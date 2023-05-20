AKP'li Savcı Sayan kalp krizi geçirdi

Ağrı Belediye Başkanlığından istifa ederek AKP İzmir milletvekili adayı olan Savcı Sayan'ın kalp krizi geçirdiği açıklandı.

Savcı Sayan, 14 Mayıs seçimlerinde AKP'den, İzmir 1. Bölge 6. sırada milletvekili adayı olmuştu. AKP'nin İzmir 1. Bölge'den 4 milletvekili çıkarmasıyla Sayan, Meclis'e girememişti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması nedeniyle, Sayan seçim bölgesinde çalışmalarını sürdürdü.

Sayan'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, kanaat önderleriyle görüşmeye giden Savcı Sayan'ın, yolculuk sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir’de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.