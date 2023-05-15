Adana'nın seçim sonuçları ve milletvekilleri belli oldu

4 bin 773 sandıkta 1 milyon 275 bin 217 kişinin oy kullandığı Adana’da, resmi olmayan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri sonuçlarına göre mecliste söz sahibi olacak 15 milletvekili belli oldu.

ADANA SEÇİM SONUÇLARI

AKP, 2018 seçimlerindeki gibi 5 milletvekiliyle söz sahibi olurken, CHP bir önceki seçime göre 1 milletvekili arttırarak Adana’dan 5 milletvekiline sahip oldu.

MHP ve İYİ Parti 2 milletvekili, Yeşil Sol Parti ise 1 milletvekiliyle Adana’dan mecliste söz sahibi olacak.

Ayyüce Türkeş mecliste Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş, İYİ Parti’den Adana Milletvekili oldu.

Adana'da kesin olmayan sonuçlara göre partilerin milletvekilleri şu şekilde:

- AKP: Ömer Çelik, Ahmet Zenbilci, Sunay Karamık, Abdullah Doğru ve Faruk Aytek.

- CHP: Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut, Sadullah Kısacık ve Ayhan Barut.

- MHP: Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy.

- İYİ Parti: Ayyüce Türkeş Taş ve Bilal Bilici.

- Yeşil Sol Parti: Tülay Hatimoğulları Oruç.

Kaynak: Gerçek Gündem