Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs’ta yapılacak olan ikinci turuna giderken paylaşımlarına devam eiyoru.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımına “Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin. Unutmayın, bu bir referandumdur!” notunu düştü.

"OYUNU BENİM İÇİN DEĞİL EVLADIN İÇİN VERECEKSİN"

Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak. Unutma oyunu benim için değil evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin."

Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin. Unutmayın, bu bir referandumdur! pic.twitter.com/VA8jgMejMk — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 22, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem