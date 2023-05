Sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısı arttı

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Selimiye Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği’nde görevli Dr. Bekir Tunçer, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla sigaranın olumsuz etkilerine değinerek açıklamalarda bulundu.

Sigara Bırakma Polikliniğine başvuranlar ve bırakma sürecine ilişkin bilgi veren Dr. Tunçer, vatandaşların hem kamu spotlarından hem de diğer sigarayı bırakma polikliniğine başvuran vatandaşlardan öğrenip, Sağlık Bakanlığı üzerinden ya da direkt polikliniklere başvurarak tedaviye başladığını ifade etti.

Sigara Bırakma Polikliniğine gelen hastalarla birebir görüşme yaptıklarını belirten Dr. Tunçer, her hastaya farklı bir ilaç tedavisi ve psikolojik destekle birlikte başarılı olmaya çalıştıklarını ifade etti. Kişiye özgü tedavi yöntemleri uyguladıklarını vurgulayan Dr. Tunçer, "Burada kişiyle konuşuyoruz, kendisini hazır hissediyor mu? Önemli olan bu, çünkü eğer kendisine hazır hissetmiyorsa bu sigara içme davranışı sürekli hale geliyor. Ancak şu anda başvuran hastalarımızda sigara bıraktırma oranları çok yüksek, onu söyleyebilirim" dedi.

"SİGARA İÇME YAŞI OLDUKÇA DÜŞTÜ"

Daha önceden yapılmış çalışmalarda sigara içme yaşının ilkokul düzeyine kadar indiğini söyleyen Dr. Tunçer, "Gençlerin çoğu bir kere bile olsa sigarayı denemiş oluyor. Bunların olmasında etken reklamlar, filmler, diziler, çizgi filmlerde ve çocukların rol model olarak aldığı kişilerde sigara içme davranışı görüldüğü için. Akranlarında da bunlar görüldüğü zaman ne yapıyor çocuklar demek ki bu iyi bir şeymiş. Bu sosyal olarak kendisinin bir şekilde o ortamda kalabilmesini sağlıyormuş diye düşünüyor. Bunlar yanlış düşünceler" ifadelerine yer verdi.

Bir kişinin söyleyip 5 kişinin ondan duyup geldiği zamanlar olduğunu belirten Dr. Tunçer, tedavi sürecini tamamlayıp bırakan hastaların yönlendirmesi ile polikliniğe başvuran sayısının her geçen gün arttığına vurgu yaptı.



Dört senedir sigara kullanan 29 yaşındaki Betül Y., sigarada paket sayısının artmasnın ardından sigara bırakma polikliniğine başvurduğunu ve başarılı olduğunu anlattı. Sigara içerken kendisini esir gibi hissettiğini ve sürekli alma zorunluluğu hissinden sıkıldığını belirten Yılmaz, "Her sabah uyandığımda paketim var mı? Her akşam paketim bitti, yarın mutlaka almalıyım. Bu hem zaman kaybı, hem maddi kayıp oluyordu. Bununla uğraşmaktan sıkıldım ve bir gün bıraksam nasıl olur acaba diye düşünmeye başladım" dedi.

