi.

Erdoğan'dan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün Denizli'de sizlerle bir araya gelerek çifte bayram yapıyoruz. Ocak ayında uzunca aranın ardından yine sizlerle hasret gidermiş, kucaklaşmıştır. Karşımdaki şu muhteşem tabloyu görünce inanıyorum ki, 14 Mayıs'ı sizler silme götüreceksiniz AK Parti'yle. Biz Denizli ziyaretimizden 10 gün sonra yaşadığımız 6 Şubat depremiyle uzunca süredir tüm dikkatimizi, vaktimizi, enerjimizi deprem yaralarının sarılmasına verdik. Bu arada 6'lı masa 7'li oldu. İki belediye başkanını da eklediler. Ne oldu, Dokuz. Nihayet Bay Bay Kemal'i aday olarak ilan etmeyi başardılar. Masanın adayının belli olmasıyla birlikte PKK ve FETÖ yöneticileri de bu isme destek vermek için saklandıkları inlerden başlarını çıkarmaya başladılar. Kandil'den tehdide başladılar. Cudi, Gabar, Tendürek, Besler deresinden artık İHA, SİHA, Akıncılarımızın onları o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Şimdi de ne diyorlar, gelince bu İHA, SİHA'ları, Akıncılar'ı satacaklar mış? Sen kimsin? Neyi satıyorsun? Önce kendine gel. Bunların savunma sanayi diye bir derdi yok. İşte TCG Anadolu uçak gemimiz. Sarayburnu'nda 30 bini aşkın insan ziyaret etti. Herkes coşku içinde. Cumhurbaşkanına teşekkür ediyor. Bu mutluluğa maalesef tahammül edemeyenler var.

"MİLLETİMİZİN HUZURUNA ELİ BOŞ ÇIKMADIK"

Amerika'dan Avrupa'ya ülkemize ve milletimize diz çöktüren emperyalistler Bay Bay Kemal'in yanında saf tuttu. Biz her zamanki gibi Allah'a dayanarak, milletimize güvenerek, Cumhur İttifakı'ndaki hasbi ortaklığımızla yola revan olduk. Milletimizin gösterdiği teveccüh istikametimizin doğruluğunun işaretidir. Biz bazıları gibi yıkmaya değil; inşa etmeye geldiğimiz için milletimizin huzuruna elimizin boş çıkmadık. Biz dersimize iyi çalıştık. Çok çalıştık, iyi hazırlandık. Şimdi de inşallah 14 Mayıs'ta ben vatandaşlarımla birlikte bunları sandığa gömeceğiz. Tüm bu hazırlıkları yürütürken deprem bölgesini de asla ihmal etmedik. Bakanlarımız ilk günden beri gece gündüz sahalarda. Biz de felaket gününden beri her ilimizi defalarca ziyaret ettik. Çalışmaların her adımını bizzat yerinde gördük. 650 bin yeni konut yaparak depremde yıkılan şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldırmak amacımızdır. İnşallah bu hedefe ulaşacağız. Depremin üzerinden henüz 2,5 ay geçmemişken inşallah bayramın ikinci günü yapımı tamamlanan ilk köy evlerini teslim edeceğiz. Ülke genelinde yürüteceğimiz afetlere dirençli şehirler projeleriyle ilgili hazırlıkları da hızla sürdürüyoruz.

"85 MİLYON AYNI AİLENİN BİRER FERDİDİR"

Bayram günü İstanbul'da bununla ilgili müjdemiz olacak. Son 20 yılda ülkemizi asırlara bedel demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla tanıştırmış bir iktidarız. Hem demokrasimizi geliştirmeye, yeni yatırımlarla kalkınmayı hızlandırmayla yönelik pekçok projemiz seçim beyannamemizde var. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşı hangi kökenden, inançtan, meşrepten olursa olsun aynı büyük ailenin birer ferdidir. Aile bizim için kutsal. CHP LGBT'leri besleyebilir. CHP terör örgütünün parlamentodaki uzantısı HDP'yle beraber bunlar LGBT'cidir. Bunlardan LGBT'ye aykırı bir söz duydunuz mu? İYİ Parti'den bir söz duydunuz mu? Peki masanın etrafındaki diğer yavrucuklardan bir söz duydunuz mu? Çünkü bunlarda aile kutsiyeti diye bir şey yok. Dünyada ve ülkemizde aile kurumunu yıkmaya, çocuklarımızı ve gençlerimizi sapkın akımların pençesine yönelik kampanyalar hız kazandı. Ailemizi ve evlatlarımızı maddi ve manevi tedbirlerle koruyacağız.

"EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI GETİRİYORUZ"

Ülkemizin doğalgaz ve petrol gelirlerinden kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası bunun ilk adımı olacak. Aile Kalkanı programıyla ev hanımları, çocuklarımıza gençlerimize destek vereceğiz. İlk müjdemiz ev hanımlarına. Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. İkinci müjdemiz gençlerimize. Eğitimlerinden iş kurmalarına, evliliklerine kadar her aşamada gençlerimizin yanında yer alıyoruz. Evlenmek isteyen gençlerimize faizsiz 150 bin lira kredi vereceğiz. Gençlerimiz maddi sıkıntıya düşmeden kolayca altından kalkabilecekleri şartlarla yuvalarını kurabilecek. Her ailede en az bir kişinin istihdama katılmasını temin edeceğiz. En az bir bireyinin çalışmadığı aile bırakmayacağız. İstihdam edilen kişinin gerekirse sigorta primini, gerekirse maaşının bir kısmını devlet olarak biz karşılayacağız.

"ADRESİNİ SÖYLE BİLELİM"

Bay Bay Kemal bu Londra'nın tefecilerinin işi gücü yok da sana niye bu kadar parayı versin? Kaldı ki bunlar tefeci, bu işleri çok iyi bilir. Bay Bay Kemal bu 200 milyar doları getirdin de nereye boca ettin? Nerede bu para? Madem getirdin, hadi söyle bakalım yerini, adresini söyle, bilelim. Hayatı bu adamın yalan. Londra'nın tefecileri bu kadar aptal mı? Sen kimi burada aptal yerine koyuyorsun. Türk milleti senin bu yalanlarına inanmaz. İnşallah 14 Mayıs'ta sana gereken dersi verecek. Ülkemizi 21 yılda 3,5 trilyon yatırıma kavuşturduk. Hiçbir engel, tuzağın bizi engellemesine izin vermedik. Şimdi yeni bir seçimin, yani yeni bir tercihin, yeni bir yol ayrımının arefesindeyiz. 14 Mayıs inşallah Bay Bay Kemal'in siyasi mevta olduğu, yanındakilerin siyasi mevta olduğu gün olacak.

"HEPSİ ERDOĞAN NASIL GİDER DİYE BEKLİYORLAR"

FETÖ'cüler, PKK'lılar ancak AK Parti iktidarında yola gelmişlerdir. Avrupa, Batı, hepsi dört gözle 'acaba Erdoğan nasıl gider' bunu bekliyor. Erdoğan'ın Cumhur İttifakı ile birlikte nasıl dimdik ayakta durduğunu 14 Mayıs'ta siz göstereceksiniz. Ben size inanıyorum, size güveniyorum. 14 Mayıs'ta da bunu başaracağımızı biliyorum. Şimdi Togg'umuzu yaptık mı? TCG Anadolu'muzu yaptık mı? Bizim davamız büyük. Biz soğanı masanın üzerine koyar, yumruğumuzu vurur ve soğanı da öyle yemesini biliriz. Bu ülkede ne soğan ne patates ne salatalık derdi var. Bu ülkede dert olan ne varsa biz onları çözdük. Biz geldik 78 üniversite vardı. Şimdi 208 üniversitemiz var. 81 vilayetin tamamında üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. Çağdaş olmak bu, medeni olmak bu. 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi 28 bin 500 kilometre hamdolsun yolumuz var. Seçildiğimiz zaman ilk iş Aydın-Denizli yolunu 105 kilometre o zaman kararı verdik ve yaptık. Sağlıkta attığımız adımlarla şehir hastanelerin halini görüyorsunuz değil mi pırıl pırıl. Benim vatandaşım bu hastanelere gittiğinde 'Devletimizden Allah razı olsun' diyor.

"BİZ YAPARIZ, SÖZ VERDİK Mİ YAPARIZ"

İstanbul'da Çam Sakura, o Kovid döneminde yaşadıklarımız. Eğitimde, ulaşımda, sağlıkta bu. Biz yaparız. Söz verdik mi yaparız. Togg'umuz yollarda. Bütün bunlarla beraber şu anda TCG Anadolu o da Sarayburnu'nda. Sizlerin bu kararlılığı ve coşkusu sandığa kadar sürdüğü müddetçe Allah'ın izniyle kimse bu ülkenin tekerine taş koyamaz. Bu duygularla bir kez daha hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla...