Cumhur İttifakı'nda kriz: Yeniden Refah'ın "saray" sevdası AKP'lileri kızdırdı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Saray’da balkon konuşması yaptığı sırada ittifak ortaklarını sahneye çıkarmış birlikte poz vermişti. Bu görüntülerin paylaşımı sonrasında Cumhur İttifakı'nda kriz çıktı.

Cumhur İttifakı'nda kriz: Yeniden Refah'ın "saray" sevdası AKP'lileri kızdırdı

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde bitiren AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray’da balkon konuşması yaptı. Erdoğan balkon konuşması sonrasında Cumhur İttifakı‘nın ortaklarını da sahneye çağırdı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan Saray’da yaptığı balkon konuşması sonrasında Cumhur İttifakı liderlerini de sahneye davet etti. Liderlerin haricinde Sinan Oğan’ın da davet edildiği sahneye HÜDA PAR, MHP, BBP, DSP, Yeniden Refah Partisi liderleri tek tek sahneye gelip el ele tutuştu.

GENÇLİK KOLLARININ PAYLAŞIMI KRİZ YARATTI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Saray’da sahneye davet edildiği anları paylaşan YRP Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner “Milli Görüş Lideri 5 yıl sonra devralacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ” ifadelerini kullandı. Melih Güner’e AKP’liler sosyal medyada tepki yağdırdı.

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