Bakan Koca'dan kızamık salgını açıklaması: Göç nedeniyle birçok ülkede hastalığın arttığını biliyoruz

Kızamık salgını ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakan Koca, “Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedaviler uygulanıyor. Ayrıca filyasyon çalışmaları son derece sıkı şekilde yapılıyor. Şu an göç nedeniyle birçok ülkede kızamığın arttığını biliyoruz" dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Koca'dan kızamık salgını açıklaması: Göç nedeniyle birçok ülkede hastalığın arttığını biliyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamık konusunda bir salgının söz konusu olmadığını söyledi.

“Durum kontrol altında” diyen Bakan Koca, “Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedaviler uygulanıyor. Ayrıca filyasyon çalışmaları son derece sıkı şekilde yapılıyor. Şu an göç nedeniyle birçok ülkede kızamığın arttığını biliyoruz. Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var” diye konuştu.

YERLİ AŞI: İKİNCİ ETABI DEVAM EDİYOR

Bakan Koca, yerli aşı üretiminde son gelişmeler hakkında da şu bilgileri verdi:

‘’Hıfzıssıhha merkezimiz şu an inşaat halinde. İlk etabı bitti, ikinci etabı devam ediyor. Bittiğinde, bugün kullandığımız tüm aşıların yüzde 86’sı yerli üretilir hale gelecek. Şu an Hepatit-A, suçiçeği ve kuduz aşılarını, teknoloji transferiyle yerlileştiriyoruz. Önemli bir aşamaya geldik, bitmek üzere."

Türkiye, sağlıkta geçmişe döndü, salgın baş gösterdi: '‘Hekimler, merkezlerin kirasını cebinden ödüyor; cemaatler, tarikatlar insanların kafasını bulandırıyor’Türkiye, sağlıkta geçmişe döndü, salgın baş gösterdi: '‘Hekimler, merkezlerin kirasını cebinden ödüyor; cemaatler, tarikatlar insanların kafasını bulandırıyor’Sağlık
Bakanlıktan 81 il valiliğine 'kızamık' yazısıBakanlıktan 81 il valiliğine 'kızamık' yazısıSağlık

VAKALARIN YÜZDE 86'SI İSTANBUL'DA

Göç nedeniyle birçok ülkede kızamık vakalarının arttığına dikkat çeken Koca, "Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86 İstanbul'da" açıklamasında bulundu. 

Artan vakalar karşısında aşı uyarısında bulunan Koca, "Vatandaşımızın hızla, eksik veya hiç aşısı yapılmayan çocuğu varsa yaptırmasını özellikle öneriyoruz. Biz 3 doz aşıyı bu dönemde önemsiyoruz. ilk iki doz 9 ve 12. aylarda , üçüncü doz ise dört yaşında yapılmalı" dedi.

"SURİYELİ DOKTOR VEYA HEMŞİREYE ÜCRET ÖDENMİYOR"

Koca, Suriyeli sağlıkçılara istihdam sağlandığı iddialarına ilişkin de konuştu.

Koca, bugünlerde 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edilmesi durumunun yeniden gündem yapıldığını söyleyerek, "Bundan 2 yıl önce 'Göç ve Sağlık' konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerim çarpıtılarak servis edilmiştir. Yabancı misyonlara bilgi vermek üzere, göçmen sağlığıyla ilgili ne yapılması gerektiğini anlattığımız bir konuşmaydı. Biliyorsunuz göçmen sağlığı merkezlerindeki giderler, Avrupa Birliği (AB) fonlarından karşılanıyor ve göçmen sağlığı merkezleri sadece yabancılara, yani ağırlıklı Suriyelilere hizmet ediyor. Çalışanları da biz bir eğitimden geçirerek, Suriyeli vatandaşlardan seçerek, orada geçici süreyle sözleşmeli istihdam ediyoruz. Ve o parayı da AB fonlarından ödüyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynaklarından, Suriyeli çalışan herhangi bir doktor veya hemşireye herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu dahi değil. Üstelik biz hem Suriyeli olan sağlık çalışanıyla, göçmenlere sağlık hizmeti vererek üzerimizdeki yükü hafifletmiş oluyoruz. AB fonundan da bunun giderlerini karşılıyoruz. Bu da yabancılara, AB misyonlarına özellikle anlatılmaya çalışıldı. Biz üzerimizdeki bu yükü, sağlık hizmetini bu şekilde yaparak, sistemi iyileştirdiğimizi anlatıyoruz. 2 yıl önce yapılmış bir açıklamanın sanki 4 bin Suriyeli sağlıkçının bugün istihdam edilmiş gibi gündeme getirilmesi de manidar. Onu da sizlerin yorumuna bırakıyorum" dedi.

Etiketler
Kızamık salgın Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı sağlık
Son Güncelleme:
Bir 'piston aşağı indi' vakası daha... Deprem oluyor sandı ortalığı ayağa kaldırdı Bir 'piston aşağı indi' vakası daha... Deprem oluyor sandı ortalığı ayağa kaldırdı
Birlik Sağlık-Sen'den çağrı: Sağlıkçılarına hak ettikleri itibar iade edilmeli 'Sağlıkçılarına hak ettikleri itibar iade edilmeli'
Yüzde 92 engelli tutukluya 'cezaevinde kalabilir' raporu: Diyalize bağlı yaşayan Fırat Nebioğlu'nun böbrek nakli talebi görmezden gelindi Diyalize bağlı yaşayan tutuklunun böbrek nakli talebi görmezden gelindi
Sabah yorgun uyanıyorsanız mutlaka için! Canan Karatay dinçlik iksirini açıkladı Sabah yorgun uyanıyorsanız mutlaka için! Canan Karatay dinçlik iksirini açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Boşanmanın eşiğinden döndüler: Sosyetik çiftin 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa... 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa...
İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı
Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor
Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar
Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi geliyor Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi geliyor