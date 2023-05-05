Can Atalay, cezaevinden seslendi: Çok zor koşullarda sesimi ulaştırmaya çalışıyorum

Gezi davasında 18 yıl hapse mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili adayı avukat Can Atalay, Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi.

Atalay, ailesiyle telefon görüşmesi hakkını yurttaşlara seslenerek kullandı. Atalay, "Adayım hiç kimseye hitap edemiyorum" dedi.

"Hitap edebilseydim şöyle derdim" diye seslenen Atalay şunları kaydetti:

"Sevgili Maraşlılar, sevgili Urfalılar, sevgili Malatyalılar, Adıyamanlılar, Osmaniyeliler, Adanalılar ve sevgili Hataylılar...

Henüz 6 Şubat depreminin üzerinden çok kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen her şey normale döndürülmeye çalışılıyor. Yaşanan unutturulmaya, hiç yaşanmamış gibi kabul ettirilmeye çalışıyor. Bunun böyle olmayacağını hep birlikte göstermemiz gerekir. Meselemiz budur. Ben Silivri'de 9 No'ludan sesleniyorum. A47'den sesleniyorum. Çok zor koşullarda sesimi ulaştırmaya çalışıyorum. Ulaşır mı ulaşmaz mı bilmiyorum. Sadece yitip giden canlarımız için değil sadece onların hatırasına sahip çıkmak için değil, sadece çekilen acının, ödenen onca bedelin, o kadar kaybın hesabının adil bir şekilde adalet önünde verilmesini sağlamak için değil, gelecek kuşakların benzer şekilde aynı şeyleri yaşamaması için de önümüzde koskoca bir dava var. Bu davanın hakkını adım adım takip ederek vermemiz gerekir.

Ben televizyonun başında utanç içerisinde izledim. Bir tane yaşlı amca ağzından erdemli söz çıkar, iyilik söyler diye beklerken dedi ki arkada duran milletvekili adaylarını işaret ederek; Afete ben rahmet diyorum dedi. Çünkü bu yıkımın içerisinde bu karışıklık gidecek, sadeleşecek, her yer ak olacak, dedi. Hataylılara sesleniyorum. Kentinize, kültürünüze, ölenlerin hatırasına, gelecek kuşakların geleceğine sahip çıkmalısınız. Ağzından kem söz çıkan amcanın sözlerine ne Hatay'ı ne Türkiye'yi terk etmeyeceksiniz. Bu bir fetihçi kafa. Hataylıların ayrıştırılmasına daha ötesi düşmanlaştırılmasına dur diyeceksiniz."

TELEFON KESİLDİ

Cezaevinde telefon hakkı dolan Atalay sözleri bitmeden hat kesildi. TİP tarafından o ana ait paylaşılan videoda ise Atalay'ın kaldığı yerden TİP Antalya Milletvekili adayı Barış Atay devam etti.

Barış Atay şunları söyledi:

"Ama Can susar mı? Hayır. Çünkü biz Can'ın sesiyiz. Bizim sesimizi kesemeyecekler. Bu halkı susturamayacaklar. Biz hakkımızı alacağız ve bu şehri yeniden kuracağız."