AKP'li Savcı Sayan kalp krizi geçirdi

Savcı Sayan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yapılan çalışmalar sırasında kalp krizi geçirdi.

AKP'li Savcı Sayan kalp krizi geçirdi

Ağrı Belediye Başkanlığından istifa ederek AKP İzmir milletvekili adayı olan Savcı Sayan'ın kalp krizi geçirdiği açıklandı.

Savcı Sayan, 14 Mayıs seçimlerinde AKP'den, İzmir 1. Bölge 6. sırada milletvekili adayı olmuştu. AKP'nin İzmir 1. Bölge'den 4 milletvekili çıkarmasıyla Sayan, Meclis'e girememişti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması nedeniyle, Sayan seçim bölgesinde çalışmalarını sürdürdü.

Sayan'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, kanaat önderleriyle görüşmeye giden Savcı Sayan'ın, yolculuk sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir’de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. 

Etiketler
AKP seçim 2023
TRT1'den flaş atak! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine 2 yeni oyuncu TRT1'den flaş atak! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine 2 yeni oyuncu
Kabukları atmaya son verin! Çok şaşırtıcı bir etkisi daha ortaya çıktı Kabukları atmaya son verin! Çok şaşırtıcı bir etkisi daha ortaya çıktı
Altı Alevi kurumundan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması Altı Alevi kurumundan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
Babacan: 15 arkadaşımız da hak etmiştir, helalinden seçilmişlerdir Babacan: 15 arkadaşımız da hak etmiştir, helalinden seçilmişlerdir
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Savcı Sayan kalp krizi geçirdi AKP'li Savcı Sayan kalp krizi geçirdi
Babacan: 15 arkadaşımız da hak etmiştir, helalinden seçilmişlerdir Babacan: 15 arkadaşımız da hak etmiştir, helalinden seçilmişlerdir
Altı Alevi kurumundan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması Altı Alevi kurumundan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
Kimse hazır yufkayla yapıldı sanmayacak... Çıtır çıtır böreklerin sırrı Kimse hazır yufkayla yapıldı sanmayacak... Çıtır çıtır böreklerin sırrı
Canan Karatay yine haklıymış! Kahveyi böyle içmemek gerekiyormuş Canan Karatay yine haklıymış! Kahveyi böyle içmemek gerekiyormuş