Uyku Problemi Olanlar Dikkat! Sakın Bunları Yapmayın... Ölüme Bile Götürüyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Özdemir, uyku düzensizliğinin tehlikeleriyle ilgili değerlendirmeler yaptı. Özdemir, uykuda düzen olmamasının biyolojik saati bozarak sağlığı olumsuz etkilediğini vurguladı.

Uyku düzensizliğinin vücutta hormonal dengesizliklere sebep olarak bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabildiğine işaret eden Özdemir, uyku ve kalp damar hastalıkları arasındaki ilişkiye dair yapılan bilimsel bir çalışmayı da şöyle anlattı:

"Uyku düzenindeki bozukluklar, kalp krizi, felç ve kalp yetmezliği gibi riskleri artırmaktadır. 72 bin 269 kişiyle İngiltere'de yapılan bir araştırmada, uyku düzeni bozuk olan bireylerde, kalp damar hastalıkları riski tüm diğer nedenlerden bağımsız olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Hatta yeterli uyku süresine sahip bireylerde bile uyku düzensizliği varsa, kalp krizi ve felç riski artmaktadır."

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN YAŞLAR

Özdemir, uyku düzenindeki bozuklukların yaşa göre kalp krizi riskini artırma oranında farklılık gösterebileceğini ancak uyku düzensizliği olan her yaştan bireyde kalp damar hastalıkları riskinin arttığını belirtti.

Uyku düzensizliği ile birlikte hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve diyabet gibi hastalıkların da kalp damar hastalıkları riskini artırdığının altını çizen Özdemir, "Erkeklerde 45 yaş, kadınlarda ise 55 yaş üstü olmak, kalp damar hastalığı için önemli bir risk faktörüdür. Ancak bayanlarda erken menopoz gibi durumlar, bu yaşı erkene çekebilir" değerlendirmesini yaptı.

Özdemir, sağlıklı bir uyku düzeni oluşturmanın kalp ve damar sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

SAAT DÜZENİ ELZEM

Uyku düzenini düzeltmek için her gün aynı saatte yatıp kalkmanın önemli olduğunu belirten Dr. Özdemir, yatakta yalnızca uyumak gerektiğini, televizyon izlemek, kitap okumak veya telefonda konuşmanın uyku kalitesini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yatmadan önce ılık bir duş almanın uykunun hızla gelmesine yardımcı olabileceğini belirten Özdemir, akşam sekizden sonra kafein içeren içeceklerden ve yemeklerden kaçınılması önerisinde bulundu.

Rahat giysilerle uyumanın da uyku kalitesini artıracağını aktaran Özdemir, gün içinde şekerleme yapmaktan kaçınılmasını, odanın karanlık olmasına dikkat edilmesini, düzenli egzersiz yapılmasını ve akşamları fazla sıvı tüketilmemesini tavsiye eden Özdemir, şekerli yiyecekler ve rafine karbonhidratların gece uykusunu bozabileceğini söyledi.

Kaynak: AA