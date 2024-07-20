Türk Doktor Karın Zarından Vajina Yaptı

Antalya'da yaşayan D.Y. (22), ergenlik döneminde regl görmeyince doktora başvurdu. Yapılan kontrollerde D.Y.'nin dış genital organlarının normal geliştiği, iç genital organlarının olmadığı, "Müllerian Agenezi" hastası olduğu belirlendi. 5 bin kişide 1 görünen hastalık nedeniyle yaklaşık 4 yıl farklı doktorlara başvuran ancak ameliyat olamayacağı söylenen D.Y., son olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Doç. Dr. Ömer Ünal'dan olumlu yanıt aldı. Doç. Dr. Ünal ve ekibinin, kapalı yöntemle yaklaşık 3 saatte gerçekleştirdiği ameliyatta, hastaya karın zarından vajina yapıldı. Bir hafta içinde sağlığına kavuşan D.Y., taburcu oldu.

'CİNSEL ORGAN OLUŞTURDUK'

Doç. Dr. Ömer Ünal, hastalığa dair bilgi vererek, "Bu operasyon ülkemizde çok nadir yapılan, cinsel organı oluşturma ameliyatıdır. Bu hastalık 5 binde 1 görülen, kadınlarda rahim ve vajinanın olmamasıyla ortaya çıkıyor. Hastalık tip-1 ve tip-2 olarak gözüküyor. Tip-2'de bazı iskelet anormallikleri, sağırlık, böbrek yokluğu gibi sorunlarla seyreden bir sendromdur. Biz bu sendromu yaşayan hastalarda sağlıklı bir cinsel hayatı sağlamak adına yeniden cinsel organ oluşturmaktayız" dedi.

'DOĞUM YAPMA ŞANSI YOK'

Hastalığın kolay anlaşılmadığını belirten Doç. Dr. Ünal, "Hastamız 4 ya da 5 yıl önce tanı almış, birçok hastaneye başvurmuş ancak sonuç alamamış. Yapılan muayenelerde hastanın vajina ve rahminin olmadığı, Müllerian Agenezi hastalığı olduğunu tespit ettik. Ameliyatı planladık ve kapalı olarak yaklaşık 3 saatte gerçekleştirdik. Karın zarından vajina duvarı oluşturabilmek için flep denilen dokuları kaydırdık" diye konuştu.

Hastanın doğum yapma şansının olmadığını söyleyen Doç. Dr. Ünal, "Bu sendromda vajina ve rahim birlikte olmuyor. Rahmi yeniden yapma şansımız yok. Ancak ülkemizde daha önce denenmiş, rahim nakliyle çocuk sahibi olabilir" dedi.

Kaynak: DHA